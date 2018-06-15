В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя

Роскомнадзор сообщил, что установил оперативный канал связи с Росалкогольрегулированием, через который это ведомство сможет быстро сообщать, какие сайты по продаже алкоголя следует внести в реестр запрещенных ресурсов и заблокировать. Решение суда для этого не требуется.

Внесудебная блокировка продавцов алкоголя

В России начал действовать механизм блокировки сайтов, занимающихся дистанционной розничной продажей алкоголя, без решения суда. Об этом сообщил Роскомнадзор на своем сайте. Запуск механизма связан с вступлением в силу 15 июня 2018 г. постановления правительства №651, согласно которому такие сайты вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов во внесудебном порядке.

Постановлением определено, что сайты вносятся Роскомнадзором в реестр по решению Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Роскомнадзор уже установил электронный канал связи с Росалкогольрегулированием, который даст ему возможность получать такие решения оперативно, чтобы сразу же проводить блокировку.

Внесудебные блокировки в России

Реестр запрещенных сайтов ведется с конца 2012 г., его оператором является Роскомнадзор. Ряд ведомств уполномочен на включение ресурсов в этот реестр на основании внесудебных решений, например, сам Роскомнадзор может это делать в отношении сайтов с детской порнографией.

В соответствии с принятыми в 2013 г. поправками в Закон «Об информации», в реестр стали во внесудебном порядке включаться сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Позже в закон была добавлена четвертая категория – информация о несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. С 1 февраля 2014 г. Генпрокуратура получила возможность внесудебной блокировки через реестр сайтов с экстремистской тематикой.

Роскомнадзор начал без суда блокировать продавцов алкоголя

В 2013 г. в реестр также стали включаться сайты с ТВ- и кино-материалами, нарушающими авторское право. Для этого необходимо специальное решение Мосгорсуда о вынесении предварительных обеспечительных мер. В 2014 г. была принята расширенная редакция «антипиратского» закона, которая добавила к ТВ- и кинопродукции все виды контента кроме фото. Кроме того, было введено понятие «пожизенной» блокировки. Такому наказанию подвергался ресурс, который дважды был признан Мосгорсудом нарушителем прав одного и того же правообладателя.

Блокировки продавцов алкоголя

С 2014 г. Роскомнадзор стал включать в Реестр запрещенных сайтов ресурсы, запрещенные различными региональными судами. В связи с этим были заблокированы десятки интернет-магазинов, торгующих алкоголем в ночное время. Дистанционная продажа алкогольной продукции была запрещена в России еще в 2007 г., а в 2014 г. вступил в силу запрет на продажу алкоголя ночью.

Широкий резонанс получил инцидент, когда в конце 2014 г. Роскомнадзор по решению суда заблокировал доступ к сайту Alconight.ru. Сайт торговал алкогольной продукцией круглосуточно, хотя на самом сайте было указано, что он не занимается продажами алкоголя в ночное время. Ресурс лишь выполнял функцию агента по совершению соответствующей покупки в интересах покупателя. Кроме того, он продавал не алкогольную продукцию, а сувениры, к которым бесплатно прилагается алкоголь.

Однако прокурор из Тольятти посчитал, что Alconight.ru нарушает Закон «О государственном регулировании продукции и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому, начиная с 2013 г., продажа алкоголя в ночное время (с 23:00 до 8:00) запрещена.