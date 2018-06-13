В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы»

От Intel к «Эльбрусам»

Входящий в «Ростех» санкт-петербургский НИИ «Масштаб» выпустил вариант своей цифровой автоматической телефонной станции (АТС) «Александрит» на российских четырехъядерных процессорах «Эльбрус 4С». В организации рассказали CNews, что в стандартной комплектации данная АТС оснащается чипами Intel, и ее адаптация под российское «железо» была осуществлена по просьбе военных, для которых актуальным является полное импортозамещение в используемом ими оборудовании.

«Александрит» был представлен в 2014 г., а о теоретической возможности задействовать в нем отечественные микропроцессоры (в том числе «Байкалы») разработчики, в частности, заверяли в марте 2015 г. Законченная версия на «Эльбрусах» была показана в начале июня 2018 г. на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в татарстанском Иннополисе.

«Александрит» представляет собой аппаратно-программное решение в виде сервера (в новой версии — «Эльбрус 4.4») с IP-АТС, хотя софт может продаваться и отдельно. Станция управляется через веб-интерфейс и поддерживает все основные функции: переадресацию, запись разговора и т. д. Для переговоров могут использоваться не только IP-телефоны, но и обычные аппараты.

Базовая версия «Александрита» на Intel

Несмотря на специфичность вышеупомянутого «заказчика», потенциальными потребителями разработчики считают не только госсектор. Модификацию на российских чипах в сравнении с базовой в «Масштабе» называют более простой. Ее цену не сообщают, однако, по данным CNews, на рынке она будет восприниматься как высокая.

Возможности «Александрита»

В базовой версии «Александрита» на процессорах Intel помимо передачи голосового трафика и данных по протоколам IP-телефонии реализовано свыше 30 различных сервисов для индивидуальной настройки под конкретные задачи организации-пользователя.

Среди ее опций и возможностей — система прямого доступа к ресурсам IP-АТС (DISA), автосекретарь (IVR), конференцсвязь трех типов, передача факса с возможностью отправки на e-mail, перехват вызова, автоматический выбор канала связи, модификация номера, выбор одного из 16 уровней классов обслуживания абонентов, музыка на удержании и фоновая музыка, обратный вызов, объединение нескольких IP-АТС в сеть, импорт и экспорт настроек, эхоподавление, повторный набор до 10 последних номеров, удаленное абонентское управление, ограничение и блокировка вызовов, интеллектуальная маршрутизация, поддержка видео, персональная и глобальная телефонная книга, запрет определения номера.

Из документации к АТС можно заключить, что базовой операционной системой для нее выступает отечественный Astra Linux Special Edition — защищенная ОС специального назначения для работы с информацией ограниченного доступа.

«Эльбрусы» для телефонии

Представленная АТС является не первым отечественным решением этого класса на «Эльбрусах». В частности, в конце июля 2017 г. стало известно о том, что на эти чипы свой программно-аппаратный комплекс для IP-телефонии портировал новосибирский производитель ИКТ-оборудования «Элтекс», входящий в число доверенных поставщиков «Ростелекома».

По итогам первых испытаний данного решения его разработчики заявили о производительности системы Softswitch ECSS-10 на уровне не менее 25 вызовов в секунду при емкости свыше 25 тыс. абонентов. Также система продемонстрировала способность поддерживать видеовызовы и транскодировать медиапотоки, доказала возможности масштабирования решения, резервирования в режиме active-active и построения систем с поддержкой географического резервирования.