Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет

В ряде регионов России стартовал пилотный проект, в рамках которого граждане могут посмотреть на портале госуслуг, какие медицинские услуги были им оказаны, и сколько они стоили. Также через портал теперь можно удаленно оформить полисы ОМС. К концу 2018 г. новые функции будут доступны по всей стране.

Пилотный проект по линии ОМС

У россиян появится возможность посмотреть на Едином портале госуслуг, какими медицинскими услугами они воспользовались в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), и какая услуга сколько стоила. Кроме того, через портал граждане смогут удаленно оформлять полисы ОМС.

Пока новые функции доступны только жителям Самарской, Новосибирской, Оренбургской областей, Красноярского края и Дагестана в рамках пилотного проекта. Однако к концу 2018 г. их планируется ввести во всех регионах России. Об этом сообщила на ИТ-форуме ЦИПР-2018 в Иннополисе Елена Бойко, директор департамента информационных технологий и связи Минздрава. По ее словам, новые функции повысят прозрачность системы медицинского страхования.

Новые функции были добавлены на портал госуслуг в ходе реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», который осуществляется Минздравом совместно с Минкомсвязи и Федеральным фондом ОМС. Пилотный проект в перечисленных регионах осуществляется Национальным центром информатизации (НЦИ), который входит в состав госкорпорации «Ростех». Новые функции были реализованы за счет углубления интеграции госинформсистемы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) с единой госинформсистемой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), развитием которой занимается НЦИ.



Как воспользоваться сервисом

Ознакомиться со списком предоставленных по ОМС медицинских услуг и их стоимостью пользователь может в личном кабинете «Мое здоровье» в разделе «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости». Чтобы получить информацию, необходимо отправить запрос, и данные будут предоставлены в течении 24 часов в файле PDF. Получение госуслуги бесплатно для пользователя.

«Ростех» запустил пилотный проект по удаленному оформлению полисов ОМС нового поколения

Дистанционно оформить полис ОМС можно также на портале госуслуг в разделе «Подача заявления о выборе страховой медицинской организации». Пользователю необходимо отправить запрос, и в течение 30 дней его пригласят в выбранную им страховую медицинскую организацию, где он сможет получить на руки полис ОМС нового образца.

Напомним, с 2011 г. в России выдаются полисы ОМС нового образца. Новый полис может иметь вид бумажного документа формат А5 с уникальным штрих-кодом и 16-тизначным номером. Также он может иметь вид компактной пластиковой карточки с электронным чипом. Как вариант, полис может представляет собой универсальную электронную карту, где вся информация хранится в электронном виде, однако использование такого формата согласно текущему законодательству не является обязательным. Старый полис гражданина действителен до того момента, когда он сменит его на новый. При переходе на новый полис можно сменить страховую организацию.

Электронный документооборот в больницах

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, в рамках проекта «Электронное здравоохранение» уже в ближайшее время ожидается введение в медицинских учреждениях юридически значимого электронного документооборота, что позволит пациентам получать часть своих медицинских данных по интернету, без посещения больницы.

Напомним, в апреле 2018 г. Правительство распорядилось выделить 2 млрд руб. на создание информационных систем в медицинских учреждениях 75 регионов. Внедрение систем позволит вести расписание приема врачей в электронном виде, а для пациентов станет возможной удаленная запись на прием через портал госуслуг. Также будет введен электронный документооборот, что подразумевает в первую очередь ведение медицинских карт в электронном виде.

У пациентов отпадет необходимость иметь при себе копию истории болезни во время визита к новому специалисту или в новую больницу, поскольку историю всегда можно будет посмотреть в базе, так как медицинские учреждения смогут передавать друг другу электронные медицинские карты. Однако такая передача данных будет осуществляться только с согласия пациента.

В информационные системы будут заноситься сведения обо всех медицинских услугах, которыми воспользовался пациент. Это позволит точнее отслеживать, на что идут государственные средства, выделенные на здравоохранение. Счета за эти услуги для фондов медицинского страхования будут формироваться автоматически. Информационные системы медицинских учреждений будут автоматически взаимодействовать с системами фондов.

«Цифровизация сферы здравоохранения является одним из приоритетных направлений работы как Минздрава России, так и ФОМС. Обеспечение прозрачности работы системы обязательного медицинского страхования поспособствует популяризации медицинских услуг, оказываемых в электронном виде, и в конечном итоге положительно отразится на общем уровне благополучия и здоровья граждан России», — прокомментировала Бойко.

«Электронное здравоохранение»

Программа «Электронного здравоохранения» охватывает 2016-2025 гг. Паспорт проекта был утвержден в октябре 2016 г. Конечная цель проекта — перевести медицинскую документацию в электронный вид, ввести систему контроля времени ожидания в очереди к врачу и создать систему сервисов в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

В рамках проекта планируется подключить медицинские учреждения к единой защищенной сети передачи данных, оборудовать компьютерами 95% рабочих мест в этих учреждениях и такое же их количество подключить к системе мониторинга ожидания в очереди. Кроме того, 55% медицинских организаций должны начать применять телемедицину.

С 1 января 2018 г. в России вступил в силу закон о телемедицине. Он узаконил существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ввел возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа, разрешил врачам проводить консилиумы и консультации по видеосвязи, а также предписал пациентам проходить хотя бы один очный осмотр перед назначением лечения