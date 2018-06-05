Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile

Исследовательская группа CNews Analytics в рамках обзора «Мобильность в бизнесе 2018» опубликовала новый рейтинг мобильных разработчиков России, согласно которому выручка крупнейших поставщиков в 2017 г. увеличилась на 26%, превысив p5 млрд. По мере смещения пользовательских предпочтений в пользу мобильных технологий спрос на разработку увеличивается. Рынок по-прежнему далек от насыщения, что обеспечивает высокие темпы роста подавляющему числу участников.

Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард

Российский рынок мобильной разработки продолжает демонстрировать двузначные темпы роста. Выручка 35 участников рейтинга CNews Mobile по итогам 2017 г. достигла p5,03 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее (тогда совокупный показатель рейтинга равнялся p3,98 млрд). Результаты впечатляют на фоне стагнирующего рынка ИТ (в 2017 г. выручка ста крупнейший ИТ-компании России сократилась на 1,9% в рублевом эквиваленте). В то же время, по сравнению с 2016 г. рост выручки от мобильной разработки замедлился (в 2016 г. рынок вырос в полтора раза).

Динамика выручки рейтинга CNewsMobile (35 компаний)

Источник: CNewsAnalytics, 2018

По итогам 2017 г. 16 компаний преодолели отметку в p100 млн (по сравнению с 13 годом ранее), а пять компаний заработали на мобильной разработке более p200 млн (годом ранее с таким оборот насчитывалось 4 компании). Четверка лидеров осталось прежней – это CDC, Redmadrobot, Agima.mobile и Infoshell. Почти все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом пять компаний смогли увеличить оборот более чем в два раза: «РТ Лабс» (+420%), mobile.Simbirsoft (+289%), e-Legion (+130%), Mobile Dimension (+115%) и «Юзтех Интеграция» (+100%).

На сколько изменилась выручка участников рейтинга CNewsMobile 2017 ?

Источник: CNewsAnalytics, 2018

За счет чего развивается индустрия мобильной разработки?

В России с каждым годом растет не только число пользователей, но и объем потребляемого трафика в расчете на одного абонента. По мнению директора по продажам компании «Юзтех Интеграция» (Usetech) Виктора Фролова, одной из причин роста выручки является «устойчивая тенденция роста подключения удаленных сотрудников заказчиков или тех, кто не имеет непосредственного доступа к стационарному компьютеру, к ресурсам компаний посредством мобильных устройств».

Бизнес, в стремлении угнаться за пользователем, осваивает мобильные каналы взаимодействия с клиентами, а также переносит в смартфоны сервисы внутрикорпоративного взаимодействия. Растущий спрос на мобильную разработку определяет высокие темпы роста рынки. Специализация участников рейтинга самая разная: это могут финансовые организации, государственные сервисы или заказная разработка для международного рынка. «Мы расширили сферу сотрудничества с крупнейшими заказчиками, круг стратегических партнеров и географию предоставления ИТ-услуг; увеличили объем продаж собственных продуктов и услуг по разработке; начали активную экспансию на рынок стран СНГ и ЕС», – отмечает генеральный директор Mobile Dimension Евгений Жихарев.

Распределение участников рейтинга CNewsMobile 2017 по регионам

Источник: CNewsAnalytics, 2018

Разработка тяготеет к столице

С точки зрения регионального распределения компаний, участвующих в рейтинге, ситуация мало изменилась по сравнению с предыдущим годом. Москва по-прежнему доминирует, на столичный регион приходится чуть менее двух третей разработчиков (61%), что немного выше показателя прошлого года (60%). Помимо столицы, крупными «хабами» для мобильных разработчиков также являются Санкт-Петерубрг (13%) и Новосибирск (9%).

Подробнее читайте в новом обзоре CNews «Мобильность в бизнесе 2018».