В России построят «умные дороги» для беспилотных автомобилей

В рамках программы «Цифровая экономика» планируется провести информатизацию систем управления городскими транспортом и парковочным пространством. Также предлагается создать инфраструктуру «умных» дорог, которая поможет запустить в российских городах беспилотный транспорт.

Онлайн-табло общественного транспорта и цифровые сервисы планировщиков поездок

CNews продолжает рассказывать о проекте «Умный город» программы «Цифровая экономика». Документ был подготовлен «Ростелекомом» при участии Минстроя и отраслевых экспертов. Один из подразделов документа «Транспорт» посвящен цифровизации процессов управления городским транспортом и внедрению беспилотного транспорта.

В первую очередь авторы документа предлагают повысить эффективность использования городского транспорта и транспортной инфраструктуры. С этой целью в начале 2019 г. будет проведен анализ городских транспортных систем на предмет их готовности к внедрению цифровых технологий и разработаны рекомендации по внедрению систем управления парковочным пространством.

При этом будет учитываться применение цифровых технологий для мониторинга занятости парковок, информирования водителей и городских служб при помощи цифровых интерфейсов. До конца 2019 г. будет разработан и утвержден план интеграции городских транспортных услуг, включая тарифно-билетную интеграцию, контрактную интеграцию с перевозчиками на разных видах транспорта и интеграцию с операторами платных участков уличной дорожной сети.

Также будут разработаны и нормативно закреплены типовые требования к информатизации общественного транспорта с учетом наличия: электронных табло на остановках, онлайн-доступа к информации о работе общественного транспорта через различные цифровые каналы, сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners) и единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда.

Штрафы за несоответствия требованиям по информатизации общественного транспорта

В начале 2020 г. в 10 городах будут запущены «пилотные» проекты по автоматизации управления парковочным пространством в соответствии с разработанными рекомендациями. До конца 2020 г. в 20 городах будут внедрены типовые требования к информатизации общественного транспорта. А для транспортных предприятий будет нормативно закреплено применение штрафных санкций за нарушения требований по информации общественного транспорта.

В российских городах будет создана инфраструктура «умных» дорог для беспилотного транспорта

Благодаря предлагаемым мерам до конца 2024 г. в 50 городах уровень информатизации общественного транспорта, в соответствии с утвержденными требованиям, составит 100%. В том числе 75% инфраструктуры общественного транспорта будет охвачено доступом к беспроводным сетям связи с выходом в интернет.

«Умная инфраструктура» для беспилотного транспорта

Другое направление данного раздела описывает внедрение «умной» транспортной инфраструктуры и автоматизированного транспорта. Для этого в начале 2019 г. будут разработаны рекомендации по внедрению технологий интеллектуальных транспортных систем (ИТС), включающих датчики, стационарные видеокамеры и подвижные видеокамеры. Эти элементы будут внедряться на общественном транспорте на всех ключевых объектах транспортной инфраструктуры.

До конца 2019 г. в пяти «пилотных» городах будут запущены цифровые сервисы мультимодальных планировщиков поездов, включающие функции сбора транспортной и модальной статистики, и платформа «мобильность-как-услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS).

Во II квартале 2020 г. будут разработаны и утверждены стандарты по внедрению технологий межмашинного взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), в том числе «умные дороги, радиометки, адаптивные светофоры и т.п.

До конца 2020 г. будут разработаны и утверждены общие требованию к развитию инфраструктуры ИТС и V2I в горизонте до 2035 г., обязывающие заинтересованные субъекты федерации разрабатывать типовые стратегии развития инфраструктуры «умного транспорта (также до 2035 г.) и комплексные программы развития инфраструктуры «умного» транспорта (до 2024 г).

До конца 2022 г. модель организации городского движения на базе технологий ИТС будет внедрена в 30 городах. А до конца 2023 г. в 10 городах в составе ИТC будут внедрены технологи V2I.

Первые эксперименты с беспилотным транспортом

Благодаря принимаемым мерам к 2024 г. в 10 городах будет проведения серия «пилотных» внедрений систем организации городского движения, в том числе отечественных. При этом будет учитываться интеграция существующей «умной» инфраструктуры с цифровыми платформами управления городами и ведомственными информационными системами.

Проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированные с системами организации городского движения, будут запущены в 25 городах. А в 10 городах будут запущены проекты по использованию беспилотного индивидуального автомобильного транспорта, интегрированного с системами организации городского движения.

Кроме того, к этому времени в 50 городах будут внедрены цифровые сервисы мультимодальных планировщиков поездок, включающие в себя функцию сбора транспортной и модальной статистики, а также платформы MaaS.

Транспортное моделирование на отечественном ПО

Еще одно направление раздела состоит в повышение эффективности городского транспортного планирования. С этой целью в начале 2019 г. будут разработаны и утверждены стандарты транспортного и градостроительного планирования. При этом будет учитываться применение технологий транспортного моделирования, включая отечественные разработки.

До конца 2019 г. будут созданы и внедрены инструменты планировщика поездок организаций городского движения. Также будет разработан и внедрен стандарт сбора, обработки и хранения транспортных данных, а для муниципалитетов будет нормативно закреплена ответственность за работы с транспортными данными, необходимыми для цифрового транспортного и градостроительного планирования.

К началу 2021 г. в пяти городах будут запущены «пилотные» проекты по внедрению отечественного (либо локализованного иностранного) программного комплекса транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании.

Благодаря принимаемы мерам к 2024 г. 100% проектов в области транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании будут реализовываться с использованием отечественного (либо локализованного иностранного) программного комплекса.