В США государство выдаст удаленным работникам за переезд по $10 тысяч

Штат Вермонт, где быстро стареет население, будет платить по $10 тыс. людям, которые готовы переехать жить в Вермонт, и при этом удаленно работать на компании в других штатах. Деньги должны покрыть переезд, покупку компьютера и интернет.

Вермонт предлагает переехать

Американский штат Вермонт готов платить по $10 тыс. в течение двух лет удаленным работникам, которые согласны переехать в Вермонт на постоянное место жительства, продолжая при этом дистанционно работать на компании в других регионах США. Предполагается, что за счет денег штата участники программы смогут покрыть затраты на переезд, посещение коворкинга, покупку компьютера, интернет и другие расходы, связанные с дистанционной работой. Соответствующий закон уже подписан губернатором штата Филом Скоттом (Phil Scott), пишет издание Quartz at Work.

Программа оплачиваемого переселения стартует 1 января 2019 г. Те, кто переехал в Вермонт раньше, не смогут принять в ней участие. В первые три года реализации программы в ней смогут поучаствовать 100 удаленных работников. В последующие годы помощь будет выплачиваться еще 20 приезжим дистанционным сотрудникам ежегодно.

Причина запуска программы

В настоящий момент население Вермонта составляет около 625 тыс. человек, причем стареет оно быстрее, чем в целом население США. В 1990 г. средний возраст жителя Вермонта составлял примерно 33 года, и этот показатель совпадал со средним по стране. Однако в 2015 г. средний возраст жителя Вермонта достиг 42,8 года, хотя средний показатель по стране равнялся на тот момент всего 37,8 года. Иными словами, за четверть столетия население США постарела всего на 5 лет, а жители Вермонта — на 10.

Поскольку быстрое старение населения означает резкое уменьшение количества налогоплательщиков, правительство штата пытается стимулировать приток молодежи в регион, в том числе с помощью таких оригинальных методов, как программа платного переселения мобильных сотрудников.

Город Монтплиер — столица штата Вермонт

Живописный лесистый Вермонт, известный также как «Штат зеленых гор», находится на северо-востоке США и ежегодно привлекает порядка 13 млн туристов. Это побудило местные власти наряду с программой переселения удаленных работников запустить другую программу под названием Stay to Stay Weekends, цель которой — убедить туристов, приехавших на уик-энд, остаться в штате навсегда. Переехавшим в Вермонт по этой программе помогают с трудоустройством и поиском жилья.

Удаленная работа в России и мире

В феврале 2017 г. Международная организация труда и Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда опубликовали статистику по удаленным работникам за 2015-2016 гг. Согласно этому отчету, США являются мировым лидером по количеству удаленных сотрудников — около 37% американцев полностью или частично работают дистанционно. На втором месте находится Япония с показателем в 32%. Средний по Евросоюзу процент удаленных работников составляет 17%, больше всего их в Дании, Швеции и Нидерландах, а меньше всего — в Чехии, Греции и Италии. Общая тенденция, зафиксированная в отчете — рост количества удаленных сотрудников в мире.

Примерно в то же время по данным Высшей школы экономики в России доля удаленных работников составляла порядка 2%, то есть 1,5 млн человек. При этом 80% дистанционно работающих сотрудников совмещали это занятие с другой работой, учебой или ведением домашнего хозяйства. Средний возраст российского фрилансер оценивался в 33 года, средний месячный доход — в 33 тыс. руб., а средний срок пребывания на дистанционной работе — в 3-4 года. Отмечалось, что 64% удаленных работников в России имеют высшее образование.