Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны

Одиннадцать пляжей Москвы летом 2018 г. будут патрулироваться воздушными дронами. Беспилотники будут летать над водой и транслировать видео на планшеты спасателей. В проекте планируется задействовать более 20 квадрокоптеров.

Воздушный патруль

В течение пляжного сезона 2018 г. за безопасностью на пляжах Москвы будут следить беспилотные летательные аппараты. В проекте планируется задействовать более 20 квадрокоптеров «нового поколения», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью дронов будет осуществляться патрулирование в общей сложности 11 пляжей. Это первый случай настолько масштабного использования дронов для наблюдения за водоемами в Москве, сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

Квадрокоптеры будут летать над водой и транслировать видео со своих камер на планшеты дежурных спасателей. Видеонаблюдение даст спасателям возможность вовремя заметить утопающего или ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, а также попытку развести огонь в не предназначенном для этого месте.

Как сообщает МЧС, тестирование беспилотников над акваторией Москвы-реки началось в 2017 г., и эксперимент оказался успешным. Помимо наблюдения за водоемами министерство использует дроны для наблюдения за лесами в течение лета, чтобы отследить случаи возгорания. Также беспилотники используются для розыска потерявшихся в лесу грибников и в других случаях.

Где будут задействованы дроны

В Северном административном округе Москвы дроны будут патрулировать Большой Садовый пруд и пляж «Левобережный». В Восточном административном округе беспилотные летающие аппараты можно будет увидеть над озером Белое. В Юго-Западном административном округе таким образом будет патрулироваться зона отдыха «Тропарево».

Для патрулирования московских пляжей будут использоваться дроны

В Западном административном округе дроны будут наблюдать за зоной отдыха «Мещерское». В Северо-Западном административном округе объектами патрулирования беспилотников станут зоны «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», а также пляжи Строгинской поймы. В Зеленограде под наблюдением квадрокоптеров окажутся Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро.

В общей сложности с 1 июня по 1 сентября 2018 г. в в Москве будет действовать 118 зон отдыха у воды. В 11 из них можно будет купаться, в 45 — нельзя, еще в 62 можно будет просто отдохнуть около водоема. Находиться в зонах отдыха можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

Другое применение дронов

Одним из самых перспективных направлений использования дронов в настоящий момент считается доставка посылок. Например, «Почта России» планирует использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов в районах со сложным ландшафтом еще с 2016 г. Однако в апреле 2018 г. пробная доставка посылки «Почты» с помощью воздушного дрона в Улан-Удэ окончилась провалом — аппарат врезался в стену здания неподалеку от точки старта и упал на землю, в результате чего разбился на куски.

Всю ответственность за аварию «Почта России» возложила на производителя дрона, сообщив, что ее представители присутствовали на запуске лишь в качестве гостей. Неудачное мероприятие также посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Для доставки был использован беспилотный аппарат БПК Эра-52, принадлежащий компании «Магнетар». Стоимость такого дрона составляет порядка 1,2 млн руб.

30 мая «Магнетар» повторил попытку доставить посылку с помощью беспилотника. На этот раз доставка увенчалось успехом — дрон напрямик через горы за 18 минут долетел до пункта назначения, до которого автомобиль вез бы груз примерно час по трассе протяженностью 70 км. На успешном запуске не присутствовали ни представители «Почты России», ни глава региона.