Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет

Пробная перепись населения России впервые пройдет с использованием цифровых технологий. Принять участие в переписи можно будет через Портал госуслуг, а переписчики будут использовать планшеты.

Россиянам разрешат принять участие в переписи населения через интернет

В октябре 2018 г. в России пройдет Пробная перепись населения. Это подготовительное мероприятие перед Всероссийской переписью населения, которая намечена на 2020 г. Проведением переписи занимается Росстат.

В ходе Пробной переписи впервые появится возможность заполнить анкету через интернет. Услуга будет доступна на Портале госуслуг в ходе первого этапа Пробной переписи с 1 по 10 октября. Ранее правительство внесло коррективы в нормативную базу, необходимые для работы данной услуги.

Гражданин, заполнив анкету на Портале госуслуг, получит код подтверждения участия в переписи. Он будет выслан по электронной почте или SMS. Сейчас Росстат совместно с Министерством цифрового развития прорабатывает вопрос, чтобы участие в переписи можно было принимать и через региональные порталы госуслуг, например, московский.

В интернете гражданин сможет заполнить анкеты за всех членов семьи. Им также придут коды подтверждения участия в переписи. Вопрос о том, получать ли согласие иных лиц на то, чтобы за них их родственник заполнил анкеты, еще не проработан. Пробная перепись как раз необходима будет для отработки таких моментов, рассказал глава Росстата Александр Суринов.

Через интернет перепишется каждый десятый

В ходе переписи, проходившей в мире в 2010 г., анкетирование через интернет проводилось в 16 странах. Наибольшая доля населения, принявшая участие в интернет-переписи, была зафиксирована в Эстонии - 67%. Это связано с тем, что в стране перепись через интернет стала частью электронного правительства.

Принять участие в переписи можно будет через Портал госуслуг

В Канаде анкетирование через интернет прошло 55% от общего числа населения, в Португалии - половина населения. Наименьший процент анкетирования через интернет от общего числа населения был зафискирован в Швейцарии - 1%.

На прошедшем в Великом Новгороде круглом столе по проведению Пробной переписи Росстат озвучил прогноз, что в интернет-переписи примет участие 10% от населения России.

Сейчас в правительстве идут дискуссии относительно создания в России электронного реестра населения. Сурин рассчитывает, что он заработает в 2025 г. В этом случае при следующей Пробной переписи можно будет использовать реестр населения.

Следующая Всероссийская перепись в 2030 г. будет полностью проводиться с помощью реестра населения. Но есть вопросы, которые через реестр не выяснить, объясняет Сурин, например, об этнической принадлежности, лингвистических характеристиках и гражданских браках.

Перепись с помощью планшетов

Перепись населения традиционным способом, путем обхода квартир и приема анкет на стационарных пунктах, будет проходить на отдельных территориях ряда российских регионов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Иркутской и Сахалинской областях, республиках Кабардино-Балкария и Якутия, Красноярском и Камчатском краях.

На втором этапе с 11 по 15 октября 2018 г. будет проводиться составление списка жителей территорий проведения Пробной переписи, которые уже прошли анкетирование через интернет. Затем наступит третий этап.

Во время него с 16 по 31 октября 2018 г. будет проводиться анкетирование граждан традиционным способом. Если к гражданину, прошедшему перепись через интернет, придет переписчик, его попросят показать код, подтверждающий данный факт.

Планшеты для переписчиков

Еще одна намеченная инновация это использование переписчиками планшетов. Это будет происходить на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Ранее планшеты уже применялись при проведении Микропереписи в 2015 г. и Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 г.

У некоторых переписчиков будут и бумажные анкеты. Они необходимы в качестве запасного варианта и для граждан, которые хотят видеть запись ответов на заданные им вопросы.

Специально для Пробной переписи планшеты закупаться не будут, говорит Суринов. Сейчас Росстат может аккумулировать 25 тыс. - 30 тыс. планшетов. В том числе с территории Вологодской, Тверской и Псковской областей будет переданы планшеты, которые использовались там во время сельскохозяйственной переписи.

На планшеты будет установлено специальное ПО для проведения анкетирования. Оно еще не разработано: сейчас Росстат совместно с Министерством цифрового развития завершают формирование соответствующего конкурсного задания. Будущий софт должен быть отечественного производства и иметь сертификаты защиты информации от ФСТЭК.

Для Всероссийской переписи 2020 г. Росстат будет закупать планшеты. Объемы закупок будут зависеть от результатов Пробной переписи, в том числе от доли граждан, которые готовы будут заполнять анкеты через интернет. Кроме того, будет учитываться возможность нахождения квалифицированных переписчиков в труднодоступных районах, способных работать с планшетами.