Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта 2017»

По данным рейтинга, опубликованного CNews Analytics в рамках обзора « ИТ в транспортной отрасли 2018 », cуммарная выручка 40 крупнейших поставщиков ИТ-решений для транспортной отрасли по итогам 2017 г. выросла на 14,5% и достигла ₽31,6 млрд. В списке наиболее востребованных решений промышленный интернет вещей, интеллектуальные транспортные системы, мобильные приложения, системы интеллектуальных маркетинговых коммуникаций и большие данные.

Рынок ИТ на транспорте растет

Cуммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для транспортной отрасли по итогам 2017 г. увеличилась на 14,5% и достигла ₽31,6 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽43 млн в 2017 г. против ₽19 млн в 2016 г.

Первое место, как и в прошлом году, занимает Luxoft с показателем ₽6,4 млрд. Небольшое снижение показателя по сравнению с 2016 г. вызвано тем, что компания отчитывается о выручке в долларах, а в рейтинге CNews фигурирует ее рублевый эквивалент, который зависит от среднегодового курса национальной валюты, укрепившейся за последний период. На второе место с третьего в 2017 г. переместилась компания «Крок» (₽3,2 млрд). На третьем месте впервые участвующий в рейтинге «Рамакс» (₽2,9 млрд), которому удалось вытеснить из тройки лидеров «Техносерв» (₽2,5 млрд) – в 2016 г. компания занимала в нем 2 место, а в 2017 г. переместилась на 4 в том числе и благодаря довольно существенному (на 32,7%) снижению выручки по данному направлению. 5 место стабильно принадлежит «ЗащитеИнфоТранс»(₽1,7 млрд).

CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 2017 № 2017 № 2016 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2016 г., ₽тыс. Рост выручки 2017/2016 1 1 Luxoft* Цуг 6 465 239 7 030 120 -8,0% 2 3 Крок Москва 3 154 455 3 420 583 н/д 3 - Рамакс Москва 2 786 147 2 738 046 1,8% 4 2 Техносерв Москва 2 540 829 3 773 002 -32,7% 5 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 1 735 870 1 782 049 -2,6% Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Основные задачи отрасли

В целом, процесс информатизации отечественных транспортных предприятий и внедрение интеллектуальных транспортных систем на российских дорогах идут достаточно интенсивно.

Основными задачами отрасли сегодня являются сокращение влияния человеческого фактора, уменьшение объема бумажного документооборота, повышение надежности и безопасности транспортировки, сокращение числа работников, находящихся в зонах транспортировки, снижение стоимости жизненного цикла транспортных парков и инфраструктуры и развитие транспортной логистики. На этом фоне наиболее значимыми классами решений для транспортной отрасли становятся промышленный интернет вещей, интеллектуальные управляющие системы, мобильные приложения, системы интеллектуальных маркетинговых коммуникаций и большие данные. Второй очередью идут виртуальная и дополненная реальности, робототехника и сенсорика, блокчейн и BIM (Building Information Modeling – информационное моделирование зданий).

Безусловно, огромное влияние на развитие рынка интеллектуальных транспортных систем оказывает государственный проект «ЭРА–ГЛОНАСС». Сегодня подключение к системе является обязательным для всех автомобилей, впервые выходящих на российский рынок. В рамках программы «Цифровая экономика» Минтранс России планирует создать единую цифровую платформу транспортного комплекса (ЕЦПТК), основой которой должны стать уже имеющиеся система «Платон», «ЭРА-ГЛОНАСС» и инфраструктура РЖД.

На ПМЭФ-2018 было объявлено о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), в состав которой уже вошли РЖД, «Автодор», «Аэрофлот», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и «Деловые линии». Основными задачами ассоциации станут предоставление регулятору полной и достоверной информации о потребностях игроков рынка в цифровых сервисах, формирование предложений и проектов стандартов безопасного применения цифровых технологий на транспорте и объединение усилий лидеров отрасли для интеграции создаваемых ими решений в единую цифровую платформу транспортного комплекса.

Таким образом, у транспортной отрасли есть все шансы стать одной из самых технологически продвинутых в стране. Теперь весь вопрос в том, как реализовать их с наибольшей отдачей.