Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad

Роскомнадзор предупредил корпорацию Apple о том, что работа магазина приложений AppStore в России может быть нарушена. Это произойдет, если из магазина не будет удален мессенджер Telegram.

Роскомнадзор угрожает Apple

Роскомнадзор направил в корпорацию Apple требование об удалении из-за принадлежащего ей магазина мобильных приложений AppStore мессенджера Telegram. Также ведомство потребовало прекратить осуществляемую Telegram рассылку push-уведомлений через AppStore для российских пользователей.

В противном случае Роскомнадзор пообещал принять меры против самого AppStore. «Во избежание возможных действия Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - говорится в отправленном в корпорацию Apple письме.

Как проходит война властей с Telegram

Напомним, 13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram. Это было связано с неисполнением Telegram требованием, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации.

Этим же решением от «иных лиц» потребовали прекратить создание технических условий для деятельности на территории России интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram. Решение подлежало незамедлительному исполнению.

Роскомнадзор предупредил Apple о том, что работа магазина приложений AppStore в России «может быть нарушена»

Однако по факту Telegram заблокировать не удалось. Во-первых, пользователи Telegram для доступа к мессенджеру стали активно использовать инструменты обхода блокировок – прокси-серверы и VPN-сервисы. Во-вторых, мобильное приложение мессенджера, хоть и с некоторыми проблемами, но продолжило работать даже без использования дополнительных инструментов.

Одной из причин, по которой мобильная версия Telegram продолжает работать, является функция рассылка push-уведомлений через магазины приложений AppStore (для платформы iOS) и Google Play (для Android). Это позволяет мессенджеру находить новые IP-адреса, которые еще не были заблокированы.

Роскомнадзор, начав блокировку Telegram, сразу же потребовал от Google и Apple удалить Telegram из своих магазинов приложений, но это требование не было исполнено. Тогда же, в апреле, Роскомнадзор говорил, что обнаружил способ, благодаря которому приложение Telegram меняет IP-адреса, и обещал найти решение проблемы.

По факту Роскомнадзор стал блокировать целые блоки IP-адресов, принадлежащих крупным иностранным «облачным» провайдером, которые используются или могут использоваться Telegram. Для этого используются санкции Генпрокуратуры, которая уполномочена на блокировку сайтов с экстремистской информацией. На конец апреля под блокировкой оказалось, в общей сложности, около 20 млн IP-адресов.

Кто пострадал из-за блокировки Telegram

Наибольшая часть заблокированных IP-адресов принадлежит Amazon Web Servcies и Google. Причем в случае с Google блокировались как IP-адреса, используемые клиентами корпорации, так и IP-адреса, на которых работают непосредственно сервисы Google.

Это вызвало нестабильность в работе большого числа интернет-сервисов. Несколько раз о проблемах с доступом сообщал мессенджер Viber. На некоторое время под блокировкой оказывались IP-адреса еще одного мессенджера – WhatsApp.

18-19 мая 2018 г. у абонентов «Вымпелкома» был недоступен ряд популярных мессенджеров: Facebook Messanger, iMessage, Facetime и т.д. Кроме того, из-за блокировки сервиса CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных полюсов ОСАГО.

После негативной общественной реакции Роскомнадзор сократил число разблокировал ряд ранее заблокированных групп (подсетей) IP-адресов., утверждая, что ему удалось найти в этих подсетях те IP-адреса, которые непосредственно использует Telegram. Сейчас под блокировкой находится порядка 11 млн IP-адресов.

Удалят ли Telegram из AppStore?

Отметим, что в этот раз Роскомнадзор направил требование об исключении Telegram из магазина приложений только к корпорации Apple, но не к корпорации Google. В пресс-службе Роскомнадзора к моменту публикации не ответили на запрос CNews о причинах такого шага.

До этого глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что с Google удалось достичь взамипонимания и корпорация прекратила предоставление Telegram своих IP-адресов. Владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов Филипп Кулин подтверждает, что IP-адресов Google в реестре запрещенных сайтов более нет.

В пресс-службе российского представительства Google отказались от комментариев относительно взаимодействия с Роскомнадзором. В пресс-службе российского представительства Apple не ответили к моменту публикации на запрос CNews.

«Даже если Telegram будет исключен из магазина AppStore, разработчики приложения смогут найти выход для получения уведомлений о новых IP-адресах, - считает Филипп Кулин. – Другое дело, что эти методы будут трудоемкими и также могут стать причиной блокировок».

Но руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк напоминает, что Роскомнадзор уже неоднократно грозил наказаниями крупным иностранным ИТ-компания за невыполнение российских законов, но пока до блокировок их работы не дошло. Сами же зарубежные ИТ-гиганты наподобие Google и Apple вряд ли будут выполнять требования российских властей, говорит Козлюк.