Новый министр ИТ и связи впервые назвал свою главную задачу

Впервые перед журналистами

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков впервые после назначения на новый пост рассказал о ближайших планах ведомства.

На вопрос, какие задачи являются для него наиболее срочными и выполнимыми в рамках реализации движения в сторону цифровой экономики, заданный в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’18), Константин Носков заявил: «Тяжело сейчас говорить о конкретных задачах и победах, как-никак я на посту министра только шестой день. Я, конечно, могу сейчас говорить о подключении поликлиник к интернету, о пятом поколении мобильной связи, но это уже технические детали. Главная задача, которая сейчас передо мной стоит – продемонстрировать открытость министерства, прежде всего, к бизнесу, наладить диалог, консолидировать вокруг министерства людей, заинтересованных в движении в сторону развития цифровой экономики».

Первый министр нового министерства

Константин Носков был назначен Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 18 мая по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее, 15 мая 2018 г., указ о переименовании Минкомсвязи подписал Президент Владимир Путин. Ранее Константин Носков с 2012 г. руководил Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Ранее CNews провел опрос представителей российской ИТ-отрасли на тему их ожиданий от нового главы Министерства цифрового развития Николая Носкова.

Напомним также, что сегодня CNews писал, что на сайте Правительства РФ было опубликовано поручение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором определены сроки обеспечения реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Министр цифрового развития Константин Носков на ПМЭФ’18

Поручение, в частности, предписывает Министерству цифрового развития в срок до 29 июня 2018 г. определиться с источниками и параметрами финансирования программ с учетом их финансирования из средств бюджетов различного уровня.

Кроме того, до 15 августа 2018 г. Министерству цифрового развития предстоит представить Правительству проекты национальных проектов и программ в рамках «цифровой экономики». Точные проекты планов мероприятий по реализации этих программ в Правительстве ожидают до 1 октября 2018 г.

Майский указ и цифровая экономика

«Майский указ», или указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Владимиром Путиным в начале мая.

Одним из 12 приоритетных проектов документа фигурирует поручение правительству при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить к 2024 г. увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.

К 2024 г. правительству также поручено «создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями».

Проект «цифровая экономика» предусматривает создание системы правового регулирования цифровой экономики, внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий, создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок.

В этот пункт включена подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; обеспечение ИБ на основе отечественных разработок, создание отечественных сквозных цифровых технологий; внедрение цифровых технологий в госуправлении и сфере оказания госуслуг, а также цифровая трансформация приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Указ также подразумевает реализацию планов в области развития цифровой экономики с проведением согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза.