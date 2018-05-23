Судей в России будет назначать компьютер, а заседания запишут на аудио

Президентский законопроект

Госдумой в первом чтении принят законопроект об обязательной аудиозаписи судебного заседания и использовании автоматизированной информационной системы для назначения судей. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Законопроект представляет собой ряд поправок к различным нормативно-правовым актам.

В пояснительной записке говорится, что эти меры должны сделать судебную систему более открытой, прозрачной и независимой в принятии решений, а также облегчить доступ к правосудию граждан и организаций. Законопроект был подготовлен с учетом рекомендаций Комитета министров Совета Европы «О независимости, эффективности и роли судей», изданных в 1994 г. Рекомендации посвящены устранению посторонних влияний на ход и исход судебного разбирательства.

Аудиозапись заседаний

Согласно законопроекту, в Гражданский кодекс России вносятся изменения, которые предписывают в ходе каждого судебного заседания не только составлять письменный протокол, но и вести протоколирование с использованием средств аудиозаписи. Правило касается заседаний судов первой и апелляционной инстанции, включая предварительное судебное заседание, а также отдельных процессуальных действий, совершенных вне заседания.

Аудиопротоколирование должно проводиться непрерывно в ходе всего заседания. Оно может осуществляться секретарем заседания или помощником судьи по поручению председателя — они следят за использованием средств аудио и видеозаписи, систем видеоконференцсвязи и других технических средств. При этом в письменном протоколе указывается, что заседание было записано с помощью технических средств. Носитель информации с аудиозаписью приобщается к протоколу.

Госдума утвердила в первом чтении законопроект об аудиозаписи судебных заседаний

Участвующие в деле лица или их представители могут письменно ходатайствовать об изготовлении копии аудиозаписи, за их счет. Также они имеют право в течении 5 дней ознакомиться с аудиозаписью и подать письменные замечания относительно ее неточности или неполноты. Эти замечания будут рассмотрены судьей, который может согласиться или не согласиться с ними.

Назначение судей

Также законопроект предлагает ряд поправок к Кодексу административного судопроизводства России. В частности, предлагается формировать состав суда путем использования автоматизированной информационной системы, с учетом нагрузки и специализации судей. «Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей», — гласит пояснительная записка.

Только в том случае, когда такую систему использовать невозможно, состав суда допустимо формировать «в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства». В настоящий момент российское законодательство позволяет использовать для назначения судей автоматизированную информационную систему, но этот способ не является обязательным или приоритетным.

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В апреле CNews писал, что Минюст подготовил законопроект, согласно которому в некоторых случаях назначение адвоката защиты в России будет производиться автоматически, с помощью информационной системы. Речь идет о назначении нового адвоката в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня приглашения или 24 часов с момента задержания подзащитного. Министерство считает, что таким образом заинтересованные лица — например, представители суда и следствия — не смогут влиять на распределение дел между адвокатами.

Существующее законодательство допускает использование специализированных компьютерных программ для распределения дел между защитниками, но обязательным оно не является ни в одном случае. Тем не менее, такая система работает в семи регионах страны. С начала июля 2018 г. специализированные компьютерные программы станут единственным способом распределения дел между защитниками в Москве, отмечают авторы законопроекта.