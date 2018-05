Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США

Стратегическая победа Microsoft

Корпорация Microsoft одержала стратегическую победу в противоборстве с конкурентами за гигантский «облачный» контракт с Министерством обороны США. Microsoft удалось заключить сделку на обслуживание облачной структуры Директората национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence), в ведении которого находятся 17 национальных агентств, так или иначе связанных с разведывательной деятельностью, в том числе ЦРУ и АНБ.

Контракт заключен на шесть лет. Точная сумма не разглашается, но в Microsoft оценивают потенциальную стоимость сделки в «сотни миллионов долларов». Аналитики полагают, что это значительно повышает шансы Microsoft на победу в тендере Пентагона, хотя лидером гонки по-прежнему считается Amazon.

Контракт между Microsoft и разведкой

Речь на данном этапе идет о расширении уже существующего контракта между Microsoft, Dell и Директоратом национальной разведки. Расширенная договоренность подразумевает включение большего количества продуктов от поставщиков технологий, в частности, Azure Government. Это отдельная версия облачной платформы Microsoft, ориентированная на госсектор и функционирующая на базе отдельных специализированных дата-центров. Из соображений безопасности, коммерческим клиентам Azure Government не доступна в принципе.

Microsoft одержала промежуточную победу в противоборстве c Amazon за колоссальный контракт с Пентагоном

Платформа Azure Government уже сертифицирована в рамках нескольких программ оценки кибербезопасности, используемых правительственными органами США. То же касается разновидности Office 365, ориентированной на госсектор.

Кроме этого компания недавно представила специализированное издание Azure Stack для правительственных структур. Это программная платформа, которая поставляется вместе с аппаратными устройствами, производимыми партнерами Microsoft - в частности, Dell, - с помощью которых организации и правительственные учреждения могут разворачивать облачную платформу на базе собственных дата-центров.

На сегодняшний день, по утверждению Microsoft, облачная платформа компании насчитывает около 10 млн пользователей из госсектора.

Должен остаться только один

Колоссальный контракт, предлагаемый Пентагоном, носит название «Объединенная промышленная инфраструктура оборонного назначения» (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Возможно, это самый крупный подряд Минобороны США за всю его историю. В рамках этого проекта облачный провайдер, выигравший тендер, предоставит мощности для хранения всех видов секретной и конфиденциальной информации, собираемой военными США.

«Борьба за государственные тендеры в той или иной степени одинакова везде, вне зависимости от политической системы, - отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». – И такие масштабные проекты редко контракты реализуются так, как было запланировано изначально без корректировок по срокам, затратам и составу исполнителей. А когда дело касается национальной безопасности и защиты секретных данных, ситуация зачастую становится чрезвычайно запутанной».

За победу в тендере бьются Oracle, Google, Amazon и Microsoft. Проблема в том, что руководители Пентагона настаивают на том, чтобы у облачной инфраструктуры был только один поставщик. На данный момент наиболее вероятным победителем представляется Amazon, что дает остальным соискателям повод для обвинений Минобороны в «фаворитизме» - попытки уговорить чиновников Пентагона предоставить возможно выполнять контракт нескольким фирмам результата не приносят.

Amazon уже успел добиться сделки с ЦРУ на общую сумму $600 млн, кроме того, министерство обороны США выбрало компанию Rean Cloud LLC в качестве партнера, который будет способствовать миграции всей инфраструктуры ведомства в «облако». Rean очень тесно сотрудничает с Amazon. Это стало поводом для Oracle подать иск об аннулировании сделки; в ответ Пентагон резко уменьшили масштабы контракта и более чем в 14 раз снизили его стоимость – с $950 до $65 млн. Тем не менее, по сообщениям СМИ, Oracle негласно сформировал целую «антиамазоновскую» коалицию, в которую, помимо Microsoft, входят IBM, Dell и Hewlett Packard.

Google же ведет какие-то свои игры. По некоторым сведениям, руководители Google ознакомили самого министра обороны США Джеймса Мэттиса (James Mattis) с возможностями Google в сфере облачных технологий и его амбициями в области искусственного интеллекта. Им удалось убедить Мэттиса, что военным необходимо сотрудничать «с коммерческим облачным провайдером».

Microsoft, в свою очередь, выпустила заявление, что для Пентагона оптимальной стратегией будет разделить контракт между несколькими сервис-провайдерами. Сторонние аналитики в США склонны с этим соглашаться.

Пока, впрочем, остается неочевидным, является ли контракт между Microsoft и директоратом национальной разведки признаком тому, что Пентагон в итоге согласится на обслуживание своих «облаков» несколькими поставщиками технологий.