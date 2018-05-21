«Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ

Важна не фигура, а дела

Профессиональные качества нового главы видоизмененного Минкомсвязи Константина Носкова известны лишь части представителей ИТ-рынка России, однако этот факт не повлиял на характер ожиданий отрасли от деятельности ИТ-министра на вверенном ему посту — они были сформированы заранее. К такому выводу пришел CNews в ходе редакционного опроса по следам назначения Носкова, одобренного Президентом России Владимиром Путиным по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева 18 мая 2018 г.

Носков получил в управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — именно так будет именоваться новое профильное ИТ-ведомство, ранее известное как Минкомсвязи. Указ о переименовании Минкомсвязи Владимир Путин подписал 15 мая 2018 г.

Покидающий свой пост Николай Никифоров занимал кресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева.

Что рынок уже знает о Константине Носкове

«Константин хороший управленец, разбирается в ИТ и его назначение будет шагом вперед по сравнению с сегодняшним министерством», — еще до официального утверждения нового министра сообщил в разговоре с CNews глава АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, занимавший пост замглавы Минкомсвязи в команде Игоря Щеголева.

Назначение Константина Носкова: ИТ-отрасль в ожидании перемен

«Новый министр знает ИТ-индустрию и участвует в организации взаимоотношений индустрии и государства уже много лет, — говорит Валентин Макаров, президент некоммерческого партнерства “Руссофт”, объединяющего отечественные компании-разработчики ПО. — Он был в аппарате Правительства, в Аналитическом центре при Правительстве, последние пару лет активно задействован в программе “Цифровая экономика”, где много контактировал с новым вице-премьером, который будет курировать это направление (Максимом Акимовым — первым замруководителя аппарата Правительства; — прим. CNews)».

Макаров полагает, все это позволяет рассчитывать на то, что новый министр понимает важность диалога бизнеса и государства для достижения результата цифровой трансформации.

«Думаю, что у Константина Носкова достаточно аппаратного веса, экспертизы и опыта, чтобы внедрять “цифровую повестку” в работу федеральных органов исполнительной власти и обеспечить реальную координацию их деятельности в этой части, чего мы не наблюдали в последние годы», — рассуждает Павел Хилов, руководитель Экспертного центра электронного государства и экс-начальник отдела региональных программ и проектов Минкомсвязи в составе команды Игоря Щеголева.

«Константин Носков обладает профильным образованием в сфере ИТ, и, что важно, имеет соответствующий опыт работы, — подчеркивает директор по развитию российской ВКС-компании Trueconf Дмитрий Одинцов. — Аналитический центр под его руководством проводил крайне полезную деятельность по развитию и поддержке экспорта российских ИТ — возможно, более полезную, чем деятельность самого министерства связи. Происходящее сейчас, несомненно, вселяет надежду в нас и других представителей отечественной ИТ-сферы».

Ожидания от нового министра и обновленного министерства

Итоги работы ушедшей команды упраздненного Минкомсвязи под руководством Николая Никифорова российская ИТ-отрасль, напомним, оценивает весьма неоднозначно.

«Хуже не будет», — лаконично прокомментировал CNews возможную смену министра по ИТ, когда она еще только обсуждалась, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

«Ожидаю, что новое министерство будет заинтересовано в регулярном контакте с индустриальными ассоциациями. Такой инструмент диалога в виде Экспертного совета при Минкомсвязи был создан еще при Никифорове, но не был востребован, — сообщил CNews Валентин Макаров. — Надеюсь, что министерство будет участвовать в мероприятиях ассоциаций и помогать им работать с институтами развития и с другими ведомствами».

С точки зрения Макарова, в идеале новое министерство должно занять лидирующие позиции в цифровой трансформации и становлении «нового технологического уклада», в превращении ИТ-индустрии в лидера высокотехнологичного экспорта России. «Для этого придется побороться за бюджет», — считает он.

«Невероятно трудной задачей может быть объединение в одних руках координации развития ИТ-индустрии в широком смысле — включая производителей “железа” и софта, поскольку именно такое единение может привести к формированию “платформенных решений”, без наличия которых нам никогда не стать значимыми игроками на мировом рынке ИТ».

Павел Хилов уверен в важности диалога обновленного министерства не только с федеральными госорганами, но и с региональными ИТ-министрами и наиболее активными муниципальными руководителями и их объединениями, например, Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов.

«И этот диалог должен строиться не сверху вниз (как это часто бывает в отношениях федерация-регионы), а быть равноправным, — подчеркивает Павел Хилов. — Экспертный центр электронного государства много лет работает с субъектами РФ и муниципалитетами, и я могу уверенно утверждать, что наработки и проекты, реализованные на этих уровнях, можно и нужно использовать при формировании федеральных программ и планов».

Президент группы компаний «Корус консалтинг» Александр Семенов считает, что новому министру важнее всего будет сразу определиться с целями своего ведомства. «Понятно, что министерство должно быть активно вовлечено в процесс цифровой трансформации органов госвласти и госкорпораций, но, так как никто не отменял всех тактических задач, которые координирует министерство, то новому его руководителю придется балансировать между стратегическими целями и реализаций текущих задач, — говорит он. — При этом ключевым вопросом будет, какими полномочиями обладает новый министр, и как он будет решать вопрос ограниченного финансирования реализуемых проектов».

В ВКС-компании Spirit планируют сформировать свое мнение о Константине Носкове по его делам в области реального импортозамещения ПО, сообщил CNews директор по маркетингу этой организации Кирилл Грачев.

«Думаю, что изменение названия отраслевого министерства не просто “смена вывески”, а отражение реального понимания и роли ИТ в современном мире, и роли государства в их развитии, — полагает Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний “Аплана”, объединившией софтверные и сервисные бизнесы ГК “Айти”. — Надеюсь, что работа обновленного министерства не ограничится только техническим регулированием отрасли».

Топ-менеджер указывает на то, что сегодня перед российской ИТ-индустрией стоят очень масштабные задачи и, конечно, очень непростые вызовы: обеспечить технологическую независимость государства, дать российской экономике современные ИТ-продукты и сервисы для цифровой трансформации. «Поэтому главная задача сегодня должна формулироваться не как регулирование, а как обеспечение развития», — заверяет он.

По ощущениям Тагира Яппарова, последние годы Минкомсвязи уделяло не так много внимания вопросам долгосрочной стратегии развития ИТ-индустрии. «Более того значительная часть вопросов, связанных с развитием ИТ и инноваций были в фокусе Минэкономразвития, институтов развития, а не профильного министерства, — отмечает он. — Надеюсь, что новая команда будет более плотно взаимодействовать с отраслью в формировании стратегического видения развития российской ИТ-индустрии и решения ее актуальных проблем».

Смену формата профильного министерства также приветствует Дмитрий Одинцов. «Важность ИТ заключается не в связи как таковой, а в ее влиянии на жизнь государства, — уверен он. — Мы являемся свидетелями не просто смены названия государственного органа, а увеличения влияния и расширения министерства. Возможно, это — не менее важная новость, чем назначение нового министра».