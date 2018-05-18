Госдума передумала запрещать в России иностранное «железо» и ПО

Между первым и вторым чтением в Госдуме убрали из законопроекта о контрсанкциях пункт о запрете на госзакупки оборудования и ПО из США и других недружественных стран. Теперь подобные запреты оставлены всецело на усмотрение правительства.

Изменения в законопроекте

В проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» при рассмотрении его Госдумой во втором чтении были внесены изменения, отменившие запрет на использование иностранной компьютерной техники и ПО, который присутствовал в более ранней редакции документа.

Под недружественными шагами подразумевается произошедшее в начале апреля 2018 г. расширение санкционного списка США относительно России, в который в том числе попали глава Роскомнадзора Александр Жаров, президента Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, совладелец «Мегафон» и Mail.ru Group Андрей Скоч и совладелец оператора системы «Платон» Игорь Ротенберг. Законопроект был внесен в Госдуму 13 апреля, и принят в первом чтении 15 мая, а во втором чтении — 17 мая. С вариантами текста можно ознакомиться на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Удаленный параграф

В тексте законопроекта, принятого в первом чтении, в статье 2 присутствовал пункт 7, который предполагал «запрет на допуск или ограничение допуска» технологического оборудования и ПО, происходящих из США и других недружественных государств, при осуществлении госзакупок, муниципальных закупок и закупок отдельных видов юридических лиц. Список такой аппаратуры и софта должен был определяться правительством.

В версии, принятой во втором чтении, этот пункт был исключен из текста законопроекта. Таким образом, закупки компьютерной техники и ПО были приравнены к остальным госзакупкам, и теперь регулируются пунктом 2, который содержит «запрет или ограничение на ввоз» в Россию продукции и сырья, происходящих из недружественных государств. Список такой продукции полностью определяется правительством, оборудование и ПО отдельно в законе больше не прописаны.

Далее в статье 3 есть оговорка, что эти меры не применяются в отношении «жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации».

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В статье 2 также присутствует пункт 4, который вводит «запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц» организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных государств. Но и в этом случае список работ и услуг, которые могут оказаться под запретом, определяется правительством, то есть ИТ-услуги не выделены в отдельную категорию.

К кому и как применяются меры

Указанные меры могут применяться в отношении США и других стран, «совершающих недружественные действия» в отношении России, ее граждан и российских юрлиц. Меры могут применяться в отношении организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, или же организаций, в которых не менее 25% капитала принадлежат организациям, должностным лицам или гражданам недружественной страны. При этом неважно, владеют ли они 25% капитала прямо или через третьих лиц. Далее в тексте идет оговорка, что меры применяются, если эти «организации, должностные лица и граждане причастны к совершению недружественных действий» в отношении России.

Все указанные меры вводятся правительством России по решению президента, и отменяются точно также «в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения». Президент может принимать такие решения на основе предложений Совета безопасности.

Существующие ограничения на закупки «железа»

Напомним, в сентябре 2016 г. вышло постановление правительства, ограничивающее закупки иностранной радиоэлектронной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Перечень продукции, на госзакупки которой ввели ограничения, содержит, в том числе, сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы, электронные схемы интегральные, клавиатуры, принтеры, графопостроители, терминалы ввода/вывода данных, сканеры, мониторы и пр. (всего более 100 наименований).

Согласно постановлению, при осуществлении закупок этих видов радиоэлектронной продукции госзаказчик обязан отклонить все иностранные заявки при условии, что на конкурс поступает как минимум две заявки, предлагающие поставку аналогичного оборудования российского производства или производства стран Евразийского экономического союза.

Запрет на иностранный софт

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. В настоящий момент в реестре насчитывается более 4,5 тыс. продуктов.