МВД тотально переходит на отечественное ПО

МВД составило график перехода своих структур на российское ПО. Антивирусы и справочно-правовые системы должны стать на 100% российскими уже в 2018 г. Офисные пакеты и ОС станут на 80% отечественными в 2020 г.

План-график МВД

МВД утвердило план-график своего перехода на российское ПО. Он охватывает 2018 г. и плановый период до 2020 г. График был составлен в порядке реализации распоряжения Правительства об утверждении для госорганов плана перехода на отечественный софт в 2016-2018 гг., изданного в июле 2016 г. Приказ, которым утвержден план-график, опубликован на сайте МВД.

Отвечать за переход МВД на российское ПО будет замминистра внутренних дел, генерал-майор полиции Виталий Шулика. График может быть скорректирован, особенно это касается перехода на отечественное офисное ПО. В этой сфере предполагается применить дифференцированный подход. Предусмотрено также переобучение сотрудников МВД, которое подготовит их к работе с российским софтом.

Кроме того, министерство проведет модернизацию своего прикладного ПО, чтобы обеспечить его совместимость с российскими офисными программами. Необходимые мероприятия будут отражены в плане информатизации МВД.

Свои планы перехода на российское ПО есть также у Минкомсвязи, Минздрава, Минкультуры, Минэнерго, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росимущества, Росрезерва, ФНС и других госструктур. В июле 2017 г. Минкомсвязи выпустило рекомендации по составлению таких планов, которые предусматривают, в частности, их открытую публикацию в интернете.

Офисные программы и ОС

Согласно графику, уже в 2018 г. подразделения центрального аппарата МВД начнут использовать на 80% российские текстовые редакторы, табличные редакторы, редакторы презентаций, коммуникационное ПО, файловые менеджеры, органайзеры и средства просмотра. Сюда же относятся офисные пакеты, состоящие из четырех и более указанных программ. Для региональных подразделений МВД в 2018 г. данный показатель импортозамещения будет составлять 50%, для подведомственных организаций — 35%. В 2020 г. во всех указанных структурах доля российского офисного ПО должна быть доведена до 80%.

МВД опубликовало график перехода на российское ПО

Также в 2018 г. центральный аппарат МВД начнет использовать на 50% российские операционные системы. От территориальных органов требуется показатель в 40%, от подведомственных организаций — не менее 30%. В 2020 г. все эти показатели должны быть доведены до 80%.

Другие продукты

Уже в 2018 г. доля российских продуктов среди почтовых приложений в центральном аппарате МВД должна составить 80%, в территориальных подразделениях — 50%, в подведомственных организациях — 35%. В 2020 г. этот показатель должен быть доведен до 100%, 100% и 80% соответственно.

Доля отечественных продуктов среди систем электронного документооборота в 2018 г. должна составить для центрального аппарата МВД 80%, для территориальных органов — 60%, для подведомственных организаций — 50%. В 2020 г. во всех указанных структурах должны использоваться на 100% российские СЭД.

Что касается средств мультимедиа, то доля отечественных продуктов здесь должна составить в 2018 г. 50% для центрального аппарата МВД, 35% — для территориальных подразделений, и 15% — для подведомственных организаций. В 2020 г. эти показатели должны быть доведены до 75%, 75% и 70% соответственно.

Доля отечественных интернет-браузеров в 2018 г. должна составить в центральном аппарате МВД 50%, в территориальных органах — 40%, в подведомственных организациях — 30%. В 2020 г. эти показатели должны равняться 80%, 80% и 75% соответственно.

Как центральные, так и региональные подразделения МВД, а также подведомственные организации уже в 2018 г. должны использовать на 100% отечественные справочно-правовые системы и средства антивирусной защиты.