В Telegram встроили инструменты обхода блокировок нового типа
MTProto Proxy упростит обход блокировок
На странице локализации приложения Telegram для ОС Android появились новые строки текста для перевода с английского на другие официальные языки приложения, которые свидетельствуют о том, что в ближайшее время в популярном мессенджере будет реализована поддержка прокси-сервера (службы в компьютерных сетях, выступающей в роли посредника между пользователем и некоторым ресурсом в сети) нового типа под названием MTProto Proxy.
Это решение разработано специально для обеспечения функционирования Telegram в условиях блокировки мессенджера провайдерами услуг связи.
Преимущество нового решения перед HTTP- и SOCKS5-прокси, поддержка которых реализована в стабильных версиях мессенджера, заключается в более высокой производительности и защищенности.
Кроме того, серверы на MTProto провайдерам будет значительно сложнее заблокировать.
В настоящее время новая функция доступна в тестовой альфа-версии 1.2.18 Telegram для персональных компьютеров.
«Мягкая монетизация»
Судя по всему, добровольцы, которые развернут прокси MTProto на своих серверах, получат возможность указать Telegram-канал, на который автоматически подпишутся все пользователи этих серверов.
Таким образом, в выигрыше останутся обе стороны, вовлеченные в процесс: пользователи Telegram получат простой и эффективный способ обхода блокировок мессенджера, а владельцы инфраструктуры – прямой канал связи с пользователями или возможность в мягкой форме монетизировать свои услуги при помощи ненавязчивой рекламы каналов Telegram.
Блокировка Telegram
Напомним, что 13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к информационным системам и программ для ЭВМ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger LLP. Поводом для этого стал отказ представителей Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера в связи технической невыполнимостью требования.
16 апреля 2018 г. операторы связи приступили к блокировке мессенджера, в результате чего тот оказался частично неработоспособным. Также пострадали ресурсы, не связанные с Telegram.
Россия не единственное государство, где власти ведут борьбу с Telegram. Так, 30 апреля 2018 г. иранский суд постановил запретить использование мессенджера. Требование о запрете так же было выдвинуто силовыми структурами, недовольными тем, что Telegram якобы активно использовался участниками протестов для координации.