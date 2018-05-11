Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов

Бюджет мегапроекта Сбербанека по созданию в «Сколково» ЦОДа на две тысячи серверных стоек превысил 17,4 млрд руб. «Железо» для объекта еще только начинает закупаться. Пока известно о контрактах на 1,7 млрд руб.

ЦОД Сбербанка «дорожает»

Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд руб. и в настоящий момент составляет не менее 17,4 млрд руб.

Напомним, базовый инженерный контракт на возведение рассматриваемого объекта на 12,2 млрд руб. был заключен 16 апреля 2016 г. с дочерней структурой «Ланита», компанией «Инсистемс».

Появление пятого модуля ЦОДа и рост сметы

Еще в сентябре 2017 г. CNews обратил внимание на то, что у базового контракта появилось дополнительное соглашение на 2,86 млрд руб. — также с «Инсистемс». В Сбербанке тогда дофинансирование проекта объяснили решением построить ЦОД в составе не четырех, а пяти модулей.

ЦОД Сбербанка в «Сколково» снова «подорожал»

«Действительно, в контракт был включен пятый технологический модуль, — сообщил тогда же CNews генеральный директор “Инсистемс” Евгений Вирцер. — В соответствии с проектной документацией ЦОД состоит из административно-бытового корпуса (АБК) и пяти одинаковых технологических модулей емкостью по 400 стоек каждый. Первоначальный конкурс был разыгран на АБК и четыре модуля. В процессе заказчиком было принято решение о строительстве пятого модуля, и было подписано соответствующее дополнительное соглашение», — пояснил он.

Новые миллиардные соглашения с «Инсистемс»

В начале мая 2018 г. CNewsобнаружил, что у базового контракта на сайте госзакупок появилось еще одно дополнительное соглашение между Сбербанком и «Инсистемс» — на 129,3 млн руб., и, что характерно, ему был присвоен №4, в то время как информация от допсоглашениях №2 и №3 на официальном портале zakupki.gov.ru отсутствовала.

Редакция обратилась в пресс-службу Сбербанка с закономерным вопросом о возможности узнать подробности о непредставленных на сайте допсоглашениях №2 и №3 и с просьбой сообщить, существуют ли в рамках проекта соглашения с порядковыми номерами от 5 и выше.

В ответ в пресс-службе банка сообщили, что за период срока строительства 2016-2018 гг. к базовому договору было заключено шесть дополнительных соглашений. «Соглашекния №№ 2, 3, 5 носят технический характер и не влекут за собой изменений существенных условий договора, — заверяют в организации. — Соглашения № 1 (2,86 млрд руб.), № 4 (129,3 млн руб.) и № 6 (2,23 млрд руб.) связаны со строительством дополнительного 5-го технологического модуля, ранее не входившего в предмет договора, с усиленным техническим надзором за проектом, с изменениями проектных и технологических решений, необходимость которых выявлена в процессе строительства, с изменением проектных решений в оптической подсистеме интеллектуальной структурированной кабельной сети для обеспечения перехода на новые поколения вычислительных систем, и другими технологическими и модернизационными изменениями».

Отметим, что на следующий день после обращения CNews — 4 мая 2018 г. — информация о допсоглашении №6 на 2,23 млрд руб. была добавлена на сайт госзакупок.

«Железо» для мегаЦОДа

В соответствии с датами исполнения допсоглашений, строительство ЦОДа должно завершиться в августе 2018 г. Что касается наполнения объекта ИТ-оборудованием, то на данный момент известно об одной крупной закупке Сбербанком оборудования сети хранения данных для ЦОДа. Начальная цена контракта по этому тендеру, объявленному в середине сентября 2017 г., составила порядка $32,9 млн — примерно 1,9 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент.

Закупка была разбита на два лота. По одному из них в конце 2017 г. контракт на сумму в 1,58 млрд руб. достался компании «Марвел КТ». По второму — на 140,6 млн руб. — отошел «О-си-эс-центр».