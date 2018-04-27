Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»

В борьбе Роскомнадзора с Telegram появились новые жертвы. Под блокировку попали IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», точки обмена трафиком MSK-IX, Facebook, Twitter и др.

Новая порция заблокированных Роскомнадзором IP-адресов

Автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил о включении Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов IP-адресов 190 IP-адресов крупных российских и иностранных интернет-компаний. Эта информация подтверждается и данными ресурса Antizapret.info, дублирующего Реестр запрещенных сайтов.

Среди них есть по одному IP-адресу социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», пять IP-адресов «Яндекса», два IP-адреса Facebook, три IP-адреса Twitter, несколько IP-адресов Microsoft и Google, IP-адрес американской сети гипермаркетов Wal-Mart и др.

Под блокировку попал и один из IP-адресов MSK-IX, «сердца Рунета», крупнейшей в России точки обмена трафиком, принадлежащей «Ростелекому». По данным Здольникова, этот IP-адрес отвечает за синхронизацию времени.

Также были заблокированы IP-адреса блог-сервиса Liveinternet (создан советником Президента России Германа Клименко), компании «Поисковые технологии» («дочка» «Ашманов и партнеры»), дата-центра Selectel.

Причиной блокировки стало вынесенное 16 апреля 2018 г. решение Генпрокуратуры. По этому решению Роскомнадзор блокирует прокси-сервера и VPN-сервисы, которые могут использоваться для доступа к мессенджеру Telegram.

В охоте властей за Telegram под блокировку одновременно попали IP-адреса «Яндекса»,

«Вконтакте», «Одноклассников», крупнейшей точки обмена трафиком MSK-IX,

Facebook, Twitter, Microsoft, Wal-Mart и других сервисов

Здольников полагает, что блокировка данного пула IP-адресов была осуществлена по ошибке. Согласно его версии, некое установленное в ведомстве устройство использовало Telegram, и без дополнительной проверки были заблокированы все IP-адреса, к которым данное устройство обращалось. В Роскомнадзоре заявили CNews, что включение в Реестр запрещенных сайтов IP-адресов крупнейших социальных сетей было кратковременным и вызвано технологическими особенностями работы системы, при этом операторам связи данные IP-адреса на блокировку не отправлялись.

«Яндекс» негодует

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков подтвердил, что около двух часов IP-адреса компании были в Реестре запрещенных сайтов. Компания ждет разъяснений от Роскомнадзора.

«Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету, - добавил Манджиков. - Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях отктрытой конкуренции. Ограничения доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвобода и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».

В пресс-службе Mail.ru Group, владеющей «Вконтакте» и «Одноклассниками», ограничились комментарием, что компания постоянно следит за доступностью своих ресурсов и принимает меры по обеспечению бесперебойного доступа к ним.

Как блокируют Telegram и кто от этого страдает

Telegram был заблокирован Роскомнадзором 16 апреля 2018 г. на основании решения Таганского районного суда Москвы. Причиной блокировки стал отказ Telegram исполнять требования к организаторам распространения информации в части предоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Telegram и его пользователи стали активно использовать различные методы обхода блокировки. Со своей стороны, Роскомнадзор стал блокировать все возможные пути для доступа к Telegram.

В результате, по данным сервиса статистики заблокированных ресурсов Usher2.club, сейчас под блокировкой в России находится почти 18 млн IP-адресов. До начала блокировки Telegram из России был закрыт доступ лишь к примерно 30 тыс. IP-адресов.

Большая часть заблокированных IP-адресов принадлежит «облачному» провайдеру Amazon Web Services. Также под блокировкой оказалось большой число IP-адресов других «облачных» провайдеров: Google, Microsoft Azure, Digital Ocean, Hetzer, Iliad Datacenters и др.

Это привело к неполадкам в работе большого числа интернет-сервисов. В числе прочего сбои были замечены в работе мессенджера Viber и сетевых игр Sony Playstation. Жалобу на недоступность ряда зарубежных научных ресурсов премьер-министру Дмитрию Медведеву написало Общество научных работников.

В случае с Google сначала блокировались IP-адреса, которые используются клиентами корпорации. Но в прошлые выходные, 21-22 апреля 2018 г., началась блокировка IP-адресов, которые использует Google непосредственно для своих сервисов.

По данным Usher2.club, сейчас под блокировкой находится 51 из известных 2,7 тыс. IP-адресов, используемых Google для своих сервисов. В результате пользователи стали жаловаться на неполадки в работе сервисов корпорации: почтовой службы Gmail, видео-хостинга Youtube, сервисов хранения файлов и документов Google Drive и Google Docs и др.

В том числе пострадал и сервис reCaptcha, используемый для защиты интернет-сайтов от роботов. Это увеличило жалобы на недоступность различных ресурсов. В частности, Российский союз страховщиков сообщал о сбоях в продаже электронных полисов ОСАГО, которые используют reCaptcha.

Пресс-секретарь Путина продолжает пользоваться Telegram

В то же время сам Telegram в значительной степени продолжает быть доступным, причем без использования каких-либо прокси-серверов и VPN. Факт доступности мессенджера признали вице-премьер Аркадий Дворкович и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выразил сожалению в связи с ситуацией, сложившейся вокруг блокировки Telegram. Государство, по мнению Артемьева, «не может сесть в лужу», и его очень расстраивает реакция на происходящее, особенно «молодого поколения».

Позиция Роскомнадзора

Роскомнадзоре отрицает свою причастность к сбоям в работе незапрещенных сервисов, включая reCaptcha. В то же время в ведомстве подтверждали факт блокировки ряда IP-адресов Google. В среду, 25 апреля 2018 г., Роскомнадзор провел встречу с представителями интернет-отрасли, на которой была достигнута договоренность с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) о создании этой организацией «горячей линии» по сбору жалоб на необоснованные блокировки.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что наладили «конструктивный диалог» с Google относительно блокировки Telegram. А вот Amazon отказывается от диалога, что в ведомстве объясняют «политическими» причинами.