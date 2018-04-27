Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100
По итогам 2017 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России сократилась на 1,9% в рублях до показателя ₽1157 млрд. В долларах она увеличилась на 12,6%. Согласно данным рейтинга CNews100, выпущенного CNews Analytics в рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2017», компании активно развивают направление разработки собственного ПО. Основные заказчики – государство и банки.
Рынок растет в долларах и стагнирует в рублях
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила ₽1157 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях.
Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией.
Порог входа в рейтинг по сравнению с 2016 г. увеличился на 31,5% и достиг p730 млн. 63% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв», Luxoft и другие.
На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Таким образом, российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких крупнейших игроков.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017
|№ 2017
|№ 2016
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Сфера деятельности
|Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб.
|Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб.
|Рост выручки 2017/2016, %
|Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017
|Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2016
|Рост числа сотрудников компании 2017/2016, в %
|Выработка на человека в 2017 г., тыс.руб.
|Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании
|Предоставлено подтверждение выручки
|1
|1
|НКК
|Москва
|Группа компаний
|189 244 079
|163 958 372
|15,4%
|4 105
|3 861
|6,3%
|46 101
|PWC, Столыпинъ, Перспектива, Террафинанс, Делойт, Бейкер Тилли, Городской Центр Экспертиз
|2
|2
|Ланит
|Москва
|Группа компаний
|137 073 000
|114 514 000
|19,7%
|7 749
|6 426
|20,6%
|17 689
|-
|3
|3
|Epam*
|Ньютаун
|Разработка ПО
|84 578 500
|77 583 930
|9%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|-
|да
|4
|4
|Softline
|Москва
|ИТ-услуги
|71 680 886
|57 291 368
|25,1%
|4 300
|3 700
|16,2%
|16 670
|Ernst&Young
|5
|5
|Техносерв
|Москва
|ИТ-услуги
|50 816 574
|52 442 285
|-3,1%
|2 657
|2 725
|-2,5%
|19 126
|-
|6
|7
|Luxoft*
|Цуг
|Разработка ПО
|45 821 773
|43 535 309
|5,3%
|13 000
|12 000
|8,3%
|3 525
|Ernst & Young LLC
|да
|7
|9
|1С****
|Москва
|Разработка ПО
|42 700 000
|37 300 000
|14,5%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|-
|8
|8
|Лаборатория Касперского*
|Москва
|Разработка ПО
|40 714 340
|43 083 600
|-5,5%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|-
|9
|10
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|ИТ-услуги
|38 236 000
|36 484 000
|4,8%
|2 653
|2 425
|9,4%
|14 412
|KPMG
|10
|11
|Ай-Теко
|Москва
|ИТ-услуги
|30 707 270
|29 755 104
|3,2%
|2 865
|2 833
|1,1%
|10 718
|-
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Отраслевые срезы
Около 43%
выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Доля доходов от
поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов,
сохранилась на прежнем уровне около 20%. Существенно возросла доля доходов,
полученных от разработки ПО, – в 2017 г. она достигла 32% против 21% год назад.
Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3%
выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники
по-прежнему невысока – около 2%.
Выручка CNews100 в 2002-2017 гг., pмлрд
В 2017 г. существенно увеличилась доля контрактов, заключенных участниками CNews100 c государственными ведомствами. Если в 2016 г. они формировали 25% суммарной выручки, то в 2017 г. – уже 36%. Доля финансовых организаций по-прежнему составляет около 21%. Третий крупный сегмент – телеком – сформировал 11% выручки Топ-100.
Отечественный рынок разработки ПО растет
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2017 г. составил p725 млн, что более чем в 2 раза выше значений 2016 г. (p300 млн). Лидеры рейтинга сохраняют свои позиции – первое место занимает Epam, второе – Luxoft, третье – «1С».
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2017
|№ 2017
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс.
|Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %
|Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
|1
|Epam*
|Ньютаун
|84 578 500
|77 583 930
|100%
|н/д
|2
|Luxoft*
|Цуг
|45 821 773
|43 535 309
|100%
|н/д
|3
|1С**
|Москва
|42 700 000
|37 300 000
|100%
|Решения под торговой маркой 1С
|4
|Лаборатория Касперского*
|Москва
|40 714 340
|43 083 600
|100%
|Решения под торговой маркой Kaspersky
|5
|Сбербанк-Технологии
|Москва
|30 319 977
|20 340 812
|100%
|н/д
|6
|Центр Финансовых Технологий
|Москва
|15 191 191
|14 670 861
|66%
|Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
|7
|СКБ Контур
|Екатеринбург
|10 900 000
|8 600 000
|100%
|Решения под торговой маркой Контур
|8
|Атол**
|Москва
|10 211 520
|2 607 820
|80%
|ПО Frontol: xPOS, Manager, ДТО v.6,8,9, FPrint, Magnum, Атол Свой Магазин, Автономная касса Атол ЕГАИС, Mobile logistic, Атол драйверы торгового оборудования, УТМ Атол HUB-19
|9
|Ланит
|Москва
|6 558 000
|н/д
|5%
|н/д
|10
|ИнфоТеКС
|Москва
|4 231 307
|3 704 896
|100%
|Решения под торговыми марками ViPNet
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Строить планы на текущий 2018 г. по-прежнему сложно, однако можно предположить, что при сохранении текущих достаточно высоких цен на энергоносители, отсутствии существенных геополитических катаклизмов, а также с учетом старта программы «Цифровая экономика» у российского ИТ-рынка есть все шансы преодолеть сложности и начать осторожный рост.