В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube

Роскомнадзор в борьбе с Telegram пошел на беспрецедентные меры: под блокировку попала часть IP-адресов, принадлежащих Google и используемых корпорацией для работы собственных сервисов. При этом сам Telegram продолжает быть доступен.

Роскомнадзор против Google

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов IP-адреса Google, которые корпорация использует для работы своих сервисов (поиск, почтовый сервис Gmail, видео-хостинг YouTube и т.д.). Об этом сообщил Филипп Кулин, владелец хостинг-провайдера «Дремучий лес» и сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club.

По его данным, заблокированными оказалось 66 IP-адресов из 600 IP-адресов, которые использует Google для работы своих сервисов. Проект Downdetector, собирающий жалобы пользователей на неработающие сервисы, сообщает об увеличении жалоб на работу Google.com и YouTube.com в период, начиная с ночи с 21 на 22 апреля 2018 г.

Роскомнадзор на своей странице в Twitter подтвердил, что IP-адреса Google были заблокированы. Это связано с тем, что корпорация не исполняет требование надзорного ведомства и позволяет мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса.

Пресс-служба российского представительства Google заявила, что в курсе сообщений некоторых пользователей в России о проблемах с доступам к сервисам корпорации. В корпорации пообещали разобраться с этими сообщениями.

Между тем, полной блокировки сервисов Google в России пока не произошло. Кулин объясняет это тем, что была заблокирована лишь часть принадлежащих корпорации IP-адресов. Кроме того, по сведениям Кулина, некоторые крупные провайдеры не исполняют требований Роскомназора о блокировках массовых сервисов, так как оплатить штрафы надзорного ведомства за отсутствие блокировок им проще, чем столкнуться с потоком жалоб в техподдержку.

Роскомнадзор долго «терпел» политику Google

Google уже давно не исполнял требования Роскомнадзора о блокировке того или иного контента, но надзорное ведомство не решалось идти на блокировку принадлежащих Google сервисов.

Роскомнадзор в Twitter подтвердил блокировку IP-адресов Google

Например, принадлежащие Google сервис YouTube и блог-платформа Blogspot включались в Реестр запрещенных сайтов с фиктивными IP-адресами, благодаря чему удавалось избежать массовой блокировку этих площадок.

В 2018 г. YouTube отказался исполнить требование Роскомнадзора об удалении ролика о предпринимателе Олеге Дерипаске, сделанном блоггером Алексеем Навальным, но блокировки сервиса не последовало.

Десятки миллионов IP-адресов заблокированы из-за Telegram

Напомним, 13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram. Суд также удовлетворил ходатайство истца о «незамедлительном» исполнении данного решения.

Решение о блокировке было принято в связи с неисполнением Telegram требований, предъявляемых российским законодательством к организатором распространения информации (ОРИ). В частности, Telegram отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений своих пользователей.

В понедельник 16 апреля 2018 г., Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Сразу было заблокировано около 9 тыс. IP-адресов, принадлежащих мессенджеру. Затем началась блокировка IP-адресов «облачных» сервисов, которые использует Telegram – в первую очередь, Amazon Web Services (AWS) и Google.

Если на начало прошлой недели в России всего было заблокировано примерно 30 тыс. IP-адресов, то к вечеру понедельника их число превысило 1 млн. Вечером вторника 17 апреля в России было заблокировано уже 19 млн IP-адресов. Такой рост произошел за счет IP-адресов Google и AWS. На тот момент в случае с Google речь шла о домене googleusercontent.com, который не использовался корпорацией для предоставления собственных сервисов.

Затем число заблокированных IP-адресов снизилось до 16 млн. Но по состоянию на вечер 22 апреля 2018 г. их число вновь выросло и приближается к 18 млн. За предшествующие дни в Реестр запрещенных сайтов были добавлены IP-адреса еще ряда «облачных» провайдеров: Microsoft Azure, Digital Ocean, Hetzer, Iliad Datacenter и др.

Блокировка большого количества IP-адресов осуществляется путем внесения Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов IP-адреса с маской подсети. Этот параметр указывается через символ «/» после IP-адреса и позволяет маршрутизатору понять, какая часть указанного IP-адреса определяет его подсеть.

Параметр маска подсети принимает значения от «0» до «32». Чем больше значение данного параметра, тем меньше IP-адресов в соответствующей подсети. Например, маска подсети «32» означает, что в данной подсети только 1 IP-адрес. А один из принадлежащий AWS IP-адресов внесен в Реестр запрещенных сайтов с маской подсети «10» это означает, что вместе с ним заблокировано сразу 4,2 млн IP-адресов.

Решение Таганского районного суда обязывает не только заблокировать Telegram, но и запрещает иным лицам создавать технические условия для его работы. Однако IP-адреса вышеупомянутых «облачных» хостингов вносятся Роскомнадзором в Реестр запрещенных сайтов по другому основанию – по предписанию Генпрокуратуры от 2015 г., которое запрещает распространять информацию, связанную с ИГИЛ (организация запрещена в России).

Прокси-сервера и VPN также отправляют под блокировку

Кроме того, Роскомнадзор стал блокировать различные прокси-сервера и сервисы VPN, которые позволяют работать с Telegram в обход блокировок. Одним из первых был заблокирован сервис Tgnproxy, созданный владельцем Telegram-канал «ИТ уголовные дела СОРМ россияюшка» Александр Литреев.

В 2017 г. в России был принят специальный закон, позволяющий Роскомнадзору регулировать деятельность VPN и других подобных сервисов. Но сейчас блокировки такого рода сервиса осуществляется по специальному предписанию Генпрокуратуры, принятому 16 апреля 2018 г. То есть блокируемые прокси-сервера обвиняют в распространении экстремистской информации.

Блокировка IP-адресов, используемых Google для своих сервисов, произошла также на основании данного решения Генпрокуратуры. Таким образом, Google заподозрили в создании условий для работы прокси-серверов и VPN.

По данным автора Telegram-канала «За телеком» Михаила Климарева, некоторые российские хостинг-провайдеры, во избежание блокировок, уже стали блокировать возможность использовать их ресурсы для организации VPN. Так поступили, например, Fast VPS и Fozzy.com.

Telegram работает, все остальное – не очень

Большую часть прошлой недели мобильное приложение Telegram продолжало быть доступно и обеспечивало базовый функционал – обмен текстовыми сообщения даже без использования прокси-серверов и VPN. Правда, наблюдались проблемы с загрузкой картинок и звонками.

В то же время с проблемами столкнулись владельцы большого числа не связанных с Telegram сервисов, которые используют заблокированные «облачные» хостинги. Например, наблюдались проблемы в осуществлении голосовых звонков через Viber. Были проблемы и у некоторых таксопарков, работающих с агрегатором Gett.

Также в той или иной степени ситуация затронула: систему видео-наблюдения Ivideon, школу онлайн-изучения языков SkyEng, платформу для сбора информации с устройств интернета-вещей Snoof, платформы для инвестирования Tezis, ряд онлайн-игр (PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortine, World of Warships Blitz) и др.

Владелец еще одного пострадавшего сервиса, курьерской службы «Птичка» Владимир Кобзев, даже пообещал подать в суд на Роскомнадзор. Но надзорное ведомство отрицает сбои в работе легальных сервисов и открыло «горячую лини» для сбора фактов о распространении такого рода информации.

В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube

Роскомнадзор в борьбе с Telegram пошел на беспрецедентные меры: под блокировку попала часть IP-адресов, принадлежащих Google и используемых корпорацией для работы собственных сервисов. При этом сам Telegram продолжает быть доступен.