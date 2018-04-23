Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД

Глава AT Consulting Сергей Шилов, арестованный по делу о создании для МВД «бракованной» информационный системы, переведен из СИЗО под домашний арест. Причиной стало сотрудничество Шилова со следствием, которое помогло установить, кто еще допускал злоупотребление при создании системы, и доказать корыстные мотивы некоторых из этих лиц.

Сергей Шилов под домашним арестом

Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из следственного изолятора под домашний арест. Основанием для этого послужило его сотрудничество со следствием, которое позволило вычислить других лиц, допустивших злоупотребления при создании ИСОД. Напомним, Шилов является фактическим создателем системы — AT Consulting была субподрядчиком, которому в конечном счете был передан заказ.

Решение о переводе Шилова под домашний арест утвердил Басманный суд Москвы в лице председателя суда Ирины Вырышевой. Согласно решению суда, местом пребывания обвиняемого станет его собственная квартире на Малой Пироговской улице. Шилову разрешены ежедневные двухчасовые прогулки за пределами квартиры (защита просила о четырехчасовых) и звонки адвокату, сообщило издание «Коммерсант» из зала суда.

Соглашение с прокуратурой

Сотрудник Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), следователь Сергей Худык пояснил суду, что обвиняемый заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой. В рамках соглашения Шилов указал на других лиц, совершивших правонарушения при создании ИСОД для МВД, и подтвердил свои показания в ходе очных ставок с ними. Напомним, через пять недель после ареста Шилова, когда он уже находился в процессе сотрудничества со следствием, по тому же делу был задержан Алексей Нащекин, бывший топ-менеджер Ростелекома и совладелец компании НТС, принимавший участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости.

Кроме того, показания Шилова позволили пролить свет на мотивы одного из обвиняемых — бывшего главы НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева, который выступал представителем заказчика, то есть МВД, при заключении контракта стоимостью 1,4 млрд руб. на создание ИСОД. Предположительно, Нечаев принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе были не готовы как минимум три компонента.

Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов

Изначально следствие искало в действиях Нечаева корыстный мотив, однако, не найдя его, решило, что он принял незавершенную систему чтобы не срывать сроки реализации проекта и улучшить таким образом свою репутацию в глазах начальства. Однако Шилов утверждает, что Нечаев за свои действия получил две крупные взятки. Это позволит инкриминировать ему более тяжелые правонарушения, чем те, в которых он обвиняется сейчас.

Арест Шилова

Изначально ни Шилов, ни AT Consulting не фигурировали в деле о злоупотреблениях при работе над ИСОД. Все претензии по поводу качества выполненных работ предъявлялись генеральному подрядчику проекта — АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина».

Но руководители НИИ пояснили, что на практике институт к созданию ИСОД отношения не имеет, поскольку заказ МВД сразу же был передан на исполнение субподрядчику AT Consulting. Таким образом Шилов был привлечен к даче показаний по делу.

В начале марта CNews писал, что Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ). Как установило следствие, именно он спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом представителя заказчика Андрея Нечаева оплатить работу как завершенную. Для Шилова это был не первый опыт работы с Нечаевым, поскольку Нечаев когда-то являлся сотрудником AT Consulting.

Затем последовал обыск жилища Шилова и его задержание на основании статьи 33 и части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России — по подозрению в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями. Второй из упомянутых разделов предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как строили ИСОД

Сам Нечаев не является выходцем из рядов полиции, это специалист по ИТ, успешно занимавшийся в 2000-х гг построением информационно-коммуникационной сети для ГУВД Москвы, и привлеченный впоследствии к созданию ИСОД для всего МВД. Являясь главой подведомственного министерству НПО «Спецтехника и связь», он отвечал за монтаж, отладку и ПО для ИСОД, имел право самостоятельно подряжать специалистов, принимать у них работу и производить расчет.

Контракт с подрядчиком АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина» стоимостью 1,4 млрд руб. Нечаев подписал осенью 2014 г. По условиям договора, подрядчик должен был объединить территориальные подсистемы ИСОД, создание которых длилось два года, в итоговую единую систему. Работа была принята в декабре 2014 г., тогда же была произведена ее оплата. Запущенная в эксплуатацию в январе 2015 г., ИСОД сейчас набирает популярность среди сотрудников МВД в регионах.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».



Чем занимается AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начала работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Анализ контрактов AT Consulting показывает, что кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» AT Consulting занимает 24 место с годовой выручкой 11,876 млрд руб. В 2015 г. в этом же рейтинге компания занимала 21 место с выручкой 12,292 млрд руб.