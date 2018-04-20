Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft

Один из главных отечественных разработчиков систем для автоматизации предприятий подошел вплотную к решению появившейся перед ним более 10 лет назад задачи по поддержке ее продуктами СУБД PostgreSQL.

«Галактика» начнет поддержку PostgreSQL

Основные бизнес-продукты корпорации «Галактика» через несколько месяцев начнут поддерживать СУБД PostgreSQL. Об этом сообщил председатель правления организации Дмитрий Черных. По его словам, разработки по этому направлению уже сейчас проходят испытания, демонстрируя хорошие показатели.

Появление готовых решений намечено на III квартал 2018 г. Новая функциональность появится у флагманов корпорации — «Галактики ERP» (планирование ресурсов предприятия), «Галактики EAM» (управление производственными активами) и «Галактики AMM» (управление производственными процессами).

Как напоминает Черных, на данный момент продукты «Галактики» преимущественно ориентированы на работу с СУБД Oracle и Microsoft.

Новая реализация старой идеи

Отметим, что по собственным данным «Галактики» работы, связанные с обеспечением совместимости ее решений с PostgreSQL, стартовали еще с 2007 г., а в 2014 г. компания даже объявляла о повышении их приоритета.

Дмитрий Черных пообещал, что «Галактика» интегрируется с PostgreSQL в III кватрале 2018 года

Сейчас в разговоре с CNews в «Галактике» указывают на трансформацию проекта. По словам председателя совета директоров корпорации Геннадия Гацко, ранее работа велась только с общедоступным решением на открытом коде. «Мы действительно планировали вывести продукт на рынок, но на определенном этапе при более глубоком тестировании стало понятно, что он не соответствует требованиям по эффективности непосредственно для наших клиентов, так как большинство наших заказчиков — это крупные холдинги и корпорации, — говорит Гацко. — Поэтому эта работа была приостановлена. Сейчас мы проводим работу совместно с Postgres Professional по повышению быстродействия и устойчивости решений до такого же уровня, что и на базах западных аналогов».

В этой связи напомним, что Postgres Professional является российским вендором, разрабатывающем на открытой СУБД PostgreSQL свои готовые и поддерживаемые компанией решения для бизнеса и госструктур. Более года назад, 13 февраля 2017 г. «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

«Галактика» пошла в рост

Объявление о грядущей поддержке PostgreSQL было приурочено «Галактикой» к подведению итогов своей деятельности за 2017 г. По данным компании ее выручка за отчетный период выросла на 47%, достигнув 3,3 млрд руб. «Объем заключенных контрактов в 2017 г. увеличился в 15 раз», — отмечает Дмитрий Черных.

В прошлом году у компании на 29% вырос штат, превысив 1 тыс. сотрудников, и появилось более 50 новых значимых клиентов, крупнейшими из которых выступают «Энергомаш» и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

За 2017 и начало 2018 гг. у «Галактики» в 2,5 раза увеличилось число партнеров (сейчас их порядка 200), и в компании констатируют изменение подхода к работе с ними. Раньше корпорация все свои проекты пыталась реализовывать централизованно, отводя партнерам очень небольшую роль. Теперь «Галактика» перешла к так называемой вендорской схеме.

«Мы не пытаемся больше сами управлять и реализовывать проекты, — поясняет Черных. — Мы пытаемся сделать все, чтобы нарастить компетенцию партнеров и передать им консалтинговую часть».

Со слов Черных смена подхода была продиктована резким ростом бизнеса компании. На данный момент она собственными силами может покрыть только четверть находящихся в реализации проектов. Поэтому оптимальным выходом в этой ситуации видится именно объединение ресурсов с технологическими, консалтинговыми и методологическими компаниями. При этом ответственность за результат проекта перед клиентами продолжает нести только «Галактика», в чем она видит принципиальное свое отличие от других отечественных ИТ-вендоров на рынке корпоративной автоматизации.

По убеждению Черных, все это стало актуальным лишь недавно. «Начиная с 2000-х годов рынок в отношении российских корпоративных вендоров фактически стагнировал, — рассуждает он. — Мы просто выживали».

На волне импортозамещения

Рост интереса к рынку разработки российских ИТ-решений в «Галактике» связывают с курсом государства на импортозамещение, однако отмечают, что реально этот тренд, появившийся в 2014 г., начал давать позитивные результаты лишь в 2017 г.

С точки зрения Черных, до этого все ограничивалось разговорами и запугиванием рынка грядущим жестким регулированием со стороны государства. И по факту это лишь увеличило объем продаж западных решений — госкомпании спешили закупиться зарубежным софтом впрок, опасаясь, что потом этого сделать уже не удастся.

Позитивные для ИТ-рынка перемены 2017 г., как считают в «Галактике», в текущем 2018 г. лишь усилятся — на фоне новых политических событий, нашедших отражение в разного рода санкциях и контрсанкциях.