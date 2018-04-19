«Яндекс» запустил обучающую платформу для школьников

«Яндекс» совместно с издательством «Просвещение» запустил платформу для школьников, на которой они смогут выполнять задания от учителей, а платформа будет автоматически их оценивать и сообщать преподавателю уже готовые результаты. На этапе тестирования с платформой работают 100 классов из разных регионов, задания есть пока только по математике и русскому языку.

Платформа для оценки знаний

Компания «Яндекс.Просвещение» запустила образовательную онлайн-платформу, предназначенную для школ. На платформе школьники будут выполнять задания, заданные учителем, а система сразу будет оценивать результат и сообщать его учителю и самому школьнику. В основе платформы лежат собственные технологии «Яндекса». Решение было продемонстрировано на Московском международном салоне образования, который проходит сейчас на ВДНХ.

«Яндекс.Просвещение» — это совместное предприятие «Яндекса» и издательства учебной литературы «Просвещение» с долевым участием партнеров по 50%. Как пояснили CNews в «Яндексе», «Просвещение» было выбрано в качестве партнера потому, что на первом этапе для эксперимента нужен был партнер с готовым базовым набором контента. Совместную работу над созданием сервисов для школьников «Яндекс» и «Просвещение» начали летом 2017 г. В конце 2017 г. они сообщили, что намерены вложить в проект 600 млн руб.

Пример задания по русскому языку

«Просвещение» — это ранее советское, а ныне российское издательство учебной и педагогической литературы, основанное в 1930 г. и приватизированное в 2012 г. В конце 2017 г. руководство компании оценивало выручку за год в 17,4 млрд руб., что на 25% больше аналогичного показателя за 2016 г. Чистая прибыль оценивалась на уровне 6 млрд руб.

Как это работает

На платформе учитель может дать задание одному ученику или всему классу. Автоматическая проверка выполнения заданий системой экономит время учителю, в связи с чем он может больше внимания уделять ученикам индивидуально. Если задание дано целому классу, платформа покажет статистику по всей группе. Учитель увидит, кто из учеников сколько времени потратил на то или иное задание, какие способы решения они предпочли, и где каждым из них были допущены ошибки.

Пример задания по математике

При работе с учащимися начальной школы система будет собирать и анализировать сигналы, поступающие от ученика. Она определит не только время, затраченное на решение задачи, но и то, как меняется динамика ответов ребенка во время урока, какое у него среднее число ошибок. Кроме того, искусственный интеллект будет учитывать состояние ребенка во время обучения, пояснил технический директор «Яндекс.Просвещения» Илья Акользин.

Авторы проекта считают, что в перспективе платформа поможет повысить уровень успеваемости работающих с ней школьников. Для этого могут быть использованы решения «Яндекса» в области обработки больших данных. Анализируя собранную платформой статистику, можно будет выявлять наиболее сложные для школьников темы, формировать для них индивидуальные образовательные планы и прогнозировать успеваемость.

Масштаб использования

Пока что платформа функционирует в тестовом режиме, до выхода из которого ее использование будет бесплатным. В настоящий момент с ней уже работает почти 3 тыс школьников из 100 классов различных школ, находящихся в Екатеринбурге, Первоуральске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве и других городах

Пример задания по математике

Первым предметом, представленным на платформе, стала математика — с начала текущего года в системе доступно более 16 тыс. заданий из этой сферы. Задания рассчитаны на уровень 2-4 класса. Позднее на платформе появились также задания по русскому языку.

По словам главы проекта Ильи Залесского, на первом этапе математика и русский будут единственными предметами, представленными на платформе, ввиду их высокой приоритетности. В следующем году планируется разработка заданий по этим предметам для 5 класса и экспериментальная работа с 1 классом, сообщил он.