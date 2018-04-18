Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет

Битва между Роскомнадзором и мессенджером Telegram находится в самом разгаре. Роскомнадзор заблокировал до 19 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google. Сам Telegram все равно продолжает работу, зато пострадали другие ресурсы.

В России было заблокировано до 19 млн IP-адресов

Роскомнадзор по состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. заблокировал в России по различным основаниям 19,3 млн IP-адресов. Таковы данные сервиса статистики 2018.schors.spb.ru, созданного гендиректором хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппом Кулиным.

До этого общее число заблокированных в России IP-адресов находилось в районе 30 тыс. Резкий рост начался вечером в понедельник 16 апреля 2018 г. К 18:00 их число превысило 1 млн и далее продолжило рост. Правда, после 18:00 17 апреля количество заблокированных IP-адресов снизилось до 16,3 млн и к началу новых суток оставалось на этой отметке.

Резкий рост числа заблокированных IP-адресов связан с блокировкой мессендежра Telegram, которую Роскомнадзор начал утром 16 апреля 2018 г. Telegram заблокирован на основании решения Таганского районного суда Москвы, так как сервис не выполнил требования антитерростического законодательства России к организаторам распространения информации (ОРИ).

В частности, Telegram не передал ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей. С иском в суд обратился Роскомнадзор. Суд также удовлетворил ходатайство истца о «незамедлительном» исполнении решения.

Основатель Telegram Павел Дуров

Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов сервиса.

Как заблокировать миллион IP-адресов сразу

Далее Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google - адресов его служебного домена googleusercontent.com. Миллионы заблокированных IP-адресов как раз относятся к этим двум сервисам.

Для блокировки большого числа IP-адресов Роскомнадзор вносит в Реестр запрещенных сайтов IP-адрес вместе с маской подсети. Данный параметр указывает через символ «/» после IP-адреса и позволяет маршрутизатору узнать, какая часть соответствующего IP-адреса идентифицирует его подсеть.

Параметр маска подсети принимает значения от «0» до «32». Чем выше данный параметр, тем меньше IP-адресов находится в соответствующей подсети. Например, маска подсети «32» означает, ч то в этой подсети находится только один IP-адрес.

Согласно данным картотеки «Роскомсвобода» (reestr.rublacklist.net), Роскомнадзор сделал в Реестре запрещенных сайтов 110 записей о блокировке IP-адресов и поддоменов Google и AWS> Некоторые IP-адреса указаны с масками подсети от «10» до «16». Например, принадлежащий Amazon IP-адрес «34.192.0.0» занесен в Реестр запрещенных сайтов с маской подсети «10». Соответственно, вмести с ним блокируется 4,2 млн IP-адресов.

Два других принадлежащих Amazon IP-адреса – «52.0.0.0» и «52.192.0.0» - находятся в Реестре запрещенных сайтов с маской подсети «11». Это означает, что вместе с каждым из этих адресов блокируется еще по 2,1 млн IP-адресов.

Также три IP-адреса Amazon и три IP-адреса Google внесены в Реестр запрещенных с маской подсети «12». Это означает, что вместе с каждым из этих адресов блокируется по 1,05 млн IP-адресов.

Если сам Telegram блокируется по решению суда, то сервисы AWS и Google блокируются по предписанию Генпрокуратуры еще от 2015 г. Данное постановление подразумевает блокировку каналов распространения информации запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Началась блокировка прокси-серверов

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал шесть прокси-серверов, созданных для обхода блокировки Telegram. Речь идет о сервисах veesecurity.com, opentg.us, tgvpn.com, vpnroshen.com, unlockgram.it и fuckrkn.us.

В прошлом году был принят отдельный закон, регламентирующий работы прокси-серверов, VPN и тому подобных сервисов. Закон обязывает их блокировать доступ к ресурсам из Реестра запрещенных сайтов, иначе они сами могут быть заблокированы. Но их блокировки Роскомнадзор осуществлял на другом основании: на санкции Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 г.

Одновременно с этим Роскомнадзор потребовал от корпораций Apple и Google удалить Telegram из магазинов мобильных приложений – AppStore и Google Play. Ранее из данных магазинов было удалено приложение социальной сети Linkedin, которая в конце 2016 г. была заблокирована в России.

Telegram работает, но пострадали сторонние сайты

Впрочем, несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения, отправка текстовых сообщений, исполнялась вполне стабильно. Это происходит за счет использования push-нотификации, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки, позволяющие обходить блокировки.

Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдают большое количество не связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой мессенджер.

О проблемах также сообщали пользователи школы онлайн-изучения языков Skyeng, облачного сервиса видео-наблюдения Invideon, сервиса для онлайн-общения участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио «Говорит Москва».

Владелец службы курьерской доставки «Птичка» Владимир Кобзев, также пострадавший от блокировок, заявил о намерении судиться с Роскомнадзором. С трудностями столкнулись пользователи ряда онлайн-игр: PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortine, World of Warships Blitz и др.

Правозащитная ассоциация «Агора», защищающая интересы Telegram в российских судах, сообщила о сборе жалоб от владельцев неправомерно заблокированных ресурсов. Юрист ассоциации Дамир Гайнутдинов сообщил изданию «Медуза», что уже собрано порядка 60 таких жалоб.

Роскомнадзор назвал «недостоверной» распространяемую информацию о блокировке легальных ресурсов. Ведомство даже открыло «горячую линию» для сбора фактов о распространении такого рода информации.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил агентству «Интерфакс», что ведомство проинформировало Amazon и Google о фактах блокировок подсетей принадлежащих им IP-адресов. Жаров заверил, что перед осуществлением блокировки ведомство проверяет, нет ли в соответствующем «облаке» социально значимых ресурсов.

В интервью телеканалу RT Жаров добавил, что Роскомнадзор уже идентифицировал IP-адреса, с помощью которых Telegram рассылает push-уведомления. Сейчас в отношении их блокировки «разрабатываются технические решения».

Варианты дальнейшего развития событий

Ранее похожая история разворачивалась с онлайн-рацией Zello. В 2017 г. Роскомнадзор заблокировал ее за отказ регистрироваться в Реестре ОРИ. Но почти год Zello продолжала быть доступной благодаря использованию AWS. Роскомнадзор пыталась «угнаться» за IP-адресами AWS, с помощью которых работает Zello.

В марте 2018 г. ведомство решило провести учения и заблокировать сразу 15 млн IP-адресов AWS. После этого Amazon попросил Zello покинуть свою площадку, и сейчас онлайн-рация использует облачный сервис Google, который также оказался под блокировкой.

Филипп Кулин считает, что у истории с блокировкой Telegram может быть два варианта развития событий. «Amazon и Google могут решить, что российский рынок для них слишком важен, и каким-либо образом договориться с Роскомнадзором, - говорит Кулин. - Либо кто-то из представителей крупного бизнеса, пострадав от блокировок данных площадок, попробует через свои связи в коридорах власти добиться прекращения блокировки Telegram».