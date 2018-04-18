В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации

Американские налогоплательщики, решившие отчитаться о доходах в последний момент, столкнулись с отказом информационной системы налоговой службы США. По мнению специалистов ведомства, произошедшее не является результатом спланированной кибератаки.

Сбой в системе

Компьютерная система налоговой службы США (IRS) перестала корректно функционировать утром 17 апреля 2018 г. – в последние часы до крайнего срока подачи документов за прошедший год налогоплательщиками США. Об этом сообщило издание New York Times.

Во время сбоя Сайт IRS обещал пользователям, что работа ресурса будет возобновлена 31 декабря 9999 года. Несмотря на это, работа сервиса была восстановлена уже к вечеру, а Дэвид Кауттер (David Kautter), комиссар IRS, принес свои извинения за случившееся. Кроме того, ведомство предоставило налогоплательщикам дополнительный день для отправки деклараций и оплаты налогов.

Традиционно последний день подачи деклараций в США является самым загруженным для американских налоговиков. К примеру, в 2017 г. в этот период о своих доходах отчитались 5 млн человек.



Подробнее о причинах сбоя

Точные причины отказа системы не называются, но специалисты ведомства склонны считать, что проблема вызвана неполадками оборудования, а не кибератакой.

Такое сообщение увидели американцы, пытавшиеся отправить налоговые декларации вовремя масштабного сбоя

Законодатели и бывшие чиновники, связанные с ведомством, и ранее жаловались на техническую отсталость компьютерной системы, возникшую в результате сокращения бюджетного финансирования. С 2010 г. общий бюджет IRS был урезан с $14 млрд до $11,5 млрд, а штат уменьшился на 20 тыс., до 75 тыс. человек. В то же самое время налоговые процедуры усложнялись, а количество граждан, подающих декларации в электронном виде, росло.

Джефри Трибиано (Jeffrey Tribiano), заместитель комиссара по оперативной поддержке, в октябре 2017 г. уже предупреждал конгресс о том, что компьютерная инфраструктура ведомства находится в катастрофическом состоянии, и возникновение масштабного сбоя является лишь вопросом времени.

Фракция демократов в конгрессе США возложила ответственность за инцидент на своих коллег из республиканской партии, которые после избрания Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США активно обсуждали вопрос реформирования ведомства и постоянно настаивали на урезании его финансирования.

«Сегодняшние события дали нам ясное понимание того, что IRS нуждается в адекватных финансовых вливаниях для поддержания функционирования ИТ-систем ведомства», – отметил Ричард Нил (Richard Neal), член демократической партии, представляющий Массачусетс.

Напомним, что 19 декабря 2017 г. конгресс США окончательно одобрил законопроект о крупнейшей с 1986 г. налоговой реформе. Закон предусматривает снижение налога на прибыль юридических лиц, налоговые вычеты на капитальные затраты. Кроме того, налоговые послабления получили семь групп доходополучателей из числа физических лиц.