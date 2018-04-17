Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством

По решению суда, «Воентелеком» не сможет вернуть 240 млн руб., которые были им заплачены подрядчику за оказавшиеся фиктивными работы и осевшие в карманах его собственного бывшего теперь уже руководства.

Аванс «Воентелекома» — это не его деньги

Оператору Минобороны «Воентелекому» не удалось вернуть выплаченные компании «Системы и связь» авансы в размере 243 млн руб., относящиеся к контрактам, работы по которым оказались фикцией. Решение об отказе в удовлетворении соответствующих исковых требований оператора принял Арбитражный суд Москвы.

Несмотря на то, что «Воентелеком» заплатил за несуществующие работы, служители Фемиды посчитали, что ущерб из-за подлога был нанесен госбюджету в лице Минобороны, и оператор на них претендовать не может.

На момент выхода материала в пресс-службе «Воентелекома» не смогли ответить CNews на вопрос, считают ли в компании вердикт суда справедливым и намерены ли его обжаловать.

Суть подлога и виновные в нем

По материалам дела можно заключить, что в 2012 г. в рамках исполнения гособоронзаказа возникла цепочка заказчиков и исполнителей по линии ИТ, состоящая сразу из четырех организаций. Минобороны подписало многомиллионный контракт, включающий ИТ-работы, со своей дочерней структурой ОАО «Спецремонт», эта организация привлекла на субподряд «Воентелеком», а тот, в свою очередь, привлек на субподряд «Системы и связь».

Оператор Минобороны по решению суда не вправе претендовать на деньги, которые он заплатил за фиктивные работы

Еще в 2015 г. Савеловский районный суд установил, что «Системы и связь» свою часть работ не выполнили, а составили подложные товарные накладные и счета-фактуры о якобы приобретенной военной технике связи, запчастях и комплектующих к ней и пр.

Подложными оказались и другие звенья в цепочке исполнения гособоронзаказа. По одному из эпизодов разбирательства в апреле 2015 г. виновными в хищениях на 710 млн руб. были признаны экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин (занимал должность гендиректора оператора с 2010 по 2013 гг.), его подчиненный Сергей Побежимов и директор мытищинского филиала оператора — 22-го военного экспериментального завода — Андрей Щербаков. Они в итоге получили сроки лишения свободы в колонии общего режима в 6, 5 и 4,5 года соответственно.

По данным следствия, усилиями этих людей некондиционные запчасти, инструменты и принадлежности средств военной связи были перевезены на территорию вышеупомянутого мытищинского филиала «Воентелекома» и по фиктивным договорам вновь поставлены в Минобороны.

Логика отказа «Воентелекому»

С точки зрения Арбитражного суда Москвы, вынесшего вердикт о невозможности возвращения авансов «Воентелекому», «последствия недействительности договоров в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по ним уже реализованы в судебном порядке». С ответчиков в пользу Министерства обороны в 2016 г. в рамках еще одного разбирательства был взыскан ущерб в размере 687,6 млн руб. «Данная сумма включает, в том числе, ущерб, причиненный государству при исполнении спорных договоров», — говорится в заключении служителей Фемиды.

С точки зрения судей, претензии «Воентелекома» на часть этих средств не могут быть удовлетворены. «Заключенные госконтракты, частичное исполнение обязательств по госконтрактам, а также получение денежных средств ОАО “Спецремонт” не могут служить основанием для взыскания денежных средств в пользу АО “Воентелеком”, поскольку ущерб причинен федеральному бюджету», — отмечается в судебных документах.