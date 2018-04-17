Главный консультант властей США по широкополосному интернету арестована за мошенничество на сумму $250 млн

Бывшая глава американского Консультативного комитета по развертыванию широкополосного доступа, созданного FCC, арестована за мошенничество. Ей грозит до 20 лет тюрьмы за подделку документации для привлечения инвестиций в размере $250 млн.

Арест Пирс

Элизабет Пирс (Elizabeth Pierce), до недавнего времени возглавлявшая в США правительственный консультативный комитет по вопросам широкополосного доступа, арестована за мошенничество, сообщает Wall Street Journal.

В совместном заявлении Федеральное бюро расследований (ФБР) и прокуратура Манхеттена утверждают, что она заставила инвесторов вложить $250 млн в мошенническую схему, связанную с оптоволоконным бизнесом, подделав ради этого договоры о продажах.

Пирс добровольно согласилась на арест сотрудниками ФБР. По американским законам ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

В прошлом году Пирс возглавила Консультативный комитет по развертыванию широкополосного доступа (BDAC), созданный Федеральной комиссией по связи (FCC). На эту должность она была назначена главой FCC Аджитом Паем (Ajit Pai). Республиканец Пай широко известен как ставленник президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и непримиримый враг сетевого нейтралитета, приложивший много усилий для его ликвидации.

Сущность преступления

Ранее Пирс занимала должность гендиректора оптоволоконного провайдера Quintillion, базирующегося в штате Аляска. Находясь на этом посту она предположительно привлекла средства в размере более $250 млн от двух инвестиционных компаний из Нью-Йорка. В процессе Пирс использовала поддельные договора о продажах, якобы заключенные с другими компаниями, которые гарантировали будущую выручку на уровне сотен миллионов долларов. Общая стоимость фальшивых договоров, представленных инвесторам в период с мая 2015 г. по июль 2017 г. достигала $1 млрд.

Как поясняет прокурор Джеффри Берман (Geoffrey Berman), это были настоящие договора, но не подписанные противоположной стороной. Поэтому Пирс подделала подписи партнеров на всех бумагах. В результате инвестиционные компании вложились в сети, которые стоили намного меньше той цены, в реальности которой сумела убедить их глава Quintillion.

Гендиректор американского провайдера Quintillion Элизабет Пирс в униформе компании

Деньги были нужны Пирс на проект по созданию оптоволоконной сети, которая должна была обеспечить высокоскоростной интернет по всей Аляске и улучшить подключение штата к сетям других регионов.

Карьера советника

В апреле 2017 г. Пирс по решению Пая возглавила сформированный им BDAC. Затем в августе 2017 г. она покинула Quintillion, а месяцем позднее вышла из состава комитета.

Сам BDAC был создан с целью устранения регуляторных барьеров для инвестиций в развертывание скоростного интернета в США. Профильные СМИ пишут, что Пирс смогла привлечь внимание Пая публичными жалобами на то, как трудно проводить интернет в регионах вроде Аляски.

Позиция компании

Quintillion сообщает в официальном заявлении, что сотрудничает с Министерством юстиции США по делу Пирс. Факт подделки договоров со стороны бывшего гендиректора был обнаружен в компании в прошлом году в ходе обсуждения счетов с одним из клиентов — предположительно, одним из тех, чьи подписи подделала Пирс. После этого руководство Quintillion само обратилось в Минюст.

Компания уверяет клиентов, что действия Пирс никак не связаны с тем, как Quintillion ведет бизнес вообще, и что разбирательство не повлияет на качество услуг провайдера и его планы обеспечить всю Аляску телекоммуникационными сетями мирового класса.