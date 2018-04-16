Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза

Доход супруги министра связи Николая Никифорова Светланы за 2017 г. вырос в 1,3 раза до 63 млн руб. Начиная с 2012 г., когда Никифоров стал министром, доход его жены вырос в 53 раза.

Доходы Светланы Никифоров продолжают неуклонно расти

Правительство и Администрация Президента опубликовали декларации о доходов своих руководителей за 2017 г. Доход министра связи Николая Никифорова составил 5,8 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2016 г.

А вот у его супруги доход за год вырос в 1,3 раза: с 48,6 млн руб. до 63 млн руб. Доходы Светланы Никифоровой неуклонно растут, начиная с 2012 г., когда ее муж стал министром связи.

Так, в 2012 г. она заработала всего 1,18 млн руб., в 2013 г. – 6 млн руб., , в 2014 г. – 7,3 млн руб., в 2015 г. – 28,6 млн руб. За весь период руководства Никифоровым министерством ежегодный доход его супруги вырос в 53 раза. Светлана Никифорова владеет компанией «Стартобаза», инвестирующей в различные ИТ-проекты.

В то же время сам Николай Никифоров в 2012 г. заработал 3,72 млн руб., то есть за время руководства министерством его доход вырос в полтора раза.

Имущественные активы четы Никифоровых за 2017 г. не изменились. У супругов в собственности есть две квартиры площадями 138,9 кв. м и 295,9 кв. м. У министра также есть автомобиль Lada X-ray.

Светлана Никифорова, супруга главы Минкомсвязи

У Светланы Никифоровой также есть квартира площадью 44,3 кв м, два машиноместа общей площадью 30 кв. м и два автомобиля – Audi Q5 и Tesla X. Кроме того, в безвозмездном пользовании супругов есть здание площадью 246,7 кв м.

Доходы Игоря Щеголева не изменились

У помощника президента и бывшего министра связи Игоря Щеголева доход за 2017 г. практически не изменился по сравнению с 2016 г. и составил 7,1 млн руб. У его супруги Риммы Щеголевой в 2017 г. появился небольшой доход в размере 90 тыс руб.

Щеголев по-прежнему владеет квартирой площадью 73,4 кв. м и автомобилем Audi Q7. У его супруги в дополнение к квартире площадью площадью 139 кв. м, появилась вторая квартира площадью 66 кв. м. Также Римма Щеголева продолжает владеть земельным участком площадью 1,35 тыс. кв. м, дачей площадью 185 кв. м и гаражом площадью 17 кв. м.

Андрей Липов обзавелся двумя квартирами

У начальника управления Администрации Президента по применению ИТ и развитию электронной демократии Андрея Липова доход за 2017 г. практически не изменился и составил 5,9 млн руб. В то же время доход его супруги сократился более чем в два раза и составил 1,5 млн руб. в 2017 г. при доходе в размере 3,17 млн руб. за 2016 г.

В 2017 г. у Липова с супругой появились две квартиры площадью 179,7 кв. м и 73,1 кв. м. Кроме того, у супруги Липовой появилось машиноместо площадью 17,3 кв. м.

Липов с супругой продолжают владеть земельным участком площадью 4,35 тыс. кв. м. У супруги Липова также есть еще один земельный участок площадью 1,9 тыс кв. м и автомобиль Land Rover Range Rover. А вот от другого автомобиля Volvo XC90 она избавилась. Кроме того, в пользовании супругов есть номер в пансионате площадью 56,8 кв м.