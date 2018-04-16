Британские лорды решили зарегулировать искусственный интеллект

Представители британской палаты лордов обсудили опасности, которые влечет за собой сосредоточение больших объемов информации в руках монополистов, а также сформулировали основные этические принципы регулирования искусственного интеллекта.

Палата лордов назвала принципы регулирования искусственного интеллекта

Область искусственного интеллекта нуждается во всестороннем регулировании, и Великобритания должна стать в этом лидером. Так считают представители палаты лордов (верхней палаты британского парламента), входящие в комитет по искусственному интеллекту (далее – ИИ).

По мнению Тимоти Клемент-Джонса (Timothy Clement-Jones), главы комитета, недавний скандал с утечкой персональных данных пользователей из Facebook в пользу компании Cambridge Analytica создал опасный прецедент неэтичного и опасного использования технологий ИИ.

По его словам, итоги скандала лишь подтверждают выводы комитета, представленные в докладе «ИИ в Соединенном Королевстве: готовы, хотим, можем?». В рамках доклада комитет сформулировал пять этических принципов, которые должны использоваться как на национальном, так и на международном уровне: ИИ должен развиваться для общего блага и приносить пользу всему человечеству; ИИ не следует использовать с целью ущемления прав отдельных лиц, семей или социальных групп; все категории граждан должны иметь право на образование, чтобы развиваться интеллектуально, эмоционально и экономически одновременно с ИИ; независимые от человека системы на базе ИИ не должны иметь возможности причинять вред людям и обманывать их; ИИ должен функционировать, основываясь на принципах справедливости и прозрачности принятия решений.

Палата британских лордов сформулировала пять этических принципов, которые должны применяться при регулировании ИИ

Лорд Клемент-Джонс пояснил, что необходимости в создании правовых норм на основе данных принципов нет. Вместо этого они должны использоваться в качестве некоего ориентира при регулировании ИИ.

«К примеру, в сфере финансовых услуг регулятором может выступить FCA ( Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). Оно будет наблюдать за тем, как страховые компании используют алгоритмы для оценки возмещений, как банки принимают решение о выдаче ипотечных кредитов и тому подобным» , – сказал Клемент-Джонс.

Британия боится монополизации рынка ИИ

В докладе, представленном комитетом по ИИ палаты лордов, перечислены угрозы, представляющие опасность для Британии. Среди них упоминается опасность формирования так называемых информационных монополий. Кандидатами на получение подобного статуса называются в основном американские и китайские компании, такие как Facebook, Google и Tencent. Обладая доступом к огромному объему данных в силу специфики своей деятельности, эти корпорации потенциально способны создать более совершенные образцы ИИ и оставить более мелких конкурентов не у дел.

«Мы заинтересованы в открытом рынке ИИ. Если случится так, что в итоге на рынке окажется пять-шесть крупных систем ИИ, и без выбора одной из них нельзя будет представить себе существование в современном мире, то такой исход нас не устраивает», – отметил Клемент-Джонс.

Доклад не содержит призывов к активному противодействию созданию информационных монополий, но явно рекомендует CMA (Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании) провести тщательный анализ использования данных и возможности монополизации крупнейшими технологическими компаниями, работающими в Великобритании.