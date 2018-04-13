В России запретили Telegram

Конфронтация ФСБ и Роскомнадзора с Павлом Дуровым, не желающим лишать права на приватность пользователей своего мессендера Telegram, привела к судебному решение об официальной его блокировке на территории России.

Telegram — заблокировать

Популярный мессенджер, созданный разработчиком и бывшим владельцем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, не сможет законно работать на территории России. Постановление о немедленном ограничении доступа к нему вынес Таганский районный суд Москвы.

Как следует из онлайн-трнасляции судебного заседания, которую вело РБК, решение было принято судьей Юлией Смолиной. Команда Telegram намерена обжаловать ее вердикт в Мосгорсуде. Непосредственно на заседании представителей мессенджера не было. Накануне, 12 апреля 2018 г. Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в нем, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс» их присутствием.

Отметим, что немедленная блокировка означает для мессенджера прекращение его работы еще до так называемого вступления решения суда в законную силу, то есть до истечения срока, отведенного в обычных случаях на апелляционные процедуры.

В чем виноват Telegram

Как отмечает РБК, по российскому законодательству организаторы распространения информации в интернете, к которым относятся мессенджеры, сервисы электронной почты и др., обязаны по требованию ФСБ предоставлять ключи для дешифровки переписки пользователей. В середине июля 2017 г. ФСБ запросила у Telegram такие ключи, однако Дуров заявил, что сервис не намерен выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России

Тогда же представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы технически невозможно. В частности, в так называемых секретных чатах переписка шифруется методом end-to-end, при котором ключи хранятся на устройствах пользователей.

Однако глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в аргументах Telegram есть «определенная доля лукавства». «Любой мессенджер может изменить свою архитектуру для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает», — заявлял он.

20 марта 2018 г. Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости исполнить требования ФСБ и пригрозил Telegram, что обратится в суд с иском о его блокировке на территории России, если ключи не передадут в течение 15 дней. Павел Дуров снова заявил, что угрозы не подействуют, а компания продолжит «отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни».

Иск с требованием заблокировать в России мессенджер Роскомнадзор подал 6 апреля 2018 г. Как стало известно 11 апреля, Telegram выступает в этом деле не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. При этом ведомство настаивало на немедленном исполнении судебного решения о блокировке.