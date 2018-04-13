ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Фото

В Минкомсвязи прокомментировали критику Счетной палаты в отношении проекта министерства по созданию ГИС ЖКХ. Ответственность за неполноту сведений в системе в Минкомсвязи возложили на участников рынка ЖКХ, перерасход средств объяснили предварительным характером первоначальных расчетов и отдельно подчеркнули, что в ходе проекта не был нарушен ни один закон.

Минкомсвязи отчиталось о ГИС ЖКХ

Отчитываясь 9 апреля 2018 г. о шестилетнем периоде работы Минкомсвязи, глава этого ведомства Николай Никифоров в числе безусловных успехов министерства упомянул создание госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Особняком в структуре созданных нами новых электронных систем стоит проект ГИС ЖКХ — единая система по сбору всей информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и взаиморасчетов с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями, — сообщил Никифоров. — Мы видим впечатляющие цифры, характеризующие внедрение данной системы. Но это лишь начало большого пути».

В то же время, совсем недавно данный проект стал предметом проверки Счетной палаты, и система была признан «не готовой к полноценному запуску» и обошедшейся госкомпании на сотни миллионов рублей дороже плановых значений.

В этом контексте CNews попробовал детально разобраться в том, какой же оценки действительно может заслуживать рассматриваемая социально значимая система.

Структура и краткая история проекта

ГИС ЖКХ — это система, действующие по всей России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Она должна объединить всех участников рынка ЖКХ, включая федеральные органы власти и местные администрации, а также непосредственно жильцов, с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

Фото: Минкомсвязи Минкомсвязи поспорило со Счетной палатой об успешности запуска ГИС ЖКХ

Создание ГИС ЖКХ было поручено Правительству Президентом России 4 октября 2011 г. Разработанный Минкомсвязи проект технической концепции системы был одобрен Правительством в конце 2013 г. Непосредственно проект стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно Минкомсвязи, Минстроем и «Почтой России» (организация подведомственна Минкомсвязи), на субподряде у которой к работам без проведения тендера была привлечена компания «Ланит».

Система была аттестована на соответствия требованиям безопасности 28 апреля 2016 г., а 1 июля введена в промышленную эксплуатацию. Тогда же произошел запуск круглосуточной службы техподдержки.

В ноябре 2016 г. участники CNews Forum мероприятия в ходе электронного голосования присудили Минкомсвязи за проект ГИС ЖКХ первое место в номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе», ожидая полнофункционального запуска системы.

Исчезнувший драйвер ГИС

С 1 июля 2017 г. в системе обязаны размещать тематическую информацию органы власти и все организации отрасли. В соответствии со скорректированными правилами, до начала 2018 г. штрафы за неразмещение информации не были предусмотрены. Для городов федерального значения, то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, ответственность за неразмещение информации наступит с июля 2019 г.

Отметим, что в процессе создания системы Минкомсвязи в качестве одного из основных ее драйверов позиционировало законодательно утвержденный механизм экономической мотивации участников рынка, который заключался в принципе «нет информации — нет денег». Для граждан он означал возможность не оплачивать коммунальные счета, если соответствующая информация не была размещена в системе поставщиком услуг.

С 1 января 2018 г. данное положение из нормативных документов, касающихся ГИС ЖКХ, было исключено.

Что именно в Минкомсвязи считают достижениями

В сопроводительных материалах Минкомсвязи к вышеупомянутому выступлению Никифорова отмечается, что работа по созданию ГИС велась в трех направлениях. По линии правового регулирования были разработаны и утверждены два тематических федеральных закона (№ 209 и № 263). Министерство и Минстрой разработали, приняли и зарегистрировали в Минюсте 15 совместных приказов, регулирующих работу системы.

В 2017 г. появилось более двух десятков нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, имеющих отношение к ГИС, в том числе о размещении в системе информации в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По линии непосредственной разработки системы в Минкомсвязи отмечают успешную ее интеграцию с федеральными базами данных — Росреестра (Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав), Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), системой учета регистрации граждан МВД, а также с Единым реестром проверок и порталом «Реформа ЖКХ».

По линии организационной работы в Минкомсвязи указывают на свою активность в регионах России. Были разработаны дорожные карты внедрения ГИС и определены кураторы на местах. Для обучения региональных госорганов Минкомсвязи провело более 500 семинаров, а также видеоконференции с разработчиками ИТ-систем, кредитными организациями, рассчетно-кассовыми центрами, товариществами собственников жилья (ТСЖ), управляющими компаниями и пр.

«В 2017 г. Минкомсвязи провело работу по регистрации органов прокуратуры в ГИС ЖКХ, — отмечается в документах министерства. — В системе зарегистрированы Генпрокуратура, все прокуратуры субъектов России, прокуратуры городов и районов. ГИС ЖКХ использует в своей работе 2272 сотрудника прокуратур».

В ведомстве указывают, что сейчас на сайте ГИС опубликованы регламенты и инструкции, видеосеминары по работе в системе, обучающие видеоролики и методические материалы, шаблоны, упрощающие внесение данных в ГИС.

На сегодня, по данным Минкомсвязи, в системе зарегистрировано более 89,6 тыс. поставщиков информации: все управляющие компании, 99% ТСЖ и ЖСК, 99,6 РСО, все региональные и муниципальные органы власти. Также в ГИС размещена информация о 18,7 млн многоквартирных (99,8%) и жилых (96,4%) домов.

Кроме того с работой системы связаны 131 млн лицевых счетов, 21 тыс. выданных управляющими компаниями лицензий, 139,7 тыс. тарифов, 496 тыс. проведенных контролирующими органами проверок, 658 тыс. договоров управления, 104,3 млн приборов учета.

В министерстве сообщают, что системой пользуется уже 2,2 млн человек, а в ее открытую часть заходит до 100 тыс. посетителей в сутки. Посредством ГИС граждане направили более 189 тыс. обращений в органы власти. На сайте было произведено 145 тыс. оплат услуг на сумму более 474 млн руб.

Жесткая критика Счетной палаты

Перейдем к претензиям к ГИС ЖКХ со стороны Счетной палаты. В конце января 2018 г. надзорное ведомство опубликовало результаты своей проверки ГИС, в результате которой был сделан вывод, что система к полноценному запуску не готова.

По итогам контрольных мероприятий выяснилось, что на портале ГИС ЖКХ размещены неполные статистические данные. В частности, там не представлены в должном объеме плановые показатели для расчета статистики. Кроме того, необходимые характеристики заполняются не полностью: более 90% характеристик присутствует лишь для 1% многоквартирных домов. При этом поставщики информации размещают в ГИС ЖКХ недостаточное количество лицевых счетов.

На основании этих выводов Счетная палата намеревалась направить представления министру связи и гендиректору «Почты России», а также разослать информационные письма Президенту России, руководителям парламентских фракций, в ФАС, Казначейство, Генпрокуратуру, ФСБ, Госдуму и Совет Федерации.

Кратное превышение планового финансирования

В начале марта 2018 г. Счетная палата опубликовала более подробные сведения, из которых следовало, что проверка проводилась в «Почте России» с августа по декабрь 2017 г. В новом документе в отношении ГИС ЖКХ говорится, что первоначальная ее расчетная стоимость была определена на уровне 861,6 млн руб. Из них 328,3 млн руб. должно было быть потрачено на создание системы в 2014 г., а 533,3 млн руб. — на эксплуатацию до 2017 г.

На момент проведения проверки сумма договоров «Почты России» с «Ланитом» по линии ГИС составила 2,29 млрд руб. «Затраты на ГИС ЖКХ превышают запланированные технической концепцией, утвержденной Минкомсвязи, на 1,43 млрд руб. или на 166 %, в том числе на создание — на 952,3 млн руб. или 290,1%, на эксплуатацию — на 478,3 млн руб. или на 89,7%», — отмечается в документе надзорного ведомства.

Общая позиция Минкомсвязи по данному вопросу известна давно. По букве регулирующих проект нормативных документов принадлежащая государству «Почта России» реализует проект не на бюджетные, а формально на собственные деньги. И по заверению замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева (куратор ГИС ЖКХ в министерстве), система так или иначе должна окупиться к 2022-2023 гг.

Отметим, что на данный момент расходы государства, связанные с ГИС ЖКХ, могли быть гораздо больше — на 2,42 млрд руб. Напомним, что 30 июня 2017 г. «Почта» объявила тендер на развитие прикладного программного обеспечения ГИС, создание связанного платежного функционала и сопровождение ПО с начальной ценой контракта в 1,42 млрд руб. Однако уже 19 июля на сайте госзакупок было размещено извещение об отмене процедуры выбора поставщика — без указания причин такого шага.

Кроме того, в тот же день «Почтой» был отменен еще один тендер, касающийся ГИС ЖКХ. Он также был запущен 30 июня. За 996,6 млн руб. госзаказчик намеревался выбрать подрядчика для обеспечения функционирования информсистемы, но отказался от своих планов — аналогично, без объяснения причин.

По данным CNews, отказ от проведения этих тендеров была связана со сменой руководства предприятия — 7 июля 2017 г. стало известно, что «Почту России» возглавит замминистра экономического развития Николай Подгузов. Кресло для него ранее освободил Дмитрий Страшнов, в отношении которого в конце 2016 г. Генпрокуратура обнаружила, что его премия за 2014 г. составила 95 млн руб. при средней зарплате по предприятию 15-20 тыс. руб.

Новое руководство, прежде чем затевать столь масштабные проекты, решило сначала «осмотреться». В 2018 г., по информации CNews, отмененные тендеры так или иначе были перезапущены «Почтой», но проверка Счетной палаты к тому времени уже завершилась.

Правовые несоответствия

Сотрудники Счетной палаты также обращают внимание на то, что договор «Почты» с «Ланитом» на создание системы был заключен до утверждения федерального закона о ГИС ЖКХ (от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ), а также до согласования проекта технического задания на выполнение работ Экспертным советом при Правительстве.

«Необходимые требования к ГИС ЖКХ, разработка которых установлена пунктом 3 статьи 7 федерального закона о ГИС ЖКХ и возложена на Минкомсвязи и Минстрой, утверждены после заключения договора на создание системы, — пишут проверяющие. — Указанная ситуация привела к необходимости последующей доработки ГИС ЖКХ, стоимость которой составила 302,6 млн руб. или 76,5 % от расходов на ее первоначальную разработку».

Кроме того, в Счетной палате обратили внимание на небрежность размещения «Почтой» информации на сайте госзакупок. Статус закупки в 2014 г. первоочередных работ по ГИС у «Ланита» как единственно возможного подрядчика на момент проверки все еще был обозначен как «Подача заявок». Отметим, что закупка имеет таковой статус до сих пор, а карточка контракта, как это положено, в системе не размещена.

Ответ Минкомсвязи на критику Счетной палаты

Комментируя претензии Счетной палаты, Михаил Евраев в разговоре с CNews подверг сомнению их объективность. «На аргумент о неготовности ГИС ЖКХ к полноценному запуску из-за низкого процента заполнения информацией необходимо отметить, что она уже почти год как полноценно запущена», — отметил он. В его понимании критиковать ГИС, используя подобные аргументы, это все равно что констатировать неработоспособность сайта госзакупок в связи с тем, что несколько заказчиков не разместили извещения о проведении торгов.

«Важно, что ГИС ЖКХ работает качественно, что подтверждается как цифрами по размещению информации в ГИС ЖКХ, так и отсутствием замечаний Счетной палаты к работе самой системы, — говорит Евраев. — Наполнение ГИС ЖКХ информацией зависит от организации работы региональных органов власти с участниками рынка. Как и в любом деле, есть регионы-передовики и отстающие регионы».

К первой категории Евраев отнесит примерно 20-30 субъектов нашей страны, в которых информация размещается практически в полном объеме. Среди лидеров — Мордовия, Костромская и Новосибирская области, Красноярский край и Татарстан. Среди проблемных регионов хуже всего обстоит ситуация в Ингушетии, но также есть серьезные вопросы к Крыму, Дагестану, Пермскому краю и Тюменской области. «В них работа региональных органов власти организована плохо», — констатирует чиновник.

Важно, что заключение Счетной палаты не содержит замечаний о том, что при создании ГИС ЖКХ были нарушены нормы законодательства. Это показатель качества проделанной работы.

Перерасход средств на ГИС как объективная необходимость

«Расходы на ГИС ЖКХ конечно выше расходов, которые были указаны в ориентировочной технической концепции, и это было очевидно изначально, — продолжает Евраев оппонировать Счетной палате. — Прежде всего потому, что техническая концепция — это первоначальные общие цифры на начало работ, которые не включали в себя многое из того, что есть в системе сейчас».

Чиновник отмечает, что техническая концепция создавалась задолго до появления федерального закона о ГИС ЖКХ и 15 совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя, которые детально закрепили требования к системе. «Концепция не содержала в себе многих работ, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами, а также, например, работу службы поддержки, которая является важной и необходимой составной частью работы ГИС ЖКХ», — добавляет он.

Поспешный договор с «Ланитом» как трехлетняя экономия времени

«Договор “Почты” с разработчиком был заключен ранее принятого федерального закона о ГИС ЖКХ, поскольку соответствующее решение о начале работ было на тот момент уже принято и затягивать начало работ было нецелесообразно, — переходит Евраев к следующему пункту претензий. — Заключение данного договора никак не повлияло на объемы работ или их финансирование, поскольку все работы были выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства России».

В понимании Евраева, если бы работы по созданию ГИС начались после принятия всех нормативных правовых актов, то проект стартовал бы только в 2017 г. «Все сроки, установленные в федеральном законе, и поручения Правительства были бы сорваны и до сих пор ГИС ЖКХ в стране бы не было», — говорит он.

Нарушена концепция, но не нарушены законы

Отметим, что крайне важным аргументом в пользу правоты Минкомсвязи Евраев считает тот факт, что заключение Счетной палаты не содержит замечаний о том, что при создании ГИС ЖКХ были нарушены нормы законодательства. В этом смысле разработанная Минкомсвязи и не соблюденная в полной мере концепция создания ГИС законодательной силы не имеет.

«Это показатель качества проделанной работы», — заключает замглавы Минкомсвязи.

Глазами пользователя

Специфику пользовательского опыта работы с ГИС ЖКХ наглядно демонстрируют скриншоты, созданные сотрудниками редакции CNews в день публикации материала 19 апреля 2018 г.

Пример неравномерного «покрытия» ГИС ЖКХ в Москве

По понятным причинам, этот пользовательский опыт в большей степени связан с Москвой, хотя, как было отмечено выше, в этом городе ответственность органов власти и организаций отрасли за неразмещение информации наступит только с июля 2019 г.

Системное сообщение пользователю ГИС ЖКХ в Москве при попытке узнать задолженность

Условное «покрытие» системой жилых домов в Москве неоднородное. В некоторых районах хоть какая-то информация представлена по большей части домов, в некоторых — лишь фрагментарно (см. выше рисунок с участком карты).

Системное сообщение пользователю ГИС ЖКХ в Москве при попытке передать показания приборов

Анализ этой общей информации по тем домам, по которым она представлена, скорее подтверждает тезис Счетной палаты о ее неполноте. И это утверждение справедливо не только для Москвы, но и для тех городов, где ответственность за неразмещение информации уже наступила.

Системное сообщение пользователю ГИС ЖКХ в Москве при попытке подключить лицевой счет к личному кабинету

Предпринятые в Москве попытки конкретного авторизованного пользователя портала госуслуг воспользоваться актуальными сервисами ГИС ЖКХ («узнать о задолженности», «внести показания приборов учета», «оплатить ЖКУ») успехом не увенчались — система не нашла гарантированно существующие и используемые человеком лицевые счета и не дала подключиться к личному кабинету (см. скриншоты системных сообщений).

Посткомментарий Минкомсвязи

После публикации материала с редакцией связался Михаил Евраев из Минкомсвязи и указал на то, что любые примеры работы ГИС ЖКХ, связанные с Москвой, он считает абсолютно некорректными. Он напомнил, что для участников процесса из обычных городов России обязанность размещать информацию наступила еще в 2017 г., хотя ответственность за это неразмещение наступила лишь в 2018 г. Однако для городов федерального значения, к которым относятся Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, отложена не только ответственность за неразмещение — до июля 2019 г., как было указано выше, но и сама обязанность — до этого же срока.

Именно с этим связан невысокий процент информации по домам в столице и невозможность воспользоваться рядом сервисов. И поэтому все сервисы ГИС, которые в Москве все же работают, — это добрая воля участников процесса, в то время как по закону карта Москвы на данный момент могла быть полностью «голой».