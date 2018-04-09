Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры

Подводя итоги работы за шесть лет, Минкомсвязи отчиталось о ряде успехов России в международных ИКТ-рейтингах. При ближайшем рассмотрении эти рейтинги оказались локальными и узкоспециальными, в то время как в обобщенных авторитетных списках позиции России за отчетный период преимущественно ухудшились.

Динамика перемещения России по ИКТ-рейтингам

Как выяснил CNews, сопоставление показателей России в главных мировых рейтингах, связанных с ИКТ, свидетельствует о том, что длившийся несколько лет период существенного укрепления позиций нашей страны уступил место застою и даже упадку.

Общую безрадостную картину разбавляют локальные успехи, о которых, в частности, 9 апреля 2018 г. сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на расширенном заседании коллегии министерства. На этом мероприятии министр подвел шестилетние итоги работы своей команды.

Частные успехи при общем застое

В качестве доказательств успешной деятельности ведомства в период с 2012 по 2018 г. Никифоров в том числе привел последние (вышедшие в начале 2017 г.) данные Всемирного экономического форума и международной школы бизнеса INSEAD. В соответствии с ними в России были зафиксированы самые низкие цены в мире на мобильный интернет и мобильную связь для конечных потребителей. Более дешевую связь год назад предоставлял только Гонконг, но его, строго говоря, нельзя считать самостоятельной страной. Уже два десятка лет он снова является частью Китая.

Место России в глобальных ИКТ-рейтингах

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Индекс развития электронного правительства ООН 27 27 35 Индекс развития ИКТ Международного союза электросвязи 41 42 * * 43 45 Индекс готовности к сетевому обществу Всемирного экономического форума 56 54 50 41 41 Рейтинг инновационных стран Корнельского университета, INSEAD и ВОИС 51 62 49 48 43 45 Инновационный индекс Bloomberg 14 18 15 12 26 25 Источник: CNews Analytics * — нет однозначно интерпретируемых данных.

В данном случае для более полного понимания ситуации необходимо привести и другие локальные статистические данные. Например, в относительно недавно появившемся Рейтинге скорости мобильного интернета, составляемого компанией Ookla, владеющей одним из крупнейших сайтов для расчета данного параметра, позиции России в последнее время ухудшаются от месяца к месяцу. По итогам февраля 2018 г. наша страна откатилась на 77 место, пропустив вперед Никарагуа (76 место) и Гондурас (63 место).

Электронное правительство. Подмена планового показателя

В сопроводительных материалах к коллегии Минкомсвязи приводятся позитивные данные из еще одного рейтинга — Индекса кибербезопасности, составляемого Международным союзом электросвязи. В соответствии с ним Россия в 2017 г. заняла 10 место в мире.

С точки зрения динамики это действительно очень значительное достижение. Несмотря на то, что, например, в 2015 г. формальное положение нашей страны было всего на две позиции хуже (12 место), в реальности индекс тогда рассчитывался по системе, когда множество стран набирали одинаковое число баллов и делили ряд мест одновременно. В результате два года назад на 12 месте вместе с Россией оказалось еще два государства, а выше них в рейтинге разместилось не 11 стран, как можно было бы предположить, а сразу 30.

В 2012 г. почти сразу после формирования новой команды Минкомсвязи во главе с Никифоровым ведомство представило общественности свои планы на ближайшие шесть лет и обозначило по ряду направлений целевые показатели, которые планируется достигнуть к 2018 г.

В тот момент Минкомсвязи склонно было ориентироваться на оценки департамента экономического и социального развития ООН, который раз в два года рассчитывает Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI). Он состоит из трех подындексов, характеризующих состояние в стране ИКТ-инфраструктуры, человеческого капитала и онлайновых государственных услуг.

Ко II кварталу 2018 г. Россия должна была войти в данном рейтинге в первую двадцатку. Тогда это выглядело вполне реалистично — в 2012 г. наша страна по сравнению с 2010 г. продвинулась в нем сразу на 32 позиции, с 59 до 27 места.

Ответственным за достижение нового результата в документах Минкомсвязи был указан замминстра Олег Пак. Однако шансов на то, что ему удалось выполнить свою задачу, практически нет. В 2014 г. Россия так и осталась на 27 месте, а в 2016 г. откатилась на 35.

Индекс развития ИКТ

Что же касается Международного союза электросвязи, то главный из составляемых им рейтингов — это Индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI). Он составляется по ряду статистических показателей, отражающих доступность и использование ИКТ, а также практические навыки применения ИКТ населением порядка 200 стран мира.

В этом рейтинге за последние годы существенно поменялись принципы формирования списка, а также регулярно задним числом корректировались результаты предыдущих лет, однако даже при самой позитивной интерпретации данных позиции России с 2012 по 2017 гг. просели с 41 до 45 места.

Индекс готовности к сетевому обществу

«Россия также занимает девятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа в интернет, обгоняя целый ряд крупных, схожих по территории и экономике государств, — отметил на коллегии Никифоров. — Позитивные изменения позволили нам продвинуться на 15 мест с 2012 г. в индексе готовности к сетевому обществу. Такие достижения не появляются просто так. Это действительно результат нашей длительной системной работы по развитию конкуренции на рынке мобильной связи».

Здесь необходимо пояснить, что два из заявленных министром показателей (цена связи и доступность ШПД) в некотором смысле являются составными частями третьего — индекса готовности к сетевому обществу (Networked Readiness Index — NRI), который отражает уровень зрелости стран в отношении повсеместного использования ИКТ для целей социально-экономического развития. И в последнем случае упомянутый скачок России на 15 позиций произошел с 2012 по 2015 гг., когда наша страна переместилась с 56 на 41 место. На этом подъем закончился. В 2016 г. Россия так и осталась на 41 месте. Данные за 2017 г. пока не публиковались.

Провал по инновациям

Для формирования общей картины стоит рассмотреть еще два международных рейтинга, касающихся инноваций. Один из них рассчитывают Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Используя статистические данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума (ВЭФ), Международного союза электросвязи и др. они формируют Мировой рейтинг инновационных стран Global innovation index. В соответствии с ним Россия с 2012 по 2016 гг. проделала путь с 51 на 43 место, но уже в 2017 г. откатилась на 45 место.

Второй инновационный рейтинг с аналогичным названием (Global Innovation Index) ежегодно составляет агентство Bloomberg. В его финальный список включается только 50 наиболее развитых с точки зрения инноваций стран. Место каждой определено, исходя из ее общего балла, который представляет собой среднее значение показателя государства в каждой из следующих шести отраслей: «Исследования и разработки», «Добавочная стоимость для промышленности», «Продуктивность», «Плотность высоких технологий», «Эффективность высшего уровня», «Концентрация разработчиков» и «Патентная активность».

В этом рейтинге Россия некоторое время улучшала свои позиции, поднявшись с 18 до 12 места. Однако по итогам 2016 г. наша страна провалилась сразу на 14 позиций до 26 места. Аналитики Bloomberg тогда объяснили это эффектом от известных международных санкций и падением цен на нефть. По последним данным в 2017 г. России удалось отыграть в списке всего одну строчку, переместившись на 25 место.