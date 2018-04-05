Центробанк разорвал двухмиллиардный ИТ-контракт

«Ланит» осуществлял масштабный ИТ-проект для Центробанка, но ЦБ неожиданно для интегратора разорвал с ним договор.

Расторжение договора ЦБ с «Ланитом»

Как выяснил CNews, масштабный проект Центробанка России (ЦБ) по созданию автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование так называемой перспективной платежной системы (ППС), застопорился. В середине января 2018 г. банк направил своему подрядчику — компании «Ланит» — уведомление об одностороннем отказе от договора, в рамках которого ИТ-интегратор выполнял работы.

Сумма этого договора известна из базы судебных решений — в рамках не относящегося к этому делу разбирательства. Она включает рублевый эквивалент $20,8 млн (примерно 1,2 млрд руб. по курсу ЦБ на момент заключения контракта) и 524,7 млн руб.

Для «Ланита» такой шаг заказчика стал «совершенно неожиданным» и, с точки зрения компании, необоснованным. Организация уже подала исковое заявление в суд о признании одностороннего отказа ЦБ от договора недействительным.

Ближайшее заседание суда назначено на 15 мая 2018 г. Пресс-служба ЦБ к моменту публикации материала не сумела прокомментировать CNews причины разрыва договора в течение трех недель.

Фото: Depositphotos Центробанк внезапно разорвал договор на создание перспективной платежной системы

Отметим, что ЦБ позволено не публиковать информацию о своих тендерах на сайте госзакупок, поэтому технические подробности о системе открытой информацией не являются. По информации CNews, изначально завершение проекта было запланировано на 2017 г., однако позже представители ЦБ обсуждали со СМИ сроки, относящиеся к 2019 г. В «Ланите» не объяснили CNews, на каком этапе прерванный проект находится сейчас, и когда он должен был завершиться.

Что такое перспективная платежная система

На момент запуска проекта у Центробанка уже существовала некая платежная система, которая предоставляла и продолжает предоставлять платежные услуги кредитным организациям и органам госвласти. Основной объем расчетов между банками в стране осуществляется именно через нее.

Ее ИТ-инфраструктура является результатом многолетних работ по трансформации неоднородной структуры с 78 центрами обработки данных в единую централизованную систему с двумя коллективными ЦОДами. На базе этих двух ЦОДов функционируют две автоматизированные системы: для банковских электронных срочных платежей (БЭСП) и для перевода несрочных платежей — как в режиме так называемых рейсов, так и в непрерывном режиме (РАБИС-НП).

Ранее CNews писал, что ППС создается для поддержки растущих объемов платежей, повышения скорости перевода средств и обеспечения экономии ликвидности участников взаимодействия.

В целом проект обеспечит переход на централизованную платежную инфраструктуру, проведение срочных и несрочных платежей, существенное увеличение функциональных возможностей для участников платежной системы ЦБ.

Ядро ППС разрабатывается одним из мировых лидеров в области создания платежных систем — итальянской компанией SIA S.p.A., которая была выбрана Центробанком и привлечена в качестве субподрядчика «Ланита».

Комментарии «Ланита»

Представители «Ланита» заявили CNews, что «создание перспективной платежной системы - чрезвычайно сложный ИТ-проект, который практически не имеет аналогов в мире. За три года была проделана огромная совместная работа, собраны детальные требования к системе и разработана существенная часть программного обеспечения для запуска системы в постоянную эксплуатацию. «Ланит» предпринял все усилия, чтобы выполнить проект в срок, и будет бороться за сохранение контракта и завершение проекта».