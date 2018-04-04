Пробное электронное распознавание лекарств выявило криминал на 500 миллионов

Эксперимент по маркировке лекарств, начатый в России в феврале 2017 г., помог выявить правонарушения в сфере оборота медикаментов на сумму 500 млн руб. В нем добровольно участвовали 3569 организаций, штрих-кодами были помечены 314 наименований лекарственных препаратов. Обязательную маркировку медикаментов в России предполагают ввести с начала 2020 г.

Результаты эксперимента по маркировке лекарств

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, который проводится правительством России с начала февраля 2017 г., помог выявить преступления, связанные с оборотом лекарств и медикаментов в общей сложности на сумму более 500 млн руб. Об этом Росздравнадзор сообщил на своем сайте в материалах прошедшей на днях коллегии.

Речь идет о результатах эксперимента по итогам календарного 2017 г. За указанный период также была доработана информационная система маркировки, она уже интегрирована с другими ведомственными системами. Кроме того, было разработано бесплатное мобильное приложение для граждан, позволяющее проверить происхождение лекарственного препарата по его маркировке.

Участие в эксперименте для аптек и поставщиков было добровольным. Росздравнадзор отмечает, что в общей сложности в нем участвовали 3569 организаций. Эксперимент охватывал 314 наименований лекарственных препаратов. В январе 2018 г. ТАСС сообщал, что эксперимент с маркировкой дал основания завести 12 уголовных дел, касающихся правонарушений в сфере оборота медикаментов.

Ход эксперимента

Эксперимент по маркировке лекарств предусматривает нанесение на упаковки препаратов идентификационных меток — двухмерных штрих-кодов — благодаря которым медикаменты можно отследить. Это позволяет выявить поддельные или незаконным образом ввезенные в страну медикаменты, а также случаи перепродажи лекарств, в том числе тех, которые были предоставлены медицинским учреждением за госсчет. Как поясняет Росздравнадзор, полученные в 2017 г. результаты доказывают эффективность внедрения системы маркировки как средства борьбы с фармацевтическим криминалом.

Результаты эксперимента по маркировке лекарственных средств за 2017 год

Штрих-код на упаковке считывается с помощью смартфона или специального сканера. Муниципальные аптеки оснащаются необходимой техникой за счет городских бюджетов, частным аптекам приходится закупать приборы самостоятельно. Считывать коды можно независимо от вида упаковки. При проверке крупных партий не нужно распаковывать коробки, так как на них тоже присутствует маркировка. Она должна считываться во время контроля при выпуске, при поставке не склад, при доставке в больницу или аптеку.

Другие достижения и планы на будущее

Среди достижений эксперимента в 2017 г. Росздравнадзор также отмечает создание нормативно-правовой базы. В январе 2017 г. было принято постановление правительства России «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения», а в декабре были внесены необходимые изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Как сообщает Росздравнадзор, маркировка должна стать обязательной для всех лекарственных препаратов с начала 2020 г. С этой целью в 2018 г. система маркировки будет масштабироваться на все регионы России. Также на 2018 г. запланирован выпуск отечественного оборудования для маркировки и развитие информационной системы, в том числе средств ее защиты.

Кроме того, в текущем году будут приняты дальнейшие необходимые нормативно-правовые акты, призванные обеспечить выполнение федерального закона. Одновременно в систему маркировки начнут включаться жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также медикаменты, закупаемые по программе «7 нозологий». Упомянутая программа на льготных условиях обеспечивает пациентов препаратами, централизованно закупаемыми правительством за государственный счет.