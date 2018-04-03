«Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны

Первая попытка «Систематики» по суду добиться своего исключения из курируемого ФАС Реестра недобросовестных поставщиков успехом не увенчалась. В этом реестре компания оказалась после того, как в рамках 80-миллионного контракта с «Воентелекомом» не сумела предоставить заказчику незначительную часть номенклатуры на сумму чуть более 1 млн руб.

«Систематика» осталась в «черном списке»

Как выяснил CNews, компании «Систематика» не удалось добиться исключения своего наименования из так называемого Реестра недобросовестных поставщиков, в котором она оказалась из-за несложившихся отношений с «Воентелекомом» — оператором Минобороны.

Решение о том, что интегратор останется в «черном списке», 27 марта 2018 г. принял Арбитражный суд Москвы. В эту инстанцию «Систематика» обратилась 30 ноября 2017 г. Ответчиком по ее иску была заявлена Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Именно она, выступая администратором упомянутого реестра, внесла в него «Систематику» своим приказом от 2 ноября 2017 г.

Для интегратора эта ситуация по сути означает невозможность в течение двух лет с момента попадания в список участвовать в большей части тендеров, осуществляемых госорганами — министерствами, ведомствами и пр., а также компаниями с госучастием, к которым относятся, например, «Ростелеком», Сбербанк и «Почта России». Все эти организации, как правило, прописывают в конкурсной документации требование о репутационной чистоте потенциальных подрядчиков.

«Систематике» оставили присвоенный ФАС статус недобросовестного поставщика, который она получила, повздорив с «Воентелекомом»

В пресс-службе «Систематики» сообщили CNews, что компания с решением суда не согласна и планирует его обжаловать в установленном законом порядке. При этом без ответа остался вопрос редакции о том, чем именно компания в суде аргументировала необходимость ее исключения из реестра. Последнее обстоятельство автоматически прояснится позже, когда в открытом доступе появится полное заключение суда, а не только его резолютивная часть.

Что такое Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой регулярно обновляемый список подрядчиков, тем или иным образом, серьезно проштрафившихся на госзакупках.

Главными причинами попадания в реестр обычно становятся уклонение победителя тендера от заключения контракта, а также разрыв госзаказчиком действующего контракта в связи с существенным нарушением исполнителем его условий. В случае с «Систематикой» мы имеем дело со вторым вариантом.

Отметим, что формально «черных списков» два — отдельно для компаний, провинившихся перед госорганами, и для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием. Однако, как показывает практика, сами госзаказчики обеих категорий воспринимают реестр как нечто единое, и даже поисковая выдача в реестре на сайте госзакупок совершенно не зависит от того, фильтр по какой категории будет выставлен в исходных параметрах.

Как «Систематика» попала в реестре

В приказе ФАС о включении «Систематики» в реестр говорится, что поводом для этих действий стало решение Арбитражного суда Москвы от 11 июля 2017 г. о расторжении договора, заключенного с компанией «Воентелекомом» 14 июля 2016 г.

С иском о расторжении договора в суд обратился «Воентелеком», игравший в отношениях партнеров роль заказчика. По контракту, сумма которого составила 80,3 млн руб., «Систематика» должна была поставить оператору Минобороны программно-аппаратные комплексы (ПАК) видеонаблюдения, автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора видеонаблюдения, сетевые поворотные IP-видеокамеры, коммутаторы, пульты оперативной связи (ПОС) и пр.

Большая часть этого оборудования успешно прошла тестирование и была поставлена в срок — на общую сумму в 79,05 млн руб. Оставшаяся часть контрактных обязательств «Систематики» в размере 1,23 млн руб. приходилась на пять комплектов пультов оперативной связи. Из судебных документов следует, что тестовый образец пульта не только был предоставлен заказчику позже установленного срока, но и был признан «Воентелекомом» несоответствующим техническим требованиям договора.

Не вдаваясь глубоко в хронологию разбирательства, отметим, что в отношении этих пультов организации так и не смогли договориться. «Судом установлено с учетом доводов сторон, что дальнейшее сохранение правоотношений по договору невозможно, поставка в недостающей части не может быть осуществлена, кроме того, как пояснил истец, он уже утратил правовой интерес к продолжению договорных отношений», — отмечалось в заключении суда, расторгнувшего контракт.