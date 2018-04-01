«Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета

Госпрограмма «Цифровая экономика» получила первые деньги на мероприятия, которые в Правительстве посчитали первоочередными. Среди них определение принципов построения сетей 5G, изучение возможностей замыкания интернет-трафика внутри Рунета и модернизация системы критериев для определения ПО и ИТ-оборудования российского происхождения.

Первые деньги для «Цифровой экономики»

На реализацию госпрограммы «Цифровая экономика» выделены первые средства в размере 3,04 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Деньги в 2018 г. будут направлены из ежегодно формирующегося для специфических нужд резервного фонда Правительства. Этот фонд не стоит путать с Резервным фондом России, который был упразднен, а остатки его средств присоединены к Фонду национального благосостояния 1 января 2018 г.

Предполагается, что финансирование будет направлено на осуществление первоочередных мероприятий госпрограммы по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность».

В справке к документу говорится, что средства предоставляются в рамках реализации госпрограмм «Информационное общество (2011-2020 гг.)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 гг.».

Кто получит деньги на формирование компетенций

Как следует из текста распоряжения Правительства, по направлению формирования исследовательских компетенций и технологических заделов финансирование в размере 505 млн руб. получит «Росатом». На эти деньги госкорпорация должна в 2018 г. запустить пилотные приоритетные проекты и осуществлять их адресную поддержку.

Кто, что и за сколько сделает для информационной инфраструктуры

По направлению информационной инфраструктуры свыше 1,6 млрд руб. получит Минкомсвязи. На эти деньги ему в частности предстоит разработать генеральную схему развития сетей связи России на период 2018-2024 гг. и определить принципы построения сетей 5G/IMT-2020 с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц.

Правительство выделило «Цифровой экономике» первые деньги

Кроме того, профильному ведомству нужно будет обеспечить в 2018 г. развитие и эксплуатацию «электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление госуслуг, обмен данными и идентификацию», а также разработать проект концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей на территории нашей страны и план ее реализации. В рамках концепции предусмотрено определение перечня технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации.

Средства на развитие информационной инфраструктуры получит и ряд других ведомств. Так, ФСБ за 3 млн руб. предстоит определить принципы и требования к информбезопасности сети 5G/IMT-2020, основанные на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, в том числе отечественных USIM-карт с доверенным ПО и ключами.

Минтрансу за 15 млн руб. нужно разработать проект концепции развития сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре. Управлению делами Президента России за 134,5 млн руб. предписано разработать и согласовать проект положения о национальной системе управления мастер-данными, а Минэку за 15,5 млн руб. этот проект утвердить.

Наконец, Росреестру почти 400 млн руб. выделено на разработку и ввод в опытную эксплуатацию федерального портала пространственных данных, а также ГИС ЕЭКО (единая электронная картографическая основа).

Вложения в информбезопасность

По направлению информбезопасности 350,1 млн руб. получит Минкомсвязи — на финансирование автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий». На эти деньги предстоит провести анализ устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи, а также провести исследования по теме «План разработки стандартов обеспечения информбезопасности сетей связи общего пользования».

На эти же средства будет проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента интернета, а также особенностей пропуска в нем трафика — для определения возможностей замыкания трафика внутри этого сегмента. В рамках другого профинансированного первоочередного мероприятия на основе вышеупомянутого анализа будут определены целевые значения информбезопасности Рунета.

Из других первоочередных мероприятий по этой линии (их еще более десятка) можно выделить создание национального удостоверяющего центра для устойчивого взаимодействия устройств в российском сегменте интернета, корневой сертификат которого является доверенным для международных удостоверяющих центров и основных операционных систем.

Еще одним ведомством, которое получит средства на развитие инфраструктуры, определен Минпромторг. Из мероприятий, которые ему необходимо осуществить за 13,6 млн руб. наиболее примечательным можно считать модернизацию системы критериев для определения ПО, а также телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.