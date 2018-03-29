 

В России создается Совет по цифровой экономике

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, Текст: Дмитрий Степанов
Инициатива Андрея Турчака о создании Совета по вопросам «цифровой экономики» нашла поддержку у его коллег по Совфеду в лице председателя Валентины Матвиенко и Дмитрия Мезенцева. В Совет войдут руководители федеральных ведомств, представители профильных комитетов и делегаты бизнес-сообщества.

Создание Совета по вопросам «цифровой экономики»

В ближайшее время при председателе верхней палаты Парламента будет создан Совет по вопросам цифровой экономики. Его задачей станет в том числе обеспечение реализации программы «Цифровая экономика РФ».

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу вице-спикера Андрея Турчака о создании совета при главе верхней парламента по вопросам цифровой экономики. Он будет создан в ближайшее время», – сказал Дмитрий Мезенцев, глава комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Мезенцева, в состав Совета кроме представителей 10 комитетов Совета Федерации войдут руководители профильных ведомств, а также специалисты и представители объединений бизнес сферы.

«Комитет Совета Федерации по экономической политике видит для себя в качестве важнейших в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию задачи по совершенствованию национального законодательства, взаимодействию с федеральными органами власти по вопросам создания профессиональной законодательной нормативно-правовой базы», – отметил глава Совета Федерации.


Основными задачами Совета станут оказание правовой поддержки, посредничество между ведомствами, стыковка подходов при формировании пакета нормативно-правовых актов и реализация программы «Цифровая экономика РФ».

Программа «Цифровая экономика РФ»

О переходе на «цифровую экономику» президент России Владимир Путин впервые объявил еще в конце 2016 г. в своем обращении к Федеральному Собранию. Он предложил переориентировать экономику страны в сторону «цифровой модели», которая будет опираться на разработки отечественных научных, исследовательских и инжиниринговых компаний, а также поднял тему национальной кибербезопасности.

В феврале 2017 г. председатель Государственной Думы Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению «цифровой экономики» при спикере Госдумы.

В апреле 2017 г. Минкомсвязи представило черновик программы, в соответствии с которой в России должна быть создана система цифровой демократии. Проект также предусматривал создание цифровой медицины, оказание дистанционных государственных услуг и покрытие всей территории страны мобильной связью для обеспечения беспроводной передачи данных.

Летом того же года программа «Цифровая экономика РФ» была официально утверждена. Она рассчитана до 2024 г. и состоит из 5 основных направлений, таких как: образование и кадры, кибербезопасность, ИТ-инфраструктура, формирование исследовательских компетенций, нормативное регулирование.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для реализации проекта необходима корректировка нормативно-правовой базы. Сообщалось о введении электронных судебных договоров, электронных исковых заявлений в суд. Планировалось перевести нормативную базу в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.

В конце 2017 г. Минскомсвязи рассказало о том, что для реализации программы «Цифровая экономика РФ» необходимо 520 млрд руб, 150 млрд из которых будут выделены из бюджета.

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