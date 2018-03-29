За закупку властями бухгалтерского ПО будет отвечать Казначейство, за офисный софт Минкомсвязи

Согласно проекту нового постановления Минфина, централизованные закупки офисного и защитного софта для госорганов будет осуществлять Минкомсвязи, а ПО для ведения бюджета будет закупать Федеральное казначейство. В случае офисного ПО предпочтение будет отдаваться облачным вариантам.

Централизованные закупки ПО

Минфин подготовил проект правительственного постановления, которое определяет порядок централизованных закупок госорганами трех видов ПО: офисного, для ведения бюджетного учета и относящегося к сфере кибербезопасности. Текст документа был выложен на сайте regulation.gov.ru. В настоящий момент проходит общественное обсуждение текста постановления, которое продлится до 2 апреля 2018 г.

Ответственность за закупку ПО для ведения бюджетного учета была возложена на Федеральное казначейство. За закупку офисного и защитного софта будет отвечать Минкомсвязи. Ведомства будут заниматься планированием закупок, выбором поставщиков, заключением госконтрактов, приемкой и оплатой приобретенных товаров и выполненных работ. Также они обсудят с Минфином и утвердят порядок определения потребности госорганов в указанных видах ПО. У Минкомсвязи и казначейства есть три месяца, чтобы представить свои предложения по централизации закупок софта.

Требования к ПО

В перечень офисного ПО, которое будет закупаться госорганами, входит офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер и редакторы текста, презентаций и таблиц. Весь закупленный офисный софт должен соответствовать дополнительным требованиям к ПО, которые правительство утвердило постановлением от 23 марта 2017 года № 325. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.

Федеральное казначейство будет закупать для госорганов ПО для бюджетного учета

В сотрудничестве с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Минкомсвязи займется предварительным тестированием офисного и защитного ПО из Единого реестра отечественного ПО. Цель тестирования — проверить, соответствуют ли программы характеристикам, которые заявил разработчик. Результаты тестирования будет рассматривать подкомиссии по использованию ИТ при оказании госуслуг.

Особенности проведения закупок

Во всех новых госорганах, которые будут созданы уже после вступления в силу постановления, бюджет будет вестись по умолчанию с помощью софта, закупленного Федеральным казначейством. Базы данных по бюджетам должны храниться в дата-центрах, созданных в соответствии с постановлением правительства от 5 декабря 2011 г. № 995 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства — центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе».

Закупки всего ПО можно осуществлять как по лицензионной, так и по подписочной модели. При этом в документе отдельно указано, что для офисного софта, закупаемого Минкомсвязи, предпочтительнее облачная модель. Госорганы будут уведомлять Минкомсвязи о необходимости совершенствования своих офисных программ, министерство будет рассматривать их заявки в течение 20 дней, потом отдавать на утверждение в подкомиссию, и в случае утверждения выполнять в 9-тимесячный срок.