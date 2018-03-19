 

Власти потратят почти полмиллиарда на ИТ-систему переписи населения. На что они пойдут

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, Текст: Денис Воейков

Развитие информсистемы переписи населения обойдется бюджету в 2018 г. году почти в полмиллиарда рублей. Тендер запущен, контракт ждет подрядчика.


Полмиллиарда на перепись

Государство выделило 484,6 млн руб. на развитие системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийской переписи населения в 2018 г.

Эта сумма фигурирует в качестве стартовой цены контракта в тендере Федеральной службы государственной статистики (Росстата), запущенном 16 марта 2018 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 6 апреля 2018 г.

Назначение системы

Рассматриваемая здесь автоматизированная система Росстата официально предназначена для подготовки, проведения, обработки сведений о населении и получения итогов всероссийских переписей населения включая пробные переписи и даже так называемые микропереписи.

На перепись населения государство готово потратить почти полмиллиарда

Как говорится в тендерных документах, система представляет собой единый программно-технический комплекс, объединяющий в себе средства для выполнения работ по этапам подготовки, проведения, обработки сведений о переписи населения, включая сканирование и распознавание машиночитаемых бланков, ввод данных черези интернет планшетные компьютеры и смартфоны, проведение кодирования и формально-логического контроля, формирование базы данных переписи, получение итоговых таблиц, а также «других операций, необходимых для проведения мониторинга всех этапов переписи», отмечают авторы закупки.

Фронт работ

Из тендерных документов следует, что будущему подрядчику предстоит развить уже существующее в системе ПО для актуализации прописанных в ней списка адресов, подготовки софта сбора необходимых данных, для организации сбора сведений о населении, для «реализацией методов дополнения и анализа статистических данных о численности населения России на основе геоаналитических данных при подготовке и проведени» переписи 2020 г. и т. д.

История проекта

Из документов на сайте госзакупок можно сделать вывод, что рассматриваемая система была создана под всероссийскую перепись 2010 г., «включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения, первая очередь — 2008-2010 гг.» (Так говорится в бумагах тендера).

В документах отмечается, что система была создана для обработки «и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям» — на этапе, касающемся 2018 г.

Из документов можно узнать, что в 2015 г. в рассматриваемой системе была разработана подсистема для проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения).»

В контексте этих работ новый тендер позиционируется как привлечение подрядчика для обеспечение переписи 2018 г. Целью новых работ заявлено развитие системы Росстата при пробной переписи населения 2018 г.

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