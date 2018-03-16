Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ
Новый финансовый директор
«Ростелеком» официально сообщил о том, что на должность финансового директора назначен Сергей Анохин. За ним также сохранился пост старшего вице-президента компании, в обязанности которого входило стратегическое планирование, вопросы развития, M&A, взаимодействие с инвесторами, проекты трансформации и повышения операционной эффективности.
На новом посту Анохин будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью, а также будет руководить закупочной деятельностью и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании. В ведении Анохина также останутся вопросы стратегического планирования и мониторинга реализации стратегии.
Направления инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, реализации проектов трансформации и повышения операционной эффективности будут распределены между членами управленческой команды «Ростелекома».
На новом посту Анохин сменит Кай-Уве Мельхорна (Kai-Uwe Mehlhorn), занимавшего должность финансового директора с 2013 г. После ухода из компании Мельхорн намерен сосредоточиться на собственных проектах. Причины его ухода в «Ростелекоме» CNews не назвали, отметив, что традиционно не комментируют подобные вещи.
Согласно официальной информации, Кай-Уве Мельхорн на данный момент входит в состав совета директоров «Т2 РТК холдинг» (Tele2).
Трудовая биография Сергея Анохина
По данным работодателя, Сергей Анохин родился в Москве в 1979 г. Окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».
Начал карьеру в 2000 г. в высокотехнологичном секторе, в компании SAS. В 2007 г. перешел в банковский сектор на позицию вице-президента, начальника управления в розничном банке ВТБ 24, а с 2011 г. – вице-президента, заместителя финансового директора.
В 2014 г. Анохин перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии. В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 2015-2016 гг. Анохин дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы.
В апреле 2017 г. Анохин был назначен старшим вице-президентом «Ростелекома».
«Ростелеком»: итоги-2017 и перспективы-2018
Назначение нового финансового директора «Ростелекома» произошло через неделю после того как компания объявила результаты своей деятельности за IV кв. и 12 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.
Согласно официальному отчету «Ростелекома», рост выручки в IV кв. 2017 г. составил 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом 4-5% рост выручки наблюдался три квартала подряд.
Выручка «Ростелекома» за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., чистая прибыль – 14,5 млрд руб. Свободный денежный поток компании за 12 мес. 2017 г. вырос на 53% до 20,4 млрд руб.
Оптимизация расходов и сокращение штатов
Отметим, что в 2017 г. «Ростелеком» сократил 8,8 тыс. сотрудников, на конец года в компании работало 133,7 тыс. человек, следует из материалов оператора к годовой отчетности по международным стандартам.
К концу 2014 г. в компании работало 158,8 тыс. сотрудников. В 2015 г. их число сократилось на 5,6% до 149,9 тыс., в 2016 г. было уволено еще 4,9%, до 142,5 тыс. человек. В 2017 году темп сокращений ускорился до 6,2%.
Как ранее писал «Коммерсантъ», изначально «Ростелеком» планировал сокращать сотрудников на 7–10% в год до 2018 г. В декабре 2015 г. стратегию обновили, установив цель по численности персонала в 2020 году — 110–130 тыс. человек.