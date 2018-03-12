Электронная площадка Сбербанка перекрыла ВТБ доступ на аукцион по госконтракту

Суд признал недействительным аукцион, в котором ВТБ торговался со Сбербанком на принадлежащей ему площадке «Сбербанк-АСТ». По мнению судей, площадка не дала возможность ВТБ полноценно принять участие в торгах, чем оказала услугу Сбербанку.

Решение в пользу ВТБ

Суд встал на сторону банка ВТБ в его споре со Сбербанком относительно правомерности результатов прошедшего год назад аукциона. Торги проходили на принадлежащей Сбербанку электронной площадке «Сбербанк-АСТ». В ВТБ посчитали, что эта площадка по отношению к данной организации работала некорректно, не позволив банку выступить с очередным ценовым предложением.

В результате сбоев площадка «подыграла» своей материнской структуре. Торги завершились в пользу Сбербанка. Организации достался контракт на открытие и ведение расчетных счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства для учета операций Пенсионного фонда России, проводимых в иностранных валютах. Непосредственным госзаказчиком услуг выступило федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства».

Примечательно, что за право исполнения ставшего проблемным контракта Сбербанк по итогам аукциона не только не получил никаких денег, но и сам должен был заплатить в бюджет чуть больше 70 руб.

Сбербанк по решению суда лишился госконтракта, при получении которого ему помогла его собственная торговая площадка

По решению суда этот контракт теперь признан недействительным, а Сбербанк, «Сбербанк-АСТ» и Центр по обеспечению деятельности Казначейства должны возместить ВТБ расходы по оплате госпошлины в размере 2 тыс. руб. каждый.

На момент публикации этого материала в Сбербанке не смогли прокомментировать CNews ситуацию и не ответили на вопрос, намерен ли банк оспаривать решение суда.

Как проходили торги

Как следует из судебных документов, торги с участием представителей ВТБ и Сбербанка начались 2 марта 2017 г. в 09:10 с суммы 1 руб. с шагом не более 5 коп. К 01:43 3 марта 2017 г. ценовые предложения участников ушли в минус, достигнув минус 70 руб.

«После подачи очередного предложения со стороны Сбербанка в доступ к электронной площадке был прерван, что препятствовало подаче следующего ценового предложения банка ВТБ, — отмечают судьи. — Перезагрузка компьютера и системы в течение трех следующих минут позволила сделать ВТБ еще четыре шага. Однако после очередного шага Сбербанка сбой площадки повторился, и доступ к ней вновь был прерван».

Последующие перезагрузки компьютера и системы, попытки входа на сайт площадки с других резервных компьютеров, в том числе прямая загрузка главной страницы sberbank-ast.ru через интернет позволили возобновить торги лишь спустя одну минуту 40 секунд — уже после окончания предельного срока подачи следующего ценового предложения. В результате торги были завершены в автоматическом режиме в 01:56 с наилучшим предложением Сбербанка.

Выводы суда

В суде отмечают, что в период недоступности торговой площадки «Сбербанк-АСТ» сервисы банка ВТБ для доступа в интернет работали в штатном режиме. Этот вывод был сделан на основании того, что в рассматриваемый отрезок времени ряд пользователей ВТБ имел доступ к различным веб-ресурсам.

В то же время при работе с электронной торговой площадкой были зафиксированы неоднократные ошибки, что подтверждается статус-кодами протокола НТТР.

«Вместе с тем, “Сбербанк-АСТ” запрашиваемые судом документы, подтверждающие возможность доступа банка ВТБ к торговой площадке в момент проведения аукциона не представило, сославшись на истекшие сроки хранения, — указывает суд. — При этом ответчику было известно о существующем споре еще до истечения сроков хранения и при должной заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность сохранения доказательств, подтверждающих позицию по делу».

На основании этих данных суд посчитал, что ВТБ был необоснованно отстранен от участия в торгах. При этом в заключении суда отдельно подчеркивается, что рассмотренные основания являются «существенными», потому что только такие основания могут стать поводом для признания аукциона недействительным.