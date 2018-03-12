В России появится онлайн-реестр уволенных за коррупцию чиновников

На портале правовой информации появилось правительственное постановление, в котором разъясняется порядок ведения реестра служащих, уволенных за причастность к коррупции из госорганов, Центробанка и страховых фондов. Единый реестр коррупционеров понадобился потому, что при дальнейшем трудоустройстве правонарушители скрывают причину увольнения.

Реестр коррупционеров

В России появится онлайн-реестр лиц, уволенных со своих должностей по причине утраты доверия в связи с причастностью к коррупции. Соответствующее постановление Правительства №228 было подписано и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, реестр будет находиться в открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы России по адресу gossluzhba.gov.ru/reestr. Документ будет представлен в формате PDF. За его ведение будет отвечать Департамент государственной службы и кадров Правительства России.

Создание упомянутого реестра предусматривает закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений», который был подписан президентом России в июле 2017 г.

В названии закона подчеркивается, что речь идет об утрате доверия в связи с коррупцией. Законопроект был подготовлен Минтруда, его первый вариант был размещен на портале regulation.gov.ru в январе 2015 г.

Состав данных

Постановление разъясняет порядок включения граждан в реестр и исключения из него. В состав данных, представленных в реестре, будут входить фамилия, имя и отчество, дата рождения, идентификационный номер, СНИЛС, номер и серия паспорта, название организации-работодателя, занимаемая до увольнения должность, реквизиты акта об увольнении и описание совершенного коррупционного правонарушения.

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Непосредственно по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr можно будет увидеть фамилию, имя и отчество, название организации и должности, сведения о нарушении, дату увольнения и дату создания записи в реестре. Там же будет присутствовать ссылка на документ об увольнении.

Условия включения и исключения

Чтобы попасть в реестр, коррумпированное лицо должно подвергнуться увольнению из федерального или регионального госоргана, или же высшего исполнительного органа власти, или же органа местного самоуправления. Кроме того, в список организаций входит Центробанк, госкорпорации и госкомпании, а также публично-правовые компании.

Помимо этого, в реестр будут включаться уволенные за коррупцию сотрудники Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это также могут быть любые другие организации, созданные государством на основании федерального закона, или же созданные для выполнения правительственных задач.

Если же решение об увольнении было отменено, или успешно опротестовано в судебном порядке, или с момента увольнения прошло 5 лет, или уволенное лицо скончалось, то в таких случаях сведения об этом лице из реестра изымаются.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что в трудовых книжках лиц, уволенных в связи с утратой доверия, конечно, содержится информация о причинах увольнения, но эту информацию можно скрыть, устраиваясь на следующие места работы. Поэтому необходима единая база данных, которая будет содержать сведения обо всех таких лицах.

Авторов законопроекта в первую очередь заботило включение в реестр уволенных за коррупцию сотрудников таможни, военнослужащих, гражданских и муниципальных служащих, сотрудников Центробанка, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Следственного комитета и органов внутренних дел.

По данным, приведенным в декабре 2017 г. генеральным прокурором Юрием Чайкой, в течение последних нескольких лет утрата доверия стала причиной увольнения почти 1,5 тыс. должностных лиц. В 2016 г. по этой причине лишились работы около 400 служащих, а за первые девять месяцев 2017 г. — 926 человек. Чайка пояснил, что когда речь идет об утрате доверия, подразумеваются в основном серьезные коррупционные правонарушения.