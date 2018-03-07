Россиянам разрешат читать государственные архивы прямо из дома онлайн

Росархив готовит законопроект, согласно которому с начала 2019 г. у российских пользователей появится возможность удаленного ознакомления с архивными документами. Это должно облегчить гражданам процедуру доступа к этим документам и разгрузить читальные залы архивов.

Законопроект Росархива

С 2019 г. у россиян может появиться возможность удаленно просматривать документы, хранящиеся в архивах страны. Соответствующий законопроект уже находится на стадии подготовки и общественного обсуждения в Росархиве. С юридической точки зрения он представляет собой поправки к статье 26 закона «Об архивном деле в Российской Федерации».

Законопроект даст российским архивным ведомствам полномочия на создание цифровой библиотеки архивных документов, поисковика и каталога к ней, а также закрепит за пользователями интернета право на удаленный просмотр этих материалов. Общественное обсуждение подготовки законопроекта началось 6 марта 2018 г. и продлится до 20 марта. В случае принятия закона он вступит в силу с января 2019 г.

Зачем это нужно

Авторы проекта указывают в пояснении, что в России наблюдается значительный рост интереса пользователей к архивным материалам. Поэтому растет нагрузка на читальные залы архивов, куда читатели приходят для ознакомления с документами. В результате не все пользователи могут без проблем получить доступ к архивным материалам, и таким образом нарушается их право на ознакомление с этими материалами. В то же время, архивные документы от многократного физического просмотра быстро изнашиваются.

Россиянам предоставят удаленный доступ к архивным документам

Авторы законопроекта отмечают, что уже существуют электронные каталоги архивных документов, и сами документы также постепенно переводятся в цифровую форму. Проблема заключается в том, что и каталоги, и цифровые копии можно просмотреть только на устройствах, находящихся в тех же читальных залах. От всемирной сети эти системы изолированы, что делает удаленный просмотр документов невозможным. Все эти проблемы предполагается решить посредством принятия соответствующего закона.

Чем занимается Росархив

Федеральное архивное агентство (Росархив) — это орган исполнительной власти, который контролирует Архивный фонд России и все архивные документы, которые есть в любых государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках или научных организациях страны.

Росархив находится в ведении Президента России. Ведомство определяет порядок хранения и использования архивных документов, а также государственную политику в архивном деле, следит за состоянием архивных материалов, ведет их учет, утверждает документацию на них, получает средства из бюджета и распоряжается ими.

Согласно закону «Об архивном деле в Российской Федерации», к Архивному фонду относятся все архивные документы, которые находятся на территории России, какое бы происхождение они не имели, где бы ни хранились и в какой бы форме собственности ни находились. Сюда относят юридические акты, управленческую документацию, научные исследования, градостроительные документы, аудио, фото и видеодокументы, электронные и телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписку, мемуары и т. д. Архивный фонд разделяется на государственную часть и собрания различных общественных организаций и объединений, включая церковь.