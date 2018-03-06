Сбербанк создал для бизнеса инструмент отслеживания долгов в онлайне

В интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн» появился сервис для выставления и оплаты счетов в реальном времени и для отслеживания дебиторской задолженности. Счета выставляются в формате PDF, что позволяет сэкономить время на заполнении шаблонов в Excel и «1С».

Новый сервис

Сбербанк запустил сервис, с помощью которого представители бизнеса смогут выставлять и оплачивать счета в онлайн-режиме, а также мониторить в реальном времени состояние дебиторской задолженности. Инструмент получил название «Сервис выставления счетов». Он доступен пользователям интернет-банка для бизнеса «Сбербанк бизнес онлайн».

Для корпоративных клиентов Сбербанка сервис бесплатен. Подключиться к нему можно в упомянутом «Сбербанк бизнес онлайн». Для тех, кто клиентом банка не является, ознакомиться с сервисом можно на странице invoice.sbbfm.ru/atr-framework-services/login.

Принципы работы

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, использование сервиса ускоряет и упрощает выставление и оплату счетов — операции, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно.

По мнению разработчиков, «Сервис выставления счетов» удобен тем, что в нем можно создать и моментально отправить клиенту счет на оплату. Разработчики обещают, что создание счета займет всего пять кликов мышью. Документ будет сформирован в формате PDF, то есть для него не придется заполнять шаблоны «1С» или Microsoft Excel или обращаться к профессиональному бухгалтеру. Просмотреть счета и их текущий статус можно в личном кабинете, где в реальном времени отображается, на каком этапе находится оплата по выставленным счетам.

Корпоративные клиенты Сбербанка смогут выставлять и оплачивать счета онлайн

Если пользователь сервиса, который желает оплатить счет, одновременно является пользователем «Сбербанк бизнес онлайн», то для оплаты ему достаточно нажать всего одну кнопку. То есть, нет необходимости заново вводить реквизиты, что должно сэкономить плательщику время избавить от дополнительного риска сделать ошибку при вводе.

Другие сервисы Сбербанка

«Сервис выставления счетов» — не единственный сервис, запущенный Сбербанком в последнее время. В частности, день назад в «Сбербанк бизнес онлайн» появилась возможность удаленного оформления кредитов для малого бизнеса. Представителями малого бизнеса является свыше 2 млн клиентов Сбербанка. В организации считают подобный сервис уникальным для России и утверждают, что новый подход в среднем позволяет сократить предпринимателям время подачи документов для кредитования более чем в три раза.

В феврале 2018 г. Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда». Таким образом, у российских предпринимателей появилась возможность зарегистрировать свой бизнес по интернету. Для использования созданного Сбербанком сервиса необходимо иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-технологией на Android. Владельцы iPhone пока использовать сервис не могут.

В январе 2018 г. Сбербанк запустил онлайн-услугу, позволяющую создавать юридически грамотные документы — договоры, акты, исковые требования, доверенности и др. В сервис, получивший название «Конструктор документов», интегрирована база из более чем 1,4 тыс. шаблонов для бизнеса и персональных нужд. Клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные требования, оформленный в полном соответствии с законодательством России.