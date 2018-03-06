 

Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным

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, Текст: Игорь Королев

Telia продала контрольный пакет акций крупнейшего в Азербайджане сотового оператора Azercell. Покупателем выступил государственный оператор Azintelecom, заплативший за данный актив 222 млн евро.


Telia продала Azercell

Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового оператора Azercell. Покупателем выступил государственный оператор Azerbaijan International Telecom (Azintelecom), созданный в 2015 г. для предоставления услуг дальней связи.

Единственным акционером Azercell является компания Azertel. Проданы были 51,3% его акций, принадлежащие холдингу Fintur. Telia владеет 58,55% акций Fintur, остальные 41,45% акций принадлежат турецкому оператору Turkcell (Telia входит в число его крупнейших акционеров).

Сумма сделки составила 222 млн евро. Это соответствует оценке всего Azercell в 432 млн евро. Стоимость компании (Enterprise Value, EV) при такой оценке составляет 197 млн евро. Отношение данного показателя к EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) — 2,1.

Кто является совладельцем Azercell

Примечательным представляется вопрос, кому принадлежат оставшиеся 48,7% акций Azertel/Azercell. Формально 42,2% акций числятся за турецкой Cenay Iletsim Hismetleri, 6,5% — за мальтийским офшором FA Invest. Однако в данной акционерной структуре есть «сюрпризы».

Государство купило крупнейшего сотовика Азербайджана за 222 млн евро

Azercell был создан в 1996 г. Изначально 35,7% акций оператора принадлежало властям Азербайджана, 64,3% — вышеупомянутой буферной структуре Azertel. В Azertel 79,8% акций принадлежало холдингу Fintur, оставшиеся 20,2% — структурам турецкого производителя телекоммуникационного оборудования Cenay Group.

Fintur был разделен между турецким Turkcell и финской Sonera. В начале 2000-х Sonera и Telia объединились в TeliaSonera (сейчас компания снова называется Telia), которая установила контроль над Fintur.

В 2008 г. произошла приватизация Azercell. Компания выкупила долю властей Азербайджана в Azercell за $180 млн и стала единственным акционером сотового оператора.

Одновременно с этим структуры, которые считались связанными с Cenay Group, увеличили свою долю в Azertel с 20% до 48,7%, а Fintur, наоборот, сократил свой пакет с 80% до 51,3%. Тогда же структуры, считавшиеся связанными с группой Cenay Group, получили put-опцион, позволяющий им продать Fintur свою долю в Azertel.

След дочерей президента Азербайджана

В 2015 г. международная Организация по борьбе с преступностью и коррупцией (OCCP) провела расследование на предмет того, кто в действительности является партнером TeliaSonera в Azercell. Оказалась, что еще в 2005 г., то есть до приватизации Azercell, турецкая Cenay Group продала большую часть своего пакета в Azertel.

Покупателем выступила вышеупомянутая Cenay Iletsim Hismetlesi, которая, несмотря на свое название, не связана с Cenay Group. По мнению OCCP, за данной структурой стоят Лейла и Арзу Алиевы — дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они же, по мнению OCCP, контролируют третьего по величие сотового оператора Азербайджана — Azerphone.

Интересно, что в 2009 г. Azerphone первым получил 3G-лицензию в Азербайджане. Azercell смог получить лицензию на 3G только в 2011 г. Произошло это после того, как Cenay Group продала остававшиеся у нее 6,5% акций Azertel панамскому офшору FA Invest. Этот офшор, по мнению OCCP, связан с Рашадом Хамзаевом, начальником охраны президента Азербайджана.

Как Telia пострадал из-за другого постсоветского лидера

Коррупция в постсоветских республиках стала «ахиллесовой пятой» для TeliSonera. В 2013 г. выяснилось, что в другой республике — Узбекистане — TeliaSonera выплатила в общей сложности $330 млн структурам Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

После этого руководство TeliaSonera во главе с президентом Ларсом Нубергом ушло в отставку. В прошлом году власти США и Нидерландов решили оштрафовать компанию на $965 млн. При этом в Швеции бывшему руководству компании было предъявлено обвинение в подкупе должностных лиц.

Также в 2015 г. TeliaSonera приняла решение распродать все свои активы в макрорегионе Евразия, который объединяет страны СНГ (кроме России), Грузию и Непал. К настоящему моменту, помимо Азербайджана, Telia продала свои «дочки» в Грузии, Таджикистане и Непале. На очереди продажа дочерних предприятий в Узбекистане, Казахстане и Молдавии. 

Относительно Азербайджана в Telia ранее сообщали, что расследование не выявило каких-либо нарушений со стороны компании в этой стране. Сейчас в Telia отметили, что покупатель — Azintelecom — прошел все необходимые проверки и, будучи государственной структурой, соответствует стандартам шведской компании. 

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