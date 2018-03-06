Фонд соцстрахования расторг многомиллионный ИТ-контракт из-за орфографических ошибок

Фонд социального страхования принял решение разорвать договорные отношения со своим поставщиком ВКС-системы, мотивировав это в том числе небрежностью в оформлении документов подрядчика. В отвергнутой компании считают истинной причиной демарша связанность сотрудников фонда со своим конкурентом и намерены судиться.

Разрыв контракта с TrueConf

Как стало известно CNews, Фонд социального страхования России (ФСС) в одностороннем порядке разорвал контракт со своим поставщиком системы видеоконференцсвязи (ВКС) — российской компанией TrueConf, являющейся одним из главных игроков на рынке ВКС в нашей стране.

Контрактные отношения между организациями возникли по итогам завершившегося в ноябре 2017 г. тендера ФСС с начальной ценой в 13,5 млн руб. TrueConf стала победителем электронных торгов с ценовым предложением в 12,8 млн руб. Кроме того, в тендере участвовали компании «Спирит», «Сириус» и не прошедшая соответствие требованиям ICS.

Контракт предусматривал поставку системы, которая представляет собой софтверное решение, в период с 15 по 25 декабря 2017 г. Первый мотивированный отказ от взаимодействия с TrueConf ФСС направил подрядчику 26 декабря. В TrueConf с аргументами заказчика (о них ниже) не согласились и намерены привлечь его к ответственности.

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«Естественно, мы будем делать все от нас зависящее для защиты инвестиций, вложенных в этот проект, и деловой репутации, — сообщил CNews директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. — Исковое заявление в суд уже готовится, кроме того, мы будем отстаивать свои позиции в ФАС».

Причины отказа

К более позднему документу ФСС с очередным сообщением об отказе от исполнения контракта от 27 февраля 2018 г. было приложено экспертное заключение специалистов Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.

Эти специалисты отмечают, что не смогли найти на сайте поставщика версию продукта, наименование которой фигурирует в документах поставки. Также эксперты указывают, что на сайте TrueConf говорится о том, что ВКС-сервер компании работает только под ОС Microsoft Windows, в то время как техзадание подразумевало и работу под Linux.

В отдельном пункте представители института выражают недовольство неаккуратностью оформления подрядчиком документов. «Представленные поставщиком документы, в том числе технические, составлены небрежно, с большим числом ошибок и описок, с различным написанием программного продукта: TrueConfServer и TrueConf Server», — написали эксперты.

Возражения TrueConf

«ФСС провалил самостоятельное развертывание предоставленной нами системы и, возможно, для сокрытия этого факта пытается расторгнуть контракт, — говорит Дмитрий Одинцов. — Неоднократные предложения помочь с инсталляцией и демонстрацией работы системы фонд проигнорировал».

Аргументацию ФСС в компании считают «крайне неубедительной», недоумевают по поводу претензий, связанных с орфографическими ошибками и отмечают, что их система под Linux все же работает.

«Мы, в свою очередь, существенных причин, а также несоответствий предъявленным техническим требованиям госконракта не видим, — заверяет Одинцов. — Причины отказа не соответствуют действительности и не подкреплены условиями контракта. Мы твердо уверены, что право на его выполнение остается за нами».

Что именно хочет получить ФСС

Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, в рамках отыгранного тендера ФСС намеревался получить систему ВКС, которая смогла бы обеспечивать проведение интерактивных симметричных видеоконференций в режиме «все видят всех» с общим числом участников не менее 100. Также она должна позволять проводить интерактивные ассиметричные вебинары в режиме «все видят докладчиков» с общим числом участников не менее 300.

Для этих задач фонд собирался использовать именно программное, а не «железное», решение. Его серверная часть должна работать под управлением Linux (Debian, RedHat, CentOS, Ubuntu, AstraLinux и Alt Linux). Клиентские части должны представлять собой web-приложение, использующее браузерный плагин или встроенные в браузер технологии, совместимое со всеми основными веб-браузерами на Microsoft Windows, Apple OS X, Linux. Также клиентские части должны включать desktop-приложение для Microsoft Windows, мобильные приложения для Apple iOS и Google Android.