Сбербанк первым в России начал выдавать малому бизнесу кредиты онлайн

В «Сбербанк бизнес онлайн» появилась возможность для удаленного оформления кредитов для малого бизнеса. К этой категории принадлежит свыше 2 млн клиентов Сбербанка. В организации считают подобный сервис уникальным для России.

Кредитование в режиме онлайн

Сбербанк реализовал возможность для малого бизнеса оформить кредит удаленно, воспользовавшись интернет-банком «Сбербанк бизнес онлайн». Предприниматели могут на сайте банка подобрать варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение о выдаче средств также будет принято дистанционно.

Если организация еще не стала клиентом банка, то для нее доступ к сервису открыт на странице sberbank.ru/onlinecredit. Этим новым клиентам, не имеющим расчетного счета, потребуется личный визит в банк для идентификации — Сбербанк в этом случае выполняет базовые требования законодательства.

Эффективность подхода

В Сбербанке заверили CNews, что реализовали такой формат кредитования первыми в России. «Ранее предприниматели могли рассчитывать на онлайн-заявку, которая скорее была формой запроса для обратного звонка, или взаимодействие с клиентским менеджером по электронной почте, — отметили в пресс-службе. — Это приводило к существенным потерям времени, необходимости неоднократного обращения в офис банка».

Сбербанк позволил малому бизнесу кредитоваться удаленно

В организации говорят, что новый подход в среднем позволяет сократить предпринимателям время подачи документов для кредитования более чем в три раза. При этом срок принятия решения зависит от конкретного кредитного продукта и специфики бизнеса клиента: от одного дня для микробизнеса с простым кредитом и до 10-15 дней для сложных сделок. «Если клиент берет кредит с обеспечением в форме залога, потребуется время на его регистрацию в Росреестре», — добавляют в банке.

Как было раньше

В банке рассказали CNews, что раньше, если предпринимателю нужно было финансирование, он должен был оставить запрос на сайте или приехать в офис банка. В любом случае потребовалась бы консультация клиентского менеджера или, в специфичных случаях, кредитного аналитика. «От менеджера требовалось не только хорошее знание продуктов банка, но и глубокое понимание бизнеса клиента, чтобы правильно подобрать кредит, — отмечают в банке. — Иногда проще предложить знакомое решение, чем выбрать лучшее».

Список необходимых документов высылался клиенту на почту. При этом клиентам далеко не всегда удавалось корректно заполнить анкету и принести в банк все документы с первого раза. В итоге процесс подачи заявления затягивался на длительный срок.

Как работает сервис

В банке указывают, что сервис сам предлагает клиенту на выбор отвечающие его задачам и потребностям продукты. Ему остается только выбрать сумму кредита и его срок, ориентируясь на количество необходимых для оформления кредита документов, ставку и размера платежа. Система самостоятельно вносит за клиента в заявление всю известную, в том числе из открытых источников информацию, ему остается только проверить ее актуальность и подтвердить.

Большую часть процесса оформления заявления система подсказывает клиенту дальнейшие действия: какой залог банк может принять в качестве обеспечения по конкретному продукту, по каким программам потребуются поручители. Система позволяет предпринимателю загрузить требуемые документы, причем сделать это можно как самостоятельно так и с помощью, например, бухгалтера.

В Сбербанке считают существенным, что процесс создания заявки стал абсолютно прозрачным для бизнесмена — он может в режиме онлайн отслеживать прогресс оформления. «Если клиент понимает, что у него на руках нет того или иного документа, а деньги нужны в сжатые сроки, то он всегда может вернуться назад и выбрать другой продукт, — говорят в пресс-службе. — Если есть электронная квалифицированная подпись, то займ можно оформить полностью онлайн. Если такой подписи нет, то клиенту нужно будет принести часть оригиналов в офис банка и подписать документы».

Потенциальные пользователи сервиса

По данным Сбербанка, число обслуживающихся в нем субъектов малого и среднего предпринимательства превышает 2 млн. В 2017 г. банк выдал малому и среднему бизнесу более 1,3 трлн руб., превысив показатели 2016 г. на 60 %. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12,7 % до 11,2 % годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, — инвестиционный. Средний срок кредитования — 3,5 года.