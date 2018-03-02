 

Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Техника
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, Текст: Валерия Шмырова

Спикер Совета Федерации считает восстание машин возможной угрозой. Она полагает, что этот сюжет может перейти из книг в реальность так же, как уже перешли многие современные технологии.


Заявление Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что развитие технологий может привести к так называемому восстанию машин. Логика Матвиенко вкратце такова: поскольку в реальность «со страниц книг» уже перешли роботы, беспилотники и искусственный интеллект, то человечеству закономерно следует ожидать осуществление в реальности и восстания машин.

«Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — приводит «Интерфакс» слова спикера на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего».

Также Матвиенко отметила влияние роботизации на производственные отношения и характер труда. Среди заимствований из книг, которые прижились в реальности, она назвала использование умных роботизированных устройств для выполнения рутинной работы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину», — отметила спикер. Вместе с тем Матвиенко признала, что использование новейших технологий в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг лишает работы сотрудников-людей. Однако спикер подчеркнула, что наряду с этим появляются новые профессии, такие как интернет аналитика, дизайн виртуальной среды и т. д.

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Спикер Совета Федерации России — не единственная, кто высказывает озабоченность возможным исходом стремительного развития искусственного интеллекта. Например, в июне 2017 г. основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил на встрече Национальной ассоциации губернаторов США, что искусственный интеллект представляет собой основную угрозу для человечества. В частности, он выразил обеспокоенность тем фактом, что незаметно поумневшие роботы могут развязать войну, запуская в информационное пространство фальшивые новости и иным образом манипулируя информацией.

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