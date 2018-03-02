Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян

Оператор биометрии определен

Оператором Единой биометрической системы (ЕБС) Правительство России назначило «Ростелеком». Документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что в данном статусе компания обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.

Распоряжение Правительства вступает в силу с 30 июня 2018 г. Запуск системы намечен на 1 июля.

Почему «Ростелеком»

Несмотря на то, что именно «Ростелеком» выступает разработчиком ЕБС, в компании на первое место среди причин своего назначение ставят опыт реализации крупных федеральных ИТ-проектов. К таковым в организации относят создание и обеспечение работоспособности Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Ростелеком» назначен оператором Единой биометрической системы

«Кроме того, “Ростелеком” владеет сетью высокопроизводительных и защищенных ЦОДов для безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных, — говорят в компании. — И принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для внедрения системы».

Была ли монополия предрешена заранее

По данным CNews, еще в начале 2017 г. идея распоряжаться персональными данными россиян была и у других крупных технологичных организаций.

Известно также, что в ноябре 2017 г. Сбербанк приобрел долю в компании VisionLabs, специализирующейся на разработке технологий по распознаванию лиц. Основатель и гендиректор организации Александр Ханин тогда заявлял, что совместно со Сбербанком его компании удастся реализовать самую крупную биометрическую платформу в России, «а также другие проекты подобного масштаба — как в финансовом секторе, так и сферах ритейла, страхования, рекламы, контроля доступа и безопасности».

Как будет использоваться система

На первом этапе к ЕБС будут подключены банки. Сейчас участие в проекте подтвердили два десятка банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк, Раййфайзенбанк и др. В дальнейшем ЕБС будет масштабирована на другие отрасли: медицина, образование, ритейл и пр.

В глобальных планах оператора — использование системы при оказании гражданам вообще всех электронных услуг. «Биометрия, облачные ЭЦП, — каждый наш гражданин, имея доступ в интернет, получит принципиально иные возможности по совершению удаленных операций, которые раньше требовали походы ногами, предъявление паспорта и пр.», — пояснял в начале июня 2017 г. директор по электронному правительству в «Ростелекоме» Михаил Бондаренко.

Как именно будут идентифицировать граждан

Для идентификации пользователей будут использоваться два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен.

А вот отпечатки пальцев в настоящее время не используются. Как было заявлено на презентации проекта, это ненадежный метод идентификации пользователя, но в будущем возможно применение и этой биометрии.